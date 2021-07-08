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Дерунец: «Гаттузо — интересный вариант для сборной России»

08 июля 2021, 18:47

Комментатор телеканала «МАТЧ ТВ» Дмитрий Дерунец поделился мнением о следующем главном тренере сборной России.

Мы находимся в разгаре отборочного цикла чемпионата мира. Накануне важнейшего матча с хорватами. Приглашать тренера-стратега и подписывать его под обязательную задачу квалифицироваться в Катар? Кто ж на это пойдет? А попадать необходимо. Состав и положение дел в группе благоволят, Черчесов не оставил руины. Мы сейчас — футбольный середняк. Само попадание на большие турниры для нас — успех.

Я за иностранца. Вырвем сейчас условного Карпина из «Ростова» — опять показательно наплюем на российский клуб, а значит на себя. Выход — краткосрочный контракт (0,5+1) с готовым пойти на вызов репутации тренером из-за рубежа. Коллега Станислав Минин обратил внимание на Дженнаро Гаттузо. Соглашусь, интересный вариант. Вспомнил бы Славена Билича, Дана Петреску. Людей, которые знакомы с работой в России, обладают энергетикой и харизмой.

Ранее бывший тренер «Спартака» выразил готовность возглавить сборную России.

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Все комментарии
112910415
112910415
09 июля в 06:41
десятки фамилий иностранцев можно наугад напредлагать ...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
08 июля в 22:19
Наш Газмяс нужно соответствующему тренеру доверять. Только нужно разрешить бить футболистов ещё.
Caniggia
Caniggia
08 июля в 20:40
Либо Бердыев, либо иностранец, но точно не Гаттузо!
stachel
stachel
08 июля в 20:26
А почему не Миодрага Божевича?! Этот РПЛ как свои 5 знает. Половину клубов тренировал.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
08 июля в 19:38
Гатуззо обычный физрук
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 19:15
Нам надо такой тренер как Гаттузо, чтоб мог им пендали раздавать, помимо тренеровок
LAISMEN
LAISMEN
08 июля в 18:58
Мы ничего не решаем. Дядя в КИБИНЕТЕ за нас решит кому поводья доверить.....
протон1
протон1
08 июля в 18:58
гатузо не вариант он сыроват. билич хоть куда. боаш ну может быть... петреску дан так себе особо не отличался кроме быков. лёва надо
Caniggia
Caniggia
08 июля в 18:56
Контракт теперь должен быть подписан до окончания отбора на ЧМ в Катар с возможным последующим продлением в случае прохода на чемпионат. Это 100%! Хватит нам позорных контрактов Капелл и Черчесовых!
mihaluch
mihaluch
08 июля в 18:54
Харизмой обладать мало.
Ozabot
Ozabot
08 июля в 18:51
Гаттузо. Лол. Он не выдержит такого стресса. Сердечный приступ после первой же тренировки с этими мешками ))) Зовите какого-нибудь хладнокровного немца, а Рино оставьте в покое. Он хороший человек и заслуживает лучшего.
ДСА
ДСА
08 июля в 18:49
Гаттузо дорогой и не нужный.
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