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Агент Виллаш-Боаша отреагировал на слухи об интересе сборной России

08 июля 2021, 18:24

Карлос Гонсалвеш, агент бывшего тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, прокомментировал слухи о том, что португальский специалист может возглавить сборную России.

Никаких контактов не было. И мне кажется, что сейчас не самый подходящий момент для комментариев.

Андре с любовью вспоминает время, которое провел в России. Ему очень нравятся русские люди, и, конечно, он сохранил самые теплые воспоминания о стране. Это все, что я могу сказать в данный момент.

На должность тренера сборной России претендуют и другие известные специалисты.

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Все комментарии
112910415
112910415
08 июля в 19:55
предлагайте, ребята, предлагайте !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 июля в 19:18
Надо тренера,который уже работал в рпл и знает наших игроков!
dimagas2
dimagas2
08 июля в 18:47, ред.
Little Caprice
Little Caprice
08 июля в 18:33
Деликатно намекнул, что они готовы выслушать финансовую составляющую.
Caniggia
Caniggia
08 июля в 18:30
Значит уже навострил жало на жирный контракт от лопухов из РФС!
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