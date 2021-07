Пресс-служба «Базеля» сообщает, что клуб взял в аренду полузащитника «Интера» .

Арендный договор с 20-летним футболистом рассчитан на два сезона.

We are happy to announce that 𝗗𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗹𝗲𝘀 will remain in 🔴🔵 on loan from @Inter_en until 2023. (with an option to buy)



