Червиченко: «Йоахим Лёв – это подарок для сборной России»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи, что в сборной России может смениться главный тренер.

Недавно появилась информация, что бывший главный тренер Германии является кандидатом, чтобы возглавить российскую команду.

За Лёва я двумя руками, при нём Германия была топовой и непобедимой, но всему рано или поздно приходит конец. Я думаю, что передержка не всегда полезна, нужно вовремя уходить. Недавно это показал Зидан, уйдя из «Реала». Человек с таким опытом, пониманием и багажом титулов, как Лёв – подарок для нашей сборной. Не совсем уверен, что с ним будет возможность договориться, но для нас это будет опыт лучше, чем с Хиддинком. Всем, кто говорит, что он поедет зарабатывать, скажу, что Йоахим в нашей сборной — это как академика посадить решать задачи для школьников или студентов. Он не растеряет свой академический уровень. Да и вообще, люди, которые не могут попасть по мячу или привозят в каждом моменте, не будут играть при нём. У него свой уровень и настолько большой футбольный авторитет, что он не сможет позволить себе брать в сборную неликвид. Лёв не захочет позориться.