Месси поглумился над экс-одноклубником после его неудачи в серии пенальти

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07 июля 2021, 21:48

Форвард сборной Аргентины позлорадствовал над своим бывшим партнером по «Барселоне» колумбийцем , после того как тот не реализовал пенальти в послематчевой серии 1/2 финала Кубка Америки-2021.

Увидев, как вратарь парировал удар Мины, Месси начал кричать в его адрес: «Давай, танцуй! Танцуй теперь!» Эти крики Лионель сопроводил саркастическими аплодисментами.

Таким образом Месси решил напомнить Мине о его поведении во время серии пенальти на предыдущей стадии турнира в матче с Уругваем. Тогда Мина, реализовав свою попытку, исполнил зажигательный танец. Не исключено, что Месси обиделся на Мину из-за того, что за Уругвай играет хороший друг Лео — Луис Суарес.

Месси известен своим непростым характером, у игрока и раньше были натянутые отношения с товарищами как в клубе, так и в сборной. Это не раз приводило к различным скандалам.