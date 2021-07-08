Жена Мораты рассказала об угрозах в адрес детей после промаха Альваро

Нападающий не забил одиннадцатиметровый в послематчевой серии пенальти в 1/2 финала Евро-2020 против сборной Италии.

Алиса Кампелло-Мората, жена футболиста, сообщила об угрозах в соцсетях в адрес её детей после промаха мужа. Сообщения были отправлены на итальянском языке, супруга Мораты является итальянкой.

Честно говоря, я не страдаю ни от одного из этих сообщений. Я даже не думаю, что это фактор «итальянцев», я думаю, что это фактор невежества.

Если бы это случилось с более хрупкой девушкой, это было бы проблемой. Давайте помнить, что спорт создан для того, чтобы объединять людей. Я очень надеюсь, что в будущем могут быть приняты серьезные меры в отношении таких людей, потому что это постыдно и неприемлемо.