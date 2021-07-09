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Бальбуэна и Сазонов отправились с «Динамо» на второй сбор в Австрию

09 июля 2021, 11:32

«Динамо» отправилось на второй сбор в Австрию для подготовки к новому сезону чемпионата России. Среди игроков, которые вылетели с командой, присутствуют новички — защитники Саба Сазонов и Фабиан Бальбуэна.

Всего на сбор отправились 23 футболиста:

Вратари: Иван Будачев, Игорь Лещук, Антон Шунин;

Защитники: Фабиан Бальбуэна, Роман Евгеньев, Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Саба Сазонов, Дмитрий Скопинцев;

Полузащитники: Владислав Галкин, Арсен Захарян, Даниил Лесовой, Никола Моро, Даниил Фомин, Себастиан Шиманьски;

Нападающие: Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулёв, Сильвестр Игбун, Клинтон Н’Жи, Константин Тюкавин.

Динамовцы будут готовиться в Лиенце до 18 июля. На сборе запланированы четыре контрольные встречи. Соперниками москвичей станут чешские клубы «Спарта» (12 июля) и «Яблонец» (15 июля), а также венгерские МТК (15 июля) и «Будафоки МТЕ» (17 июля).

Матч против немецкого «Байера» (18 июля) был отменён в связи с сокращением длительности сбора на один день.

Также недавно «Динамо» оформило трансфер грузинского хавбека.

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swed27
swed27
09 июля в 11:46
Удачи ментам в новом сезоне
sv_1969
sv_1969
09 июля в 11:36
Работа кипит
КЭТиК
КЭТиК
09 июля в 11:34
Динамо хочет в еврокубки.
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