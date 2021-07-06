Гризманну пришлось объясняться перед главой японского спонсора «Барселоны»

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06 июля 2021, 20:44

«Барселона» продолжает разбирательство по поводу расистского скандала с участием и Усмана Дембеле.

Сообщается, что Гризманн уже пообщался с Хироси Микитани, главой Rakuten (спонсор клуба), и объяснился перед ним. В ближайшее время это сделает и Дембеле.

Недавно в Сеть попало видео, на котором игроки позволяют себе язвительные выпады в адрес японских рабочих, которые пришли к ним в номер, чтобы отремонтировать телевизор. Это было в 2019 году во время предсезонного турне «сине-гранатовых» по Японии.

А после этого в интернете нашли видео, где Гризманн высмеивает азиатский язык.