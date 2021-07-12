Магуайр: «Я разочарован, вывернут наизнанку, моё сердце разбито»

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12 июля 2021, 09:24

Защитник заявил, что сборная Англии выложилась на все 100 процентов в финале чемпионата Европы с итальянцами.

Я разочарован, вывернут наизнанку, моё сердце разбито. Парни опустошены. Мы отдали всех себя. Абсолютно, без остатка.

Сборная Англии после поражения от Италии в финале Евро-2020 установила интересный антирекорд.