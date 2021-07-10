Бензема останется в «Реале», даже если клуб подпишет Мбаппе

Нападающий Карим Бензема не уйдёт из «Реала» этим летом.
В СМИ появились слухи о том, что форвард может покинуть мадридский клуб в случае подписания Килиана Мбаппе из ПСЖ. Однако «сливочные» не планируют расставаться с Бензема. «Реал» хочет сохранить лидера атаки и намерен предложить Кариму новый контракт до лета 2023 года.
Стоит отметить, что Мбаппе выступал за возвращение Бензема в сборную Франции, из-за чего у него произошёл конфликт с одним из партнёров по национальной команде.
Во-первых, они с одной сборной и будет весело. Варан ни рыба ни мясо, так себе француз. А Мбаппе как и Бенз балагур.
Во-вторых, на чемпионате Европы было видно, кто в доме батя. Бенз точно не побоится конкуренции этого черепашки.
Во-первых, они с одной сборной и будет весело. Варан ни рыба ни мясо, так себе француз. А Мбаппе как и Бенз балагур.
Во-вторых, на чемпионате Европы было видно, кто в доме батя. Бенз точно не побоится конкуренции этого черепашки.