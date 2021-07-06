Сборную России может возглавить немецкий тренер

Новым наставником сборной России может стать рулевой молодежной сборной Германии Штефан Кунц. Об этом сообщил источник в РФС и источник в Немецком футбольном союзе (DFB).
Кунц изучается руководством РФС. В списке приоритетности он значится выше того же Лёва.
Кунц — чемпион Европы-96 в составе сборной Германии. В качестве тренера он приводил немецкую молодёжку к победам на европейских первенствах 2017 и 2021 года. В 2019 году команда под руководством Кунца заняла 2-е место.
Ранее стали известны имена тренеров, которые отказались возглавить сборную России.