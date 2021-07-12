Магуайр: «Я разочарован, вывернут наизнанку, моё сердце разбито»

Защитник Харри Магуайр заявил, что сборная Англии выложилась на все 100 процентов в финале чемпионата Европы с итальянцами.
Я разочарован, вывернут наизнанку, моё сердце разбито. Парни опустошены. Мы отдали всех себя. Абсолютно, без остатка.
Сборная Англии после поражения от Италии в финале Евро-2020 установила интересный антирекорд.
Имея сумасшедший подбор игроков в атаке и центре: Рэшфорд, Грилиш, Санчо, Кейн, Стерлинг, Фоден, Калверт-Льюин, Маунт, Сака, Белингхэм - играть так беззубо?? Забив гол на 2-й минуте, играя на Уэмбли защищать счёт?? Нанести за весь матч 2 (!!!) удара в створ?? Да когда же они успели "отдать всех себя без остатка"??
И главное - ведь все эти игроки умеют играть совсем в другой футбол, нежели "Сталинград 90 минут". Да тренер у англичан никакой, но ведь футболисты то, должны иметь хоть каплю уважения к себе?? По сути, играли даже не Английский Евро (для сборной Англии), а даже Лондонский (из всех матчей, только на матч с Украиной - смотались в Рим) - показывали УНЫЛЕЙШИЙ футбол (символично что лучшую игру показали как раз на выезде - в Риме), прошли благодаря откровенно липовому пенальти Данию (и сам "нырок" Стерлинга, и 2 мяча прямо в моменте с атакой), и даже в финале - так и не показали достойной игры. А ведь состав у команды такой - что грех жаловаться. Удивительная ситуация. Если судить сугубо по результату - Саутгейта можно награждать почётным орденом и давать новый контракт. А если судить по игре и впечатлениям (с учётом ресурсов) - то гнать нужно "взашей"... Судя по всему, в Англии решили награждать... =)
Имея сумасшедший подбор игроков в атаке и центре: Рэшфорд, Грилиш, Санчо, Кейн, Стерлинг, Фоден, Калверт-Льюин, Маунт, Сака, Белингхэм - играть так беззубо?? Забив гол на 2-й минуте, играя на Уэмбли защищать счёт?? Нанести за весь матч 2 (!!!) удара в створ?? Да когда же они успели "отдать всех себя без остатка"??
И главное - ведь все эти игроки умеют играть совсем в другой футбол, нежели "Сталинград 90 минут". Да тренер у англичан никакой, но ведь футболисты то, должны иметь хоть каплю уважения к себе?? По сути, играли даже не Английский Евро (для сборной Англии), а даже Лондонский (из всех матчей, только на матч с Украиной - смотались в Рим) - показывали УНЫЛЕЙШИЙ футбол (символично что лучшую игру показали как раз на выезде - в Риме), прошли благодаря откровенно липовому пенальти Данию (и сам "нырок" Стерлинга, и 2 мяча прямо в моменте с атакой), и даже в финале - так и не показали достойной игры. А ведь состав у команды такой - что грех жаловаться. Удивительная ситуация. Если судить сугубо по результату - Саутгейта можно награждать почётным орденом и давать новый контракт. А если судить по игре и впечатлениям (с учётом ресурсов) - то гнать нужно "взашей"... Судя по всему, в Англии решили награждать... =)
"Ну, а итальянцы, победившие, типа играли лучше?" - игры на групповом этапе можно и не сравнивать, итальянцы имея откровенно средний состав, играли на голову ярче чем англичане. В плэйофф - ситуация повторилась. Думаю путь команд к финалу можно не сравнивать, у одних Германия (в затянувшемся кризисе), Украина (по факту слабейшая команда 1/4) и Датчане (с которыми хоть пришлось попотеть). У других в тоже самое время - Австрия (показала себя лучше Украины), Бельгия и Испания. Так что да, и по турниру итальянцы смотрелись лучше, и в финале (если вы конечно не выключили трансляцию после первого тайма) смотрелись лучше =))
"Одной из них повезло больше и ничего более." - вся статистика говорит что это не просто везение. Да и пенальти это не только лотерея - это такой же элемент футбола, как и игра в основное время. А если бы судья не назначил пенальти за "нырок" Стерлинга, Англия могла по пенальти и датчан не пройти - Шмейхель уж точно не хуже Пикфорда в воротах стоит. Это "везение с попаданием англичан в финал" вы игнорируете, также как "везение сыграть 7 из 8 матчей дома" ?? =)
"Если бы не регламент турнира, должна была быть ничья." - если бы не регламент турнира, ни один бы турнир не мог состояться =) Регламент знали оба участника. Победитель определён, в равных, для обеих команд, стартовых условиях. А что одни пенальти пробивают лучше вторых - так вторых это не оправдывает =))
"Ну, а итальянцы, победившие, типа играли лучше?" - игры на групповом этапе можно и не сравнивать, итальянцы имея откровенно средний состав, играли на голову ярче чем англичане. В плэйофф - ситуация повторилась. Думаю путь команд к финалу можно не сравнивать, у одних Германия (в затянувшемся кризисе), Украина (по факту слабейшая команда 1/4) и Датчане (с которыми хоть пришлось попотеть). У других в тоже самое время - Австрия (показала себя лучше Украины), Бельгия и Испания. Так что да, и по турниру итальянцы смотрелись лучше, и в финале (если вы конечно не выключили трансляцию после первого тайма) смотрелись лучше =))
"Одной из них повезло больше и ничего более." - вся статистика говорит что это не просто везение. Да и пенальти это не только лотерея - это такой же элемент футбола, как и игра в основное время. А если бы судья не назначил пенальти за "нырок" Стерлинга, Англия могла по пенальти и датчан не пройти - Шмейхель уж точно не хуже Пикфорда в воротах стоит. Это "везение с попаданием англичан в финал" вы игнорируете, также как "везение сыграть 7 из 8 матчей дома" ?? =)
"Если бы не регламент турнира, должна была быть ничья." - если бы не регламент турнира, ни один бы турнир не мог состояться =) Регламент знали оба участника. Победитель определён, в равных, для обеих команд, стартовых условиях. А что одни пенальти пробивают лучше вторых - так вторых это не оправдывает =))