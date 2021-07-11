Месси — о титуле со сборной: «Много раз мечтал об этом»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси очень рад, что его команда смогла победить в Кубке Америки.
Много раз я мечтал об этом. Хотел бы посвятить титул семье, жене, детям, родителям, братьям, которым часто приходилось страдать из-за этого.
Мы часто проводили несколько очень грустных дней после международных турниров, потому что я ничего не выигрывал. В этот раз всё будет иначе.
Ранее КОНМЕБОЛ выбрал Месси и ещё одного известного футболиста лучшими игроками Кубка Америки.
И пусть это не победа на ЧМ, но и победа на КА - "дорогого стоит", тем более, если учесть, что в крайний раз сборная Аргентины выигрывала КА - далёкий - 1993 год...!!!
И пусть это не победа на ЧМ, но и победа на КА - "дорогого стоит", тем более, если учесть, что в крайний раз сборная Аргентины выигрывала КА - далёкий - 1993 год...!!!