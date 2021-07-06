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Сборную России может возглавить немецкий тренер

06 июля 2021, 19:21

Новым наставником сборной России может стать рулевой молодежной сборной Германии Штефан Кунц. Об этом сообщил источник в РФС и источник в Немецком футбольном союзе (DFB).

Кунц изучается руководством РФС. В списке приоритетности он значится выше того же Лёва.

Кунц — чемпион Европы-96 в составе сборной Германии. В качестве тренера он приводил немецкую молодёжку к победам на европейских первенствах 2017 и 2021 года. В 2019 году команда под руководством Кунца заняла 2-е место.

Ранее стали известны имена тренеров, которые отказались возглавить сборную России.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 15:08
Взаимно. Как редко на этом сайте общаются вежливо и уважительно. Мне приятно
Karlnfo
Karlnfo
вчера в 09:30
пока бардак будет в РФС - то ничего не поможет.
Нормальных отечественных тренеров они не видят, приглашают каких то второсортных специалистов.
Эти из *опы вытащенные Кунцы и т.д. пользу не принесут - подзаработают бабок и свалят, а футбол как был в заднице так и будет, всё вернется в обратное русло
Misha78
Misha78 ответ bashnat013 (раскрыть)
вчера в 09:29
Ахаха, 5 баллов!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 09:27, ред.
В ближайшее время результат останется таким, каким он был, в любом случае. При любом тренере. Потому что не тренер играет на поле.
bashnat013
bashnat013
вчера в 06:47
Хорошая идея ,но я бы даже взял детского немецкого тренера,наших футболистов нужно учить с азов
7anj9fv6gyww
7anj9fv6gyww
вчера в 02:48
Клопп,тренер Баварии.... Немецкие тренеры в порядке! Самый лучший результат евро 2008-иностранный тренер! Они шарят в футболе,умеют ставить игру, и плюс умеют раскрепощать и игроки прибавляют в психологии..... В отличие от усатой нечисти,которая в матче с Данией, на Караваева орало....."Куда ты бл..ь пас даёшь"
Идиот фирменный! Это самое мягкое слово,которое можно подобрать в адрес этого физрука
xvv3hynb2qgh
xvv3hynb2qgh
вчера в 02:41
Кстати,это очень интересный вариант... Видел финал молодежного евро,тренер хороший! И в отличие от Лёва,более реальный кандидат! Ну так заинтересуйте.. в чём проблема...?!
ABir
ABir
вчера в 00:45
Немцы нас ещё не тренировали
Gahi
Gahi ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 00:19
Может Вы по своему и правы но согласитесь что специалист привыкший работать каждый день над собой и при этом старается быть в курсе всех новаций в футболе и не сидел сложа руки в не команде, а более кропотливо вникал во все эти процессы, я имею прежде всего тех специалистов о которых мы с Вами говорим. Думаю что за это время они нашли многое интересного что могло бы помочь сборной. Удачи Вам и хорошего настроения.
Tostao
Tostao
06 июля в 23:44, ред.
Вновь пришедшему тренеру более-менее без проблем подготовить сборную, при условии, если в клубах этой страны проповедуют современный, интенсивный футбол. В РПЛ, как известно скорости пешеходные, игроки катают мяч назад и поперёк, технари - почти все легионеры. И как он будет выстраивать игру и брать очки с этими полуфабрикатами?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Gahi (раскрыть)
06 июля в 23:18
" А пока иностранные тренеры вникнут во все тонкости российского футбола..." Что вы имеете в виду, когда говорите о мифических "тонкостях" ? И какие такие тонкости имеются в нашем футболе, о которых иностранный тренер может не знать? Футбол един во всём мире, только у него одно различие: кто-то играет лучше, кто-то - хуже. А потому задача у тренера из-за рубежа только одна - выбрать из сонма игроков лучших и научить их всем тонкостям футбола, кроме технической составляющей. Без последней любую сборную тренировать бесполезно. То же самое касается и названных вами отечественных тренеров.
Землянин
Землянин
06 июля в 23:01
Это не серьёзно
ildar_3871
ildar_3871
06 июля в 23:01
Я уже говорил , лучше Бузовой тренера нет для сборной России !
nikoladolgov
nikoladolgov
06 июля в 22:56
Ну что , тогда один выход - купить немецкую молодежку, рассовать ее по клубам и пусть теперь это будет первая сборная.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ ответ санек002 (раскрыть)
06 июля в 22:03
КоДируются это от алкоголизма
galem72
galem72
06 июля в 21:51
Слишком жирно для скрепной сборки.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gahi (раскрыть)
06 июля в 21:49
Понимая твою озабоченность проблемой, тем не менее выражу сомнения по поводу двух твоих кандидатур. При всем уважении к Семину , а он безусловно в топ-3 российских тренеров, его поезд ушел. Возраст не обманешь. Что касается Бердыева, то его возраст не критический, однако смущает почти 2-х летний перерыв в тренерской деятельности. Тренеры . как и врачи . без повседневной практики быстро теряют квалификацию. Я не могу вспомнить ни одного случая. чтобы тренер после двухлетней паузы чего то добился со сборной.
Kosmos58
Kosmos58
06 июля в 21:34
Что ещё за скунс? Сборнаяя и так воняет!.
санек002
санек002
06 июля в 21:33
наши уже не кодируются!и правильно!
ЮЗИК
ЮЗИК
06 июля в 21:31
Как то слабо в это верится
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
06 июля в 21:26
Это им не поможет
Ironigor
Ironigor
06 июля в 21:21
ТОЛЬКО НЕ НЕМЦЫ !!! ОЧЕНЬ МНОГО НЕТ !!!
Hypnoz
Hypnoz
06 июля в 21:14
Фейк ! Боаша уже одобрили !
Q-J-G
Q-J-G
06 июля в 20:57
Когда уж дождёмся:
Сборную Германии может возглавить российский тренер)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
06 июля в 20:35
Нет ,он их ещё и облизывает ! ))
Gahi
Gahi
06 июля в 20:27, ред.
Каким бы ни был список и в каком бы порядке в них не находились иностранные  тренера, от этого  результаты сборной на сегодняшний день не изменятся.  Нужен отечественный тренер который хорошо владеет всей ситуацией в Российском футболе и способен за короткие сроки изменить и наладить командную игру. Тренеры которые не связаны клубной работой, смогут привести в надлежащий вид сборную, это прежде всего такие специалисты как Курбан Бердыев и Юрий Сёмин. А пока иностранные тренера  вникнут во все тонкости российского футбола пройдёт достаточно времени, а результат останется таким каким он был. Так что это серьёзный шаг, выбор тренера сборной, который должен быть со всех сторон изучен чтобы потом не сожалеть о сделанном выборе. Но то что давно нужно было менять тренера сборной, результаты команды сами говорят за себя. Удачи
Alhunah
Alhunah
06 июля в 20:23
а почему мнение обычных солдатов не спрашивают?
Artemon9
Artemon9
06 июля в 20:22
Помню Кунца и Штрунца на евро 96
beefs
beefs
06 июля в 20:21
вот тебе и задачка, а в тренеры российской сборной никто не хочет , доигрались...
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
06 июля в 20:06
Так новое, как известно, это хорошо забытое старое! Вот немец нам его и напомнит!
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