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Месси — о титуле со сборной: «Много раз мечтал об этом»

11 июля 2021, 15:08
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси очень рад, что его команда смогла победить в Кубке Америки.

Много раз я мечтал об этом. Хотел бы посвятить титул семье, жене, детям, родителям, братьям, которым часто приходилось страдать из-за этого.

Мы часто проводили несколько очень грустных дней после международных турниров, потому что я ничего не выигрывал. В этот раз всё будет иначе.

Ранее КОНМЕБОЛ выбрал Месси и ещё одного известного футболиста лучшими игроками Кубка Америки.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 15:36, ред.
Хорошая попытка!
На олимпиаде в футбол играют футболисты до 23 лет и это посути молодёжный турнир
Месси олипийский чемпион-это тоже круто но это не кубок!
Даже сам Лео никогда не называл олимпийское золото титулом и до 11 июля 2021 года говорил что хочет выйграть что нибудь со сборной!
Legend 6
Legend 6 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 15:26
Ну у Месси олимпиада и это титул, или это другое?
eleven LC
eleven LC ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 14:36
Я нисколько не фанат Роналду-просто между португальцем и аргентинцем мне больше импонирует Рон,думаю по понятным причинам!
А насчёт лиги наций-это титул и от этого никуда не денешься!
Legend 6
Legend 6 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 14:34
Скоро он еще выиграет Кубок музея имени самого себя со сборной Португалии. А персофаны напишут 3-1)))
Legend 6
Legend 6 ответ League1 (раскрыть)
вчера в 14:31
Вот и новые отмазки подъехали для португальской модели. Если бы его в финале не ломанули и не выпустили нормального нападающего, который не тянет на себя одеяло, то не факт что Португалия выиграла тот финал.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 11:27, ред.
Из каких двух матчей-там ещё группа есть в которой Португалия заняла 1-е место кстати в группе с Италией
Так что пока что 2:1
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 10:57
Там нет команд из врачей и пожарных.
Лига наций состоял из двух матчей. Сейчас придумали второсортный турнир ради денег. Увеличели количество матчей. Ну бред полный!
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 10:29
В кубке Америки даже отборочных нет так что Лига Наций ни чем не хуже-тоже титул!
Agamaga........
Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
вчера в 09:45
Куда круче игры с Лихтенштейном, Фарерами и победой на кубке конференций из двух матчей 😂
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 09:44
2 - это с кубком конфедераций из двух матчей?))
Нет ну это Мега круто!
Ещё такого турнира для Месси не придумали.
sir_Alex
sir_Alex ответ xysan_8181 (раскрыть)
вчера в 06:48
Причём здесь манки, если речь о КА? 😂🤣😉
xysan_8181
xysan_8181 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 06:18
А что выграли манки даже ЛЕ им не светит не говоря. о чемпионстве Англий.
xysan_8181
xysan_8181
вчера в 06:16
Подруги Кристины огорчены что Месси взял Кубок Америки.а пенальду без трофейник 2021 г.
eleven LC
eleven LC
11 июля в 23:59
Криштьяну 2
Месси 1
Илья85
Илья85 ответ gentlewolf (раскрыть)
11 июля в 21:56
Ну Эскобар личность известная )))я думаю мы друг друга поняли
proezd2
proezd2 ответ Q-J-G (раскрыть)
11 июля в 21:42
не скажет ,потому как он на русском гей.хехе
Криш супер футболист .
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 21:26
Аргентину и Месси с победой. Долго Лео шел к этой победе.
Apsny
Apsny
11 июля в 21:21
В конце мог делать 2-0, могла бы быть очередная драма).
димон 37
димон 37 ответ League1 (раскрыть)
11 июля в 21:14
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    11 июля в 21:14
    Рад за сборную Аргентины и за Лео
    Как по мне так он фанат футбола, а вот Рон больше фанат самого себя, хотя за Рона я тоже рад, что он много всего выиграл
    gentlewolf
    gentlewolf ответ Илья85 (раскрыть)
    11 июля в 21:01
    Не гугл. врезалось в память, фамилия то известная. А еще кино такое было, и имя запомнил.
    Илья85
    Илья85 ответ gentlewolf (раскрыть)
    11 июля в 20:54
    Хорошо когда есть гугл ))).А так и близким угрожали ,других футболистов .
    League1
    League1
    11 июля в 20:53
    Ценность победы в этом южноамериканском междусобойчике, который проводится каждый год, не выше чем победа в чемпионате африки.
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    11 июля в 20:46
    Вот и подарили месси кубок на старости лет
    gentlewolf
    gentlewolf
    11 июля в 20:46
    Касательно судейства.
    Не было грубых нарушений права, типа липовых пенальти или КК.
    Но.
    Уровень жесткости, разрешенной судьей в этом матче был достаточно высок.
    И по игре это больше подошло Аргентине, они просто ходили по лезвию бритвы, валяя Неймара и компанию.
    Бразилы грубили периодически в ответ, но раза в два реже. Арги же лупили их весь матч.

    Не скажу что аргам помогли, но если бы был другой судья, с более строгим взглядом на грубость, боюсь что аргентинцы закончили бы не в полном составе.
    Либо перестали бы охаживать Неймара так тщательно, и он мог просочиться в штрафную и зарешать.

    Так что манера судейства была на руку Аргентине.
    gentlewolf
    gentlewolf ответ Илья85 (раскрыть)
    11 июля в 20:41
    не члена семьи а самого Андерса Экобара, футболиста промахнувшегося.
    Ислам0926
    Ислам0926
    11 июля в 20:22
    Многие не смотрели матч а пишут что судьи помогли ,пересмотрите и потом пишите не путайте Аргентину и Англию а судьи чуть помогали Бразилии но не критично
    ermak6848
    ermak6848
    11 июля в 20:08
    Заслуженно победили, а значит и Титул по праву..
    dok66
    dok66
    11 июля в 19:14
    Рад за Месси ! Хоть одна ценная победа за сборную , но она есть !
    sir_Alex
    sir_Alex
    11 июля в 16:49
    С периодичностью проведения КА просто ерунда какая-то 😂
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