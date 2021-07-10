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Бензема останется в «Реале», даже если клуб подпишет Мбаппе

10 июля 2021, 12:24

Нападающий Карим Бензема не уйдёт из «Реала» этим летом.

В СМИ появились слухи о том, что форвард может покинуть мадридский клуб в случае подписания Килиана Мбаппе из ПСЖ. Однако «сливочные» не планируют расставаться с Бензема. «Реал» хочет сохранить лидера атаки и намерен предложить Кариму новый контракт до лета 2023 года.

Стоит отметить, что Мбаппе выступал за возвращение Бензема в сборную Франции, из-за чего у него произошёл конфликт с одним из партнёров по национальной команде.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
10 июля в 21:39
я бы по-другому сказал: ...тем более , если клуб подпишет Мбаппе.
Во-первых, они с одной сборной и будет весело. Варан ни рыба ни мясо, так себе француз. А Мбаппе как и Бенз балагур.
Во-вторых, на чемпионате Европы было видно, кто в доме батя. Бенз точно не побоится конкуренции этого черепашки.
Kavaro
Kavaro
10 июля в 13:44
Бензема это лидер атак Реала, так и останется если только в Реал не перейдет какой нибудь Месси.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
10 июля в 12:52
ПСЖ может и не продать Мбаппе
Макс Платонов
Макс Платонов ответ ДАША Д (раскрыть)
10 июля в 12:50
На Мбаппе у Реала деньги есть, проблема не в деньгах. Проблема лишь в том, что пока ПСЖ не горят желанием садится за стол переговоров с Реалом. А так деньги есть, Реал уже предложил €110 млн + €50 млн в переменных для него. Нужно лишь согласие ПСЖ.
STVA 1
STVA 1
10 июля в 12:34
Карим может легко с ним взаимодействовать! Другое дело а хватит ли бабосиков)))
Djebrael
Djebrael
10 июля в 12:31
Правильно сделает, что останется
ДАША Д
ДАША Д
10 июля в 12:26
На Мбаппе у Реала денег нет.
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