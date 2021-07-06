ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2021/2022

Гризманну пришлось объясняться перед главой японского спонсора «Барселоны»

06 июля 2021, 20:44

«Барселона» продолжает разбирательство по поводу расистского скандала с участием Антуана Гризманна и Усмана Дембеле.

Сообщается, что Гризманн уже пообщался с Хироси Микитани, главой Rakuten (спонсор клуба), и объяснился перед ним. В ближайшее время это сделает и Дембеле.

Недавно в Сеть попало видео, на котором игроки позволяют себе язвительные выпады в адрес японских рабочих, которые пришли к ним в номер, чтобы отремонтировать телевизор. Это было в 2019 году во время предсезонного турне «сине-гранатовых» по Японии.

А после этого в интернете нашли видео, где Гризманн высмеивает азиатский язык.

Все новости
Жена Мораты рассказала об угрозах в адрес детей после промаха Альваро
Сегодня, 00:10 Комментарии12
Месси поглумился над экс-одноклубником после его неудачи в серии пенальти
Вчера, 21:48 Комментарии23
ОфициальноСборная Украины решила не ехать в Москву на ЧМ по пляжному футболу
06 июля
СлухиАуар пропускает сбор «Лиона», чтобы вынудить клуб продать его
06 июля Комментарии5
У. Дембеле: «Понимаю, что то видео могло оскорбить японцев»
05 июля Комментарии10
В Сети нашли видео, где Гризманн высмеивает азиатский язык
05 июля ВидеоКомментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 05:42
накосячил - отвечай !
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
06 июля в 23:20
Чёрная обезьяна посмеялась над жёлтой - чудны дела твои Господи!!!
kanuni
kanuni
06 июля в 22:52
Такими темпами всей Европе настанет писец,в *опу эту толерантность и прочую нечисть.Скажи японцы что нибудь в их сторону так сразу бы пошла истерика о расизме и дискриминации,как выразился товарищ ниже,Япония великая страна со своей культурой и традицией,а чем могут похвастатся эти?Не будь они колонизованы то продолжали бы прикрыватся листьями пальм и охотой на антилоп копьями.
Землянин
Землянин
06 июля в 22:52
Он и на поле себя ведят как озорой мальчишка, мягко сказать. Детский сад
Dauletbek
Dauletbek
06 июля в 21:28
Дембеле ведь нигер, он тоже высокомерничает перед японцами? В отличии от Африки, Япония самураев державой была в Азии, своя культура, традиции...
311
311
06 июля в 21:28
Мордой в пол, жопой к верху!)
протон1
протон1
06 июля в 21:21
вот поэтому и продадут дурака. головой надо было думать
allemz
allemz ответ dimagas2 (раскрыть)
06 июля в 21:01
Харакири свойственно делать самураям, а не этим разноцветным пусси боям с iq < 80, им по статусу не положено и их жизненные пути несравнимы))
Давайте думать
Давайте думать
06 июля в 21:01
Антошка на колени перед японамамой встать должен
JLM!!!
STVA 1
STVA 1
06 июля в 20:59, ред.
dimagas2
dimagas2
06 июля в 20:58
Японяки много не говорят,удел Антошки уже известен)))
allemz
allemz
06 июля в 20:56
Выпороть и выставить на трансфер за насмешки двухгодичной давности, гениально
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 июля в 20:51
Два года прощло,понять и простить!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100