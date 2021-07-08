Хабиб: «В Англии процветает футбол, а не коррупция»

Легендарный боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020.

Гарет Саутгейт отдал должок сборной. Как игрок не смог, но как тренер все-таки вывел Англию в финал.

Вы же не забыли мой пост, надеюсь. По игре Англии равных нет в мире. Все из-за того, что в стране процветает футбол, а не коррупция.