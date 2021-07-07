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Воспитанник «Лиона» Драме находится на просмотре в «Ростове»

07 июля 2021, 16:26

Воспитанник французского «Лиона» Иссиар Драме находится на просмотре в «Ростове», сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.

Он француз. Сначала его хотела подписать «Аустрия» Вена. Но в конечном итоге решили, что «Ростов» реален. Они заинтересованы в защитнике. Правда, у него есть предложения из одного французского и двух бельгийских клубов. На фотографиях «Ростова» он появился, потому что его команда выиграла мини-турнир.

Сейчас он находится с «Ростовом». Дальше – жизнь покажет. Завтра будет матч, в котором он, возможно, сыграет. В «Ростове» его более-менее знают. Просто хотят, чтобы он посмотрел на команду, а команда на него. Европейцы немного по-другому подходят к вопросу. Драме пять лет был в «Лионе». Ему всего 22 года. У него есть класс, он атлетичный, быстрый. Сейчас присмотрятся друг к другу.

Россия для него неизведанна. Но «Ростов» — хороший коллектив. Я ему рассказал, что тренер сам был великим футболистом, который играл в Испании; в тренерском штабе много испанцев. Он не тот футболист, который катается по просмотрам. Просто обстоятельства сложились так, что сейчас они друг к другу присматриваются. Если так сложится, что «Ростов» договорится с ним, то я уверен, что команда не прогадает.

Ранее сообщалось, что «Ростов» на втором сборе в Австрии сыграет с клубом АПЛ.

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ДАША Д
ДАША Д
11 июля в 10:00
Когда теперь доведётся с русскими сыграть...
протон1
протон1
07 июля в 19:23
походу у ростова бабло гуляет
allemz
allemz ответ Ника228 (раскрыть)
07 июля в 17:08
Воспитаннику Лиона 22 года, после провального экзамена в родном клубе пригодился только аутсайдеру УПЛ - донецкому Олимпику, за который сыграл 18 матчей (не часто попадал в основу) и занял с командой предпоследнее место в лиге.

Конечно, Ника, топовый трансфер! За одно только упоминание, что он воспитанник Лиона можно 10 лямов спокойно сверху накинуть! И Селюку, отечественному гению селекции агентские выплаты повысить, спасибо ему за мега-усиление, вот уж кто заботится о нашем футболе
stanichnik
stanichnik
07 июля в 16:57
Физические данные для центрального защитника очень приличные, а какова техника узнаем в ближайшем тренировочном матче
Ника228
Ника228 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
07 июля в 16:39
Хороший игрок в рпл не пойдет . Разве, что в 3дорога и зарплату как в Китае. Таковы реалии .
Остапчук 67
Остапчук 67
07 июля в 16:38
    Ника228
    Ника228
    07 июля в 16:37, ред.
    Я первый раз слышу про этого футболиста . Но я знаю, что Ростов - последнее время делает топовые трансферы + Селюк привозит хороших ребят , за редкими исключениями . Поэтому думаю , что все хорошо будет .
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    07 июля в 16:27
    Это будет бомба...
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