Червиченко: «Йоахим Лёв – это подарок для сборной России»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи, что в сборной России может смениться главный тренер.
Недавно появилась информация, что бывший главный тренер Германии Йоахим Лёв является кандидатом, чтобы возглавить российскую команду.
За Лёва я двумя руками, при нём Германия была топовой и непобедимой, но всему рано или поздно приходит конец. Я думаю, что передержка не всегда полезна, нужно вовремя уходить. Недавно это показал Зидан, уйдя из «Реала». Человек с таким опытом, пониманием и багажом титулов, как Лёв – подарок для нашей сборной. Не совсем уверен, что с ним будет возможность договориться, но для нас это будет опыт лучше, чем с Хиддинком. Всем, кто говорит, что он поедет зарабатывать, скажу, что Йоахим в нашей сборной — это как академика посадить решать задачи для школьников или студентов. Он не растеряет свой академический уровень. Да и вообще, люди, которые не могут попасть по мячу или привозят в каждом моменте, не будут играть при нём. У него свой уровень и настолько большой футбольный авторитет, что он не сможет позволить себе брать в сборную неликвид. Лёв не захочет позориться.
Минусиком будет то, что иностранец , всё таки переводчик-промежуточное звено, напрямую было бы более доходчиво. Но Хиддинк доказал, что это не помеха.
Что касается игры, то у него будет больше вариантов, чем "забрось на Дзюбу", без варианта Б.
Лишь бы удалось уговорить. Он может захочет отдохнуть после сборной Германии, а нам нужно бы побыстрее...
Минусиком будет то, что иностранец , всё таки переводчик-промежуточное звено, напрямую было бы более доходчиво. Но Хиддинк доказал, что это не помеха.
Что касается игры, то у него будет больше вариантов, чем "забрось на Дзюбу", без варианта Б.
Лишь бы удалось уговорить. Он может захочет отдохнуть после сборной Германии, а нам нужно бы побыстрее...
Ключевое слово: БЫЛА!
И уж довольно продолжительное время не была!
Когда-то Ж.Моуриньо был также топ, и тренер №1, как минимум, в ЕВРОПЕЙСКОМ ФУТБОЛЕ... Но всё течёт, всё меняется. И мы видим итоги тренерской работы Ж.Моуриньо, Челси, МЮ, "шпоры", расторжение контракта, выплата неустойки, отставка...
Может довольно экспериментов, достаточно того, что наворотил С.Черчесов... Приглашать в качестве главного тренера, тренера, который получает отставку за неудовлетворительные результаты - в сборной Германии, тем более, что это длилось довольно продолжительное время....
Вряд ли, "тренер-отставник", хороший вариант для главного тренера сборной России...
Ключевое слово: БЫЛА!
И уж довольно продолжительное время не была!
Когда-то Ж.Моуриньо был также топ, и тренер №1, как минимум, в ЕВРОПЕЙСКОМ ФУТБОЛЕ... Но всё течёт, всё меняется. И мы видим итоги тренерской работы Ж.Моуриньо, Челси, МЮ, "шпоры", расторжение контракта, выплата неустойки, отставка...
Может довольно экспериментов, достаточно того, что наворотил С.Черчесов... Приглашать в качестве главного тренера, тренера, который получает отставку за неудовлетворительные результаты - в сборной Германии, тем более, что это длилось довольно продолжительное время....
Вряд ли, "тренер-отставник", хороший вариант для главного тренера сборной России...