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Червиченко: «Йоахим Лёв – это подарок для сборной России»

06 июля 2021, 15:25

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи, что в сборной России может смениться главный тренер.

Недавно появилась информация, что бывший главный тренер Германии Йоахим Лёв является кандидатом, чтобы возглавить российскую команду.

За Лёва я двумя руками, при нём Германия была топовой и непобедимой, но всему рано или поздно приходит конец. Я думаю, что передержка не всегда полезна, нужно вовремя уходить. Недавно это показал Зидан, уйдя из «Реала». Человек с таким опытом, пониманием и багажом титулов, как Лёв – подарок для нашей сборной. Не совсем уверен, что с ним будет возможность договориться, но для нас это будет опыт лучше, чем с Хиддинком. Всем, кто говорит, что он поедет зарабатывать, скажу, что Йоахим в нашей сборной — это как академика посадить решать задачи для школьников или студентов. Он не растеряет свой академический уровень. Да и вообще, люди, которые не могут попасть по мячу или привозят в каждом моменте, не будут играть при нём. У него свой уровень и настолько большой футбольный авторитет, что он не сможет позволить себе брать в сборную неликвид. Лёв не захочет позориться.

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Все комментарии
Triem
Triem
06 июля в 20:12
Последние слова ключевые!
cska1948
cska1948
06 июля в 20:10
"...У него свой уровень и настолько большой футбольный авторитет, что он не сможет позволить себе брать в сборную неликвид. Лёв не захочет позориться."
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И именно поэтому он не согласиться быть тренером сборной России!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
06 июля в 19:26
Как можно комментировать слухи ? Кто-то вбросил информацию о немце и... пошла свистопляска вокруг этой кандидатуры. Несолидно как-то...
An Jo
An Jo
06 июля в 19:23
Это очень дорогой подарок для налогоплательщиков России. Был уже Капелло. Хватит.
kella
kella ответ Q-J-G (раскрыть)
06 июля в 18:13
Все верно, - Черчесову надо было уходить в 2018. Но посмотрите как он вцепился в кресло главного: руками, ногами, зубами - хрен подвинешь его!
112910415
112910415
06 июля в 17:40
это был бы полезный опыт
Futurista
Futurista ответ Q-J-G (раскрыть)
06 июля в 17:34
Ключевое слово "Германия")...
LAISMEN
LAISMEN
06 июля в 16:34, ред.
По началу Лев рисковать не будет. Наверняка старую гвардию Черчесова позовет, а затем как карта ляжет для молодых талантов.
sir_Alex
sir_Alex
06 июля в 16:04
Да ну, зачем это ему? Он же не мазохист!
Q-J-G
Q-J-G
06 июля в 15:56, ред.
За Лёва я двумя руками, при нём Германия была топовой и непобедимой

Ключевое слово: БЫЛА!

И уж довольно продолжительное время не была!

Когда-то Ж.Моуриньо был также топ, и тренер №1, как минимум, в ЕВРОПЕЙСКОМ ФУТБОЛЕ... Но всё течёт, всё меняется. И мы видим итоги тренерской работы Ж.Моуриньо, Челси, МЮ, "шпоры", расторжение контракта, выплата неустойки, отставка...

Может довольно экспериментов, достаточно того, что наворотил С.Черчесов... Приглашать в качестве главного тренера, тренера, который получает отставку за неудовлетворительные результаты - в сборной Германии, тем более, что это длилось довольно продолжительное время....

Вряд ли, "тренер-отставник", хороший вариант для главного тренера сборной России...
Caniggia
Caniggia
06 июля в 15:51
Лёв действительно, задержался в сборной Германии и провалил второй турнир подряд. Возможно, уже немного утерял мотивацию и вкус к победам. Но он привык работать с классными исполнителями. Так что точно не пойдёт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 июля в 15:48
Очень правильно рассуждает. Лёв имеет богатый опыт работы со сборной, причём со звёздами в составе. А к ним тоже нужно суметь подход найти.
Минусиком будет то, что иностранец , всё таки переводчик-промежуточное звено, напрямую было бы более доходчиво. Но Хиддинк доказал, что это не помеха.
Что касается игры, то у него будет больше вариантов, чем "забрось на Дзюбу", без варианта Б.
Лишь бы удалось уговорить. Он может захочет отдохнуть после сборной Германии, а нам нужно бы побыстрее...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 июля в 15:44
Как то коробит от сравнения с академиком и детскими задачками. Скорее напрашивается сравнение с гонщиком, который не смог попасть в восьмерку лучших на современном болиде и ему так: "Ты, Лева, теперь попробуй войти в шестнадцать лучших, но заместо болида у тебя будет "Москвич 412".
Serg_Diamond
Serg_Diamond
06 июля в 15:30, ред.
"Лёв не захочет позориться"

Последняя фраза как раз дает ответ на все вопросы по поводу его назначения. Думаю, как человек умный, он оценит все репутационные риски и не согласится. Нет смысла идти туда, где ты не можешь быть уверен в результате
ДСА
ДСА ответ VeniaminS (раскрыть)
06 июля в 15:28
И у меня XL. вместо 2XL.
Усохла, наверное, в пути :))
Ничего страшного, худеть теперь буду, что бы в футболку влезть.
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