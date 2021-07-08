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Сборную России может возглавить известный португальский специалист

08 июля 2021, 17:38

Сегодня Станислав Черчесов покинул должность главного тренера сборной России.

Как сообщается, один из топ-менеджеров РФС ведёт переговоры с бывшим тренером «Челси», «Тоттенхэма», «Зенита» и «Марселя» Андре Виллаш-Боашем. Португальский специалист является одним из главных кандидатов на пост нового наставника национальной команды.

На должность тренера сборной России претендуют и другие известные специалисты.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 июля в 23:06
Согласен, с Клоппом косяк вышел, я что-то думал, что у него перерыв был. Тогда Дидье Дешам, между Юве и Олимпиком он пару лет отдыхал. Наверняка в футболе есть подобные примеры, но не суть...Смысл в том, что ни Карпин, ни Червиченко, ни Бердыев нашу сборную не возглавят...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SAFqwer (раскрыть)
08 июля в 21:53
А когда у Клоппа был интервал, он сразу из Германии в Ливерпуль ушел.. Про Семина не будем. Годы не обмануть, а лучшие у него позади . Романцев тоже топ тренер, а несколько лет назад после 1,5 годичного перерыва попробовал вернуться и ничего не вышло. Вопрос возвращения тренера к работе после перерыва - это непростое дело.
pomor45
pomor45
08 июля в 21:21
Что за страсть такая у болельщиков: воду в ступе толочь? Вас кто-нибудь, когда-нибудь, о чём-нибудь спрашивал? Мнение ваше, хоть на йоту, учитывал? Никогда, нигде, ни в чём. И никогда не будут. От вас ничего не зависит, т.к. вы в основной массе халявщики и приносите мало доходов. Так что все ваши вопли - это по сути тоже занятие, за которым застукали Дзюбу. Вы над ним потешаетесь, так впору потешаться и над самими собой.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Аксинья (раскрыть)
08 июля в 21:03
Согласен. Снимаю шляпу) За Копаева и Понедельника только слышал...
Николай Еремеев
Николай Еремеев
08 июля в 20:56
Ой . только не португалец - нужен немец - они любят порядок во всем и тем более в футболе . они с любой посредственности сделают хорошего исполнителя , тем более у нас - у нас большая проблема в квалифицированных игроках. не в обиду будет сказано про наших футболистов.
Аксинья
Аксинья ответ Шуnя771 (раскрыть)
08 июля в 20:40, ред.
Ну у меня колокольня более заветшалая со времен СКА с Понедельником, Копаевым, Шикуновым, Еськовым и К ))
А если по теме то вряд ли наше ущербное руководство поставит Валеру даже при его желании - уж слишком часто он ворошит этот змеиный клубок))
nikoladolgov
nikoladolgov
08 июля в 20:20
Только не это недоразумение!
karnager
karnager
08 июля в 20:04
А что, если тренеришку Эмери ?))))
SAFqwer
SAFqwer ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 июля в 20:04
Юрген Клопп например...Первое, что приходит в голову...Наверняка ещё кто-то есть...Юра Сёмин например...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SAFqwer (раскрыть)
08 июля в 20:01
Я уважаю Курбана, считаю его топ тренером, но есть большое НО. Он уже более 2-х лет без тренерской практики. А тренер , как и врач нуждается в ежедневной работе, иначе он теряет квалификацию Я не знаю ни одного примера, чтобы тренер после 2-х летнего просто. добился бы успеха. Напомни!
dok66
dok66
08 июля в 19:56
Ну началось !
Шуnя771
Шуnя771 ответ Аксинья (раскрыть)
08 июля в 19:41, ред.
А думать и не надо и так понятно...

Со своей маленькой, скромной колокольни, как болельщик ростовских команд со времен Андреева..., имею право высказать свою точку зрения, но это не говорит о том, что я не думаю или очень хочу видеть Карпина у руля Сборной....
Для пользы - по "совместительству"
stachel
stachel ответ Поц (раскрыть)
08 июля в 19:27
Добрым словом (Горлукович) и большими кулаками (Фёдор Ем) можно из этого материала сделать команду, которая будет стабильной на уровне Финляндии-Сев.Македонии-Шотландии. Но не выше.
Поц
Поц
08 июля в 19:24
Проблема не только в тренере. У нас футболистов достойных нет. Поэтому ни Виллаш, ни Боаш, ни даже Манчини не помогут нашей сборной. Из г0вна конфетку не слепишь.
stachel
stachel
08 июля в 19:23
1. У Боаша совсем нет опыта тренера сборной. Он чисто клубный тренер. 2. Ему 43 года и он не "великий", посему "в авторитете" у паспортистов не будет. 3. Характер не "пацанский", а скорее бабский. Взять игрока на голос, отматерить, а тем более дать в соску, этот не сможет. Вывод: с Боашем большой риск, что сборная просто развалится окончательно.
SAFqwer
SAFqwer ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 июля в 19:21
Неплохой выбор, хотя по мне, так только Бердыев....Автобус в штрафной, хорошая физическая форма, и никакой игры первым номером, вернее жалкого подобия игры первым номером...На большее наши паршивцы не способны...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SAFqwer (раскрыть)
08 июля в 19:13
Я имею в виду в сравнении с Боашем. А так из наших Карпин, или Червиченко.
Аксинья
Аксинья ответ Шуnя771 (раскрыть)
08 июля в 19:03
Прежде чем такое писать подумай, а Валере оно надо?
протон1
протон1
08 июля в 18:55
теперь можно и подумать. я заранее поздравляю вас с праздником увольнения черчесова
Шуnя771
Шуnя771
08 июля в 18:54
Валеру надо ставить...
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
08 июля в 18:52
Я уж думал Моуринью.
SAFqwer
SAFqwer ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 июля в 18:28
Ну Талалай-это уже явный перебор)))
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
08 июля в 18:25
вот и приплыли вилаш-боаш ананист и ко вот и сборная готова
112910415
112910415
08 июля в 18:17
овации тут тоже не уместны
stachel
stachel ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 июля в 18:14
Только вот все слезы его оказались вещие, как в воду глядел. Он ведь прямо говорил, что сохранение лимита отправит наш клубный футбол на дно, а следом и сборную, ибо благодаря лимиту сборная состоит почти целиком из РПЛ. И что? Прошло 6 лет и как наши успехи в ЕК? А как сборная смотрится на евро-фоне? Так в чем Боаш был не прав?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 июля в 18:11
В таком случае надо черчесса вернуть он лучше ржавого португальца.
Futurista
Futurista
08 июля в 18:11
Боится РФС иностранного тренера с нуля...ищут варианты среди тех кто уже работал в России...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 июля в 18:09
Черчесс не покинул пост а его покинули он сам хрен бы ушёл.
stachel
stachel
08 июля в 18:06
В этом случае Тёмы в составе точно не будет. Он его терпеть не мог и ставил Рондона выше классом. Но ему навязали деревянного Дюбу. Ибо лимит.
Hypnoz
Hypnoz
08 июля в 18:06
Что за дичь ? Боаша одобрили уже неделю назад !
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