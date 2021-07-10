Бензема останется в «Реале», даже если клуб подпишет Мбаппе

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10 июля 2021, 12:24

Нападающий не уйдёт из «Реала» этим летом.

В СМИ появились слухи о том, что форвард может покинуть мадридский клуб в случае подписания из ПСЖ . Однако «сливочные» не планируют расставаться с Бензема. «Реал» хочет сохранить лидера атаки и намерен предложить Кариму новый контракт до лета 2023 года.

Стоит отметить, что Мбаппе выступал за возвращение Бензема в сборную Франции, из-за чего у него произошёл конфликт с одним из партнёров по национальной команде.