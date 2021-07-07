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Месси поглумился над экс-одноклубником после его неудачи в серии пенальти

07 июля 2021, 21:48
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 1Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияЗакончился после серии пенальти

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси позлорадствовал над своим бывшим партнером по «Барселоне» колумбийцем Йерри Миной, после того как тот не реализовал пенальти в послематчевой серии 1/2 финала Кубка Америки-2021.

Увидев, как вратарь парировал удар Мины, Месси начал кричать в его адрес: «Давай, танцуй! Танцуй теперь!» Эти крики Лионель сопроводил саркастическими аплодисментами.

Таким образом Месси решил напомнить Мине о его поведении во время серии пенальти на предыдущей стадии турнира в матче с Уругваем. Тогда Мина, реализовав свою попытку, исполнил зажигательный танец. Не исключено, что Месси обиделся на Мину из-за того, что за Уругвай играет хороший друг Лео — Луис Суарес.

Месси известен своим непростым характером, у игрока и раньше были натянутые отношения с товарищами как в клубе, так и в сборной. Это не раз приводило к различным скандалам.

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Все комментарии
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответ abramjan (раскрыть)
09 июля в 10:59
То ли дело, португальская плакса, дважды пнушвая капитанскую повязку, правда?
katalonez
katalonez
09 июля в 08:20
Не исключено, что Месси обиделся на Мину из-за того, что за Уругвай играет хороший друг Лео — Луис Суарес.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1267038/messi-lionel-barselona

Не только в этом дело, Аргентина и Уругвай дружественные страны, всегда поддерживабт друг друга
Legend 6
Legend 6
08 июля в 13:27
У Марки есть специальный отдел по слежению за Месси.
Что сказал, сколько раз стряхнул.
Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
08 июля в 11:15
Это уже другой разговор.
ermak6848
ermak6848
08 июля в 10:05
у каждого свои приколы и шутки...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
08 июля в 09:42
Пфффф... и чо? Вы хотя бы во дворе в футбол играли?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
08 июля в 09:32
В финале играть ещё надо)
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ dok66 (раскрыть)
08 июля в 08:42
без трофея гном опять
санек002
санек002
08 июля в 07:41
просто по соплям не получал!
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
08 июля в 07:41
Колумбийцы какой то цирк устроили в серии пенальти. Аргентинцы не клоуны, вот они их и проучили. А вообще грязно они играли всю игру, эти костоломы колумбийские
sir_Alex
sir_Alex
08 июля в 07:24
Аутизм бесследно не проходит 😉
mat73
mat73
08 июля в 06:46
Д УРАч оК
112910415
112910415
08 июля в 06:33
более-менее адекватно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 июля в 05:50
Сам карлик и гном а глумится над другим наверное по шее хочет.
David Young
David Young ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
08 июля в 01:59
Будет потом не до насмешек над соперниками.
David Young
David Young
08 июля в 01:59
Как-то излишне злопамятно, да и не очень логично - там были эмоции и действие последовавшее за ними, а здесь же уже издёвка и не совсем спортивное поведение по отношению к сопернику. В общем поступок так себе.
Per4ick
Per4ick ответ Oplot (раскрыть)
08 июля в 01:42
колумбийцы сами по себе такие всегда танцуют когда забивают послематчевая серия с Англией в 18 на ЧМ так же было, Месси просто обиделся что Уругвай не прошел и не покарифанился лишний раз с Суаресом
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
08 июля в 01:40
а как связано то что Зидан раскрылся поздно и то что он уже был на излете карьеры? того же Месси более возрастного условные Мбаппе крутили в ЛЧ.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Oplot (раскрыть)
08 июля в 01:00
    abramjan
    abramjan
    08 июля в 00:57
    Крыса она и в Аргентине крыса
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    08 июля в 00:54
    Месси по делу открыл рот. Мина танцевал, когда забил с точки, а когда промахнулся Месси и сказал чтоб он красиво продолжил танцевать)) что не так?)
    Нет так, что Месси прошёл в финал? Вот в чем причина!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
    08 июля в 00:51
    Месси в эль-класико на Бернабеу крутил и Зидана и всех остальных его звёздных коллег.
    Зидану может и было 34, но он и сам раскрылся поздно.
    Oplot
    Oplot ответ dok66 (раскрыть)
    08 июля в 00:43, ред.
    Если перед тобой будут бить пенальти и издевательски танцевать после гола,тебе это понравится?Тем более Колумбия вела по счету.Считаю нормальный мужик должен пресекать такую фигню,а если ты предпочитаешь молчать и хавать такие вещи то это твой выбор.
    Oplot
    Oplot
    08 июля в 00:41
    Лео так сказал потому что игроки Колумбии издевательски танцевали после своих пендалей,нету ничего тут плохого в его словах!
    Oplot
    Oplot ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
    08 июля в 00:39
    Вообще то они у него уже будут)
    Союзник противников
    Союзник противников
    07 июля в 22:59
    Они все не образцы благочестия в человеческом плане,какими бы джентльменами не рядились.Из грязи в князи...
    Per4ick
    Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
    07 июля в 22:57
    когда Месси было 19 лет Зидану было 34 и он уже закончил с футболом
    Per4ick
    Per4ick
    07 июля в 22:54
    это он зря как бы в финале ответка не прилетела
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
    07 июля в 22:52
    Танцевать и открывать рот, ну е мае)) разные вещи. Первое красит мужчину, второе нет
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    07 июля в 22:48
    А ты дальше читай, что послужило этому?
    Что же танцору мешает танцевать?)
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