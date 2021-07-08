Дерунец: «Гаттузо — интересный вариант для сборной России»

Комментатор телеканала «МАТЧ ТВ» Дмитрий Дерунец поделился мнением о следующем главном тренере сборной России.

Мы находимся в разгаре отборочного цикла чемпионата мира. Накануне важнейшего матча с хорватами. Приглашать тренера-стратега и подписывать его под обязательную задачу квалифицироваться в Катар? Кто ж на это пойдет? А попадать необходимо. Состав и положение дел в группе благоволят, Черчесов не оставил руины. Мы сейчас — футбольный середняк. Само попадание на большие турниры для нас — успех.

Я за иностранца. Вырвем сейчас условного Карпина из «Ростова» — опять показательно наплюем на российский клуб, а значит на себя. Выход — краткосрочный контракт (0,5+1) с готовым пойти на вызов репутации тренером из-за рубежа. Коллега Станислав Минин обратил внимание на Дженнаро Гаттузо. Соглашусь, интересный вариант. Вспомнил бы Славена Билича, Дана Петреску. Людей, которые знакомы с работой в России, обладают энергетикой и харизмой.