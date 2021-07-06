Сборную России может возглавить немецкий тренер

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06 июля 2021, 19:21

Новым наставником сборной России может стать рулевой молодежной сборной Германии . Об этом сообщил источник в РФС и источник в Немецком футбольном союзе ( DFB ).

Кунц изучается руководством РФС . В списке приоритетности он значится выше того же Лёва.

Кунц — чемпион Европы-96 в составе сборной Германии. В качестве тренера он приводил немецкую молодёжку к победам на европейских первенствах 2017 и 2021 года. В 2019 году команда под руководством Кунца заняла 2-е место.

Ранее стали известны имена тренеров, которые отказались возглавить сборную России.