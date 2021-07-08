Агент Виллаш-Боаша отреагировал на слухи об интересе сборной России

Карлос Гонсалвеш, агент бывшего тренера «Зенита» , прокомментировал слухи о том, что португальский специалист может возглавить сборную России.

Никаких контактов не было. И мне кажется, что сейчас не самый подходящий момент для комментариев.

Андре с любовью вспоминает время, которое провел в России. Ему очень нравятся русские люди, и, конечно, он сохранил самые теплые воспоминания о стране. Это все, что я могу сказать в данный момент.