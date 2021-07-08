Сборную России может возглавить известный португальский специалист

Сегодня Станислав Черчесов покинул должность главного тренера сборной России.
Как сообщается, один из топ-менеджеров РФС ведёт переговоры с бывшим тренером «Челси», «Тоттенхэма», «Зенита» и «Марселя» Андре Виллаш-Боашем. Португальский специалист является одним из главных кандидатов на пост нового наставника национальной команды.
На должность тренера сборной России претендуют и другие известные специалисты.
А если по теме то вряд ли наше ущербное руководство поставит Валеру даже при его желании - уж слишком часто он ворошит этот змеиный клубок))
А если по теме то вряд ли наше ущербное руководство поставит Валеру даже при его желании - уж слишком часто он ворошит этот змеиный клубок))
Со своей маленькой, скромной колокольни, как болельщик ростовских команд со времен Андреева..., имею право высказать свою точку зрения, но это не говорит о том, что я не думаю или очень хочу видеть Карпина у руля Сборной....
Для пользы - по "совместительству"
Со своей маленькой, скромной колокольни, как болельщик ростовских команд со времен Андреева..., имею право высказать свою точку зрения, но это не говорит о том, что я не думаю или очень хочу видеть Карпина у руля Сборной....
Для пользы - по "совместительству"