Месси — о титуле со сборной: «Много раз мечтал об этом»

Форвард сборной Аргентины очень рад, что его команда смогла победить в Кубке Америки.

Много раз я мечтал об этом. Хотел бы посвятить титул семье, жене, детям, родителям, братьям, которым часто приходилось страдать из-за этого.

Мы часто проводили несколько очень грустных дней после международных турниров, потому что я ничего не выигрывал. В этот раз всё будет иначе.