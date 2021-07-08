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Жена Мораты рассказала об угрозах в адрес детей после промаха Альваро

08 июля 2021, 00:10
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Нападающий Альваро Мората не забил одиннадцатиметровый в послематчевой серии пенальти в 1/2 финала Евро-2020 против сборной Италии.

Алиса Кампелло-Мората, жена футболиста, сообщила об угрозах в соцсетях в адрес её детей после промаха мужа. Сообщения были отправлены на итальянском языке, супруга Мораты является итальянкой.

Честно говоря, я не страдаю ни от одного из этих сообщений. Я даже не думаю, что это фактор «итальянцев», я думаю, что это фактор невежества.

Если бы это случилось с более хрупкой девушкой, это было бы проблемой. Давайте помнить, что спорт создан для того, чтобы объединять людей. Я очень надеюсь, что в будущем могут быть приняты серьезные меры в отношении таких людей, потому что это постыдно и неприемлемо.

Ранее сам футболист уже сообщал об угрозах в адрес жены и детей после неудачных матчей за сборную Испании.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 12:28, ред.
Это Эуропа.
Dauletbek
Dauletbek
08 июля в 05:26
Так жена у него итальянка? ))))
jhnvht36g84t
jhnvht36g84t
08 июля в 01:32
Мората был бы умным отказался бы от пенальти,зная,что его ненавидят и так.
Заранее чувствовал что не забьет он а угрозы это пустые слова.Самые ошибающиеся на поле были Мората,Альба и Бускетс.
Ошибка тренера,что не был на поле Рамос,даже если хромой,он стимул всем молодым а Бускетс не тяняет на капитана
Agamaga........
Agamaga........
08 июля в 00:57
Про таких Тайсон говорит: "Маленькие испуганые человечки".
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
08 июля в 00:54
Руководство Твиттера давно поощряет такое отношение, их "культура отмены", где тысячи ноунеймов накидываются на известных людей, требуют их уволить и т.п. по мелочным проступкам. Супертоксичная сеть с супертоксичным руководством.
dimagas2
dimagas2 ответ Futurista (раскрыть)
08 июля в 00:52
А шо низя?)))
Futurista
Futurista ответ dimagas2 (раскрыть)
08 июля в 00:49
То то я и смотрю ты тут уже много выплеснул))...
David Young
David Young
08 июля в 00:43
Отвратительное аморально-дегенеративное поведение. Очень надеюсь что все кто это писал будут вычислены и наказаны как можно более сурово.
Igo0rek
Igo0rek ответ dimagas2 (раскрыть)
08 июля в 00:33
Ну пошли бы мяч на улицу об стену подолбили, боксерский мешок отхлестали. Но писать кому-то оскорбления и угрозы, это низко. Я например был максимально злой на деревяшку Смолова после ЧМ18, но такого бы себе точно не позволил.
dimagas2
dimagas2 ответ Igo0rek (раскрыть)
08 июля в 00:30
Злость выплескивают на виновника,по их мнению.
Igo0rek
Igo0rek
08 июля в 00:27
На что вообще рассчитывают люди, которые это пишут? Ну типа, что это изменит?
Землянин
Землянин
08 июля в 00:22, ред.
Соцсети - вообще агрессивная среда, не стоило бы ни Морате, не членам семьи так черпать тонны помоев там, неужели более достойных или приятных дел нет, тем более ни в чем не нуждаются
sv_1969
sv_1969
08 июля в 00:14
От любви до ненависти сами знаете(
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 июля в 00:11
Да это просто люди на эмоциях,уже все забыли!
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