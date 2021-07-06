Дзюба присоединился к «Зениту» на сборе в Австрии

Форвард «Зенита» Артем Дзюба присоединился к команде на сборе в Австрии.
Ранее в расположение клуба из Санкт-Петербурга прибыли полузащитники Магомед Оздоев и Далер Кузяев, а также защитник Вячеслав Караваев.
Дзюба с нами! ✌️— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 6, 2021
Нападающий сине-бело-голубых присоединился к команде на сборах в Австрии. pic.twitter.com/kMw4CGy0an
Футболисты получили дополнительные дни отдыха в связи с участием на Евро-2020 в составе сборной России.
Недавно Далер Кузяев забил гол необычным ударом на тренировке «Зенита».