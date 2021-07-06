Гризманну пришлось объясняться перед главой японского спонсора «Барселоны»

«Барселона» продолжает разбирательство по поводу расистского скандала с участием Антуана Гризманна и Усмана Дембеле.
Сообщается, что Гризманн уже пообщался с Хироси Микитани, главой Rakuten (спонсор клуба), и объяснился перед ним. В ближайшее время это сделает и Дембеле.
Недавно в Сеть попало видео, на котором игроки позволяют себе язвительные выпады в адрес японских рабочих, которые пришли к ним в номер, чтобы отремонтировать телевизор. Это было в 2019 году во время предсезонного турне «сине-гранатовых» по Японии.
А после этого в интернете нашли видео, где Гризманн высмеивает азиатский язык.
JLM!!!
JLM!!!