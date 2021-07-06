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Дзюба присоединился к «Зениту» на сборе в Австрии

06 июля 2021, 21:10

Форвард «Зенита» Артем Дзюба присоединился к команде на сборе в Австрии.

Ранее в расположение клуба из Санкт-Петербурга прибыли полузащитники Магомед Оздоев и Далер Кузяев, а также защитник Вячеслав Караваев.

Футболисты получили дополнительные дни отдыха в связи с участием на Евро-2020 в составе сборной России.

Недавно Далер Кузяев забил гол необычным ударом на тренировке «Зенита».

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 июля в 23:06
Семак: "Дзюба с нами, а футболистов подвезут?"
minai
minai
06 июля в 23:04
Надеюсь, Великий Деревянный Дедлуп прибыл эффектно, в своём нелепом прикиде.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 июля в 22:54
Могли бы дать нашему капитану ещё пару дней отдыха,он же пахал на Евро!
memphis
memphis
06 июля в 22:34
бицуху накачал рукоблудством и хвастается
протон1
протон1
06 июля в 21:49
семак на фоне дзюбы как дзюбиньо выглядит
beefs
beefs
06 июля в 21:34
О, какая радость, супергерой прибыл...
LOpp
LOpp
06 июля в 21:32, ред.
Черчесова слили, на очереди Семак
311
311
06 июля в 21:24
Отдохнули на евро, пора работать!)
STVA 1
STVA 1
06 июля в 21:13
Видеоператор приехал)))
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