Хабиб: «В Англии процветает футбол, а не коррупция»

Легендарный боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020.
Гарет Саутгейт отдал должок сборной. Как игрок не смог, но как тренер все-таки вывел Англию в финал.
Вы же не забыли мой пост, надеюсь. По игре Англии равных нет в мире. Все из-за того, что в стране процветает футбол, а не коррупция.
На Евро-2020 голкипер англичан Джордан Пикфорд установил новый рекорд сборной.
и политика двойных стандартов
и политика двойных стандартов
Какие английские футболисты прославили англию за пределами сьраны?))
Какие английские футболисты прославили англию за пределами сьраны?))