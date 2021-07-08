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Хабиб: «В Англии процветает футбол, а не коррупция»

08 июля 2021, 11:30
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Легендарный боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020.

Гарет Саутгейт отдал должок сборной. Как игрок не смог, но как тренер все-таки вывел Англию в финал.

Вы же не забыли мой пост, надеюсь. По игре Англии равных нет в мире. Все из-за того, что в стране процветает футбол, а не коррупция.

На Евро-2020 голкипер англичан Джордан Пикфорд установил новый рекорд сборной.

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Все комментарии
edubokom
edubokom
08 июля в 21:50
Благодаря коррупции этот отморозок на свободе находится.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
08 июля в 16:42
Коррупция везде есть
emd63u5tfjc3
emd63u5tfjc3
08 июля в 15:40
Дейсвительно, в целом мире) Куда там Испании,Италии,той же Бразилии! В групповом этапе уже все видели "красочный" Футбол! Хотя да,Англии нет равных по тому,как её тянут судьи! Ничего нету в этой Англии,сетка легкая и сушат игру! В матче с Италией такое не пройдёт! Не забудь оставить коммент после финала))
Оновтун
Оновтун
08 июля в 14:06
"По игре Англии равных нет в мире" 😂 Футбол в Англии процветает за счёт американских и арабских денег и игроков со всего мира. Сами же англичане как были главными лузерами в Европе, так ими и останутся, хоть на заднице прическу Гаскойна могут выстричь
Ислам0926
Ислам0926
08 июля в 13:42
Хабиб пересмотри момент с пенальти там коррупция
и политика двойных стандартов
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 13:07
Походу там и то и другое
чемпионство с душком
чемпионство с душком
08 июля в 13:07
Это на что намекает Хабиб, что в России процветает коррупция?
League1
League1
08 июля в 12:53
Золотые слова!
beefs
beefs
08 июля в 12:49
какой умный мальчик...
h8you
h8you
08 июля в 12:44
осторожному нужно в едро вступать
h8you
h8you
08 июля в 12:43
особенно слова осторожного смешно звучат после убийства датчан)
КЭТиК
КЭТиК
08 июля в 12:39
Там процветает и футбол, и коррупция.
Billy Shears
Billy Shears
08 июля в 12:36
Мнение специалиста всегда ценно.
1-я конная
1-я конная
08 июля в 12:27
Лучше бы ты жевал
Остапчук 67
Остапчук 67
08 июля в 12:21
А Хабиб откуда знает?
25процентный клоун
25процентный клоун
08 июля в 12:14, ред.
Футбола в Англии никогда не было и футболистов.
Какие английские футболисты прославили англию за пределами сьраны?))
mihaluch
mihaluch
08 июля в 11:51
Коррупцией в России пронизаны все сферы жизни.
swed27
swed27
08 июля в 11:48
Не в бровь а в глаз
Ironigor
Ironigor
08 июля в 11:41
Особенно пенальти, тому яркое подтверждение !!!)))
ОПС
ОПС
08 июля в 11:32
Коррупция везде есть.
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