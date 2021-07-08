Сборную России может возглавить известный португальский специалист

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08 июля 2021, 17:38

Сегодня Станислав Черчесов покинул должность главного тренера сборной России.

Как сообщается, один из топ-менеджеров РФС ведёт переговоры с бывшим тренером «Челси», «Тоттенхэма», «Зенита» и «Марселя» . Португальский специалист является одним из главных кандидатов на пост нового наставника национальной команды.

На должность тренера сборной России претендуют и другие известные специалисты.