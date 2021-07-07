Месси поглумился над экс-одноклубником после его неудачи в серии пенальти

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси позлорадствовал над своим бывшим партнером по «Барселоне» колумбийцем Йерри Миной, после того как тот не реализовал пенальти в послематчевой серии 1/2 финала Кубка Америки-2021.
Увидев, как вратарь парировал удар Мины, Месси начал кричать в его адрес: «Давай, танцуй! Танцуй теперь!» Эти крики Лионель сопроводил саркастическими аплодисментами.
Таким образом Месси решил напомнить Мине о его поведении во время серии пенальти на предыдущей стадии турнира в матче с Уругваем. Тогда Мина, реализовав свою попытку, исполнил зажигательный танец. Не исключено, что Месси обиделся на Мину из-за того, что за Уругвай играет хороший друг Лео — Луис Суарес.
Месси известен своим непростым характером, у игрока и раньше были натянутые отношения с товарищами как в клубе, так и в сборной. Это не раз приводило к различным скандалам.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1267038/messi-lionel-barselona
Не только в этом дело, Аргентина и Уругвай дружественные страны, всегда поддерживабт друг друга
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1267038/messi-lionel-barselona
Не только в этом дело, Аргентина и Уругвай дружественные страны, всегда поддерживабт друг друга
Что сказал, сколько раз стряхнул.
Что сказал, сколько раз стряхнул.
Они только в экстазе от любых действий своего идола нарцисса. Они даже одобряют детей от суррогатных женщин.
Они только в экстазе от любых действий своего идола нарцисса. Они даже одобряют детей от суррогатных женщин.
Нет так, что Месси прошёл в финал? Вот в чем причина!
Нет так, что Месси прошёл в финал? Вот в чем причина!
Зидану может и было 34, но он и сам раскрылся поздно.
Зидану может и было 34, но он и сам раскрылся поздно.
Что же танцору мешает танцевать?)
Что же танцору мешает танцевать?)