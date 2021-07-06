Дзюба присоединился к «Зениту» на сборе в Австрии

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06 июля 2021, 21:10

Форвард «Зенита» присоединился к команде на сборе в Австрии.

Ранее в расположение клуба из Санкт-Петербурга прибыли полузащитники Магомед Оздоев и Далер Кузяев, а также защитник Вячеслав Караваев.

Дзюба с нами! ✌️



Нападающий сине-бело-голубых присоединился к команде на сборах в Австрии. pic.twitter.com/kMw4CGy0an — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 6, 2021

Футболисты получили дополнительные дни отдыха в связи с участием на Евро-2020 в составе сборной России.

Недавно Далер Кузяев забил гол необычным ударом на тренировке «Зенита».