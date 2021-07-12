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Магуайр: «Я разочарован, вывернут наизнанку, моё сердце разбито»

12 июля 2021, 09:24
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Защитник Харри Магуайр заявил, что сборная Англии выложилась на все 100 процентов в финале чемпионата Европы с итальянцами.

Я разочарован, вывернут наизнанку, моё сердце разбито. Парни опустошены. Мы отдали всех себя. Абсолютно, без остатка.

Сборная Англии после поражения от Италии в финале Евро-2020 установила интересный антирекорд.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 10:48
Пижонить меньше надо и заноситься,а пахать весь матч,с таким-то потенциалом!
протон1
протон1
12 июля в 22:01
Отдали все силы на стояние на коленях, позорники
shlifen
shlifen ответ Serg_Diamond (раскрыть)
12 июля в 11:39
Хорошо что результат определяется не по одному тайму, а по результатам всей игры, возможно англичане этого не знали =)) Смотря первый тайм и позднее статистику - ловил себя на мысли, что англичане играли в какой-то жестокий вид "антифутбола" - итальянцам создавать не давали, сами тоже ни к чему не стремились. То что одна команда настроилась на второй тайм, а другая "вышла отбывать номер" - англичан не оправдывает. По ударам в створ 6-2, по ударам всего 19-6, по xG 2.69-0.75 (всё в пользу Италии).
"Ну, а итальянцы, победившие, типа играли лучше?" - игры на групповом этапе можно и не сравнивать, итальянцы имея откровенно средний состав, играли на голову ярче чем англичане. В плэйофф - ситуация повторилась. Думаю путь команд к финалу можно не сравнивать, у одних Германия (в затянувшемся кризисе), Украина (по факту слабейшая команда 1/4) и Датчане (с которыми хоть пришлось попотеть). У других в тоже самое время - Австрия (показала себя лучше Украины), Бельгия и Испания. Так что да, и по турниру итальянцы смотрелись лучше, и в финале (если вы конечно не выключили трансляцию после первого тайма) смотрелись лучше =))
"Одной из них повезло больше и ничего более." - вся статистика говорит что это не просто везение. Да и пенальти это не только лотерея - это такой же элемент футбола, как и игра в основное время. А если бы судья не назначил пенальти за "нырок" Стерлинга, Англия могла по пенальти и датчан не пройти - Шмейхель уж точно не хуже Пикфорда в воротах стоит. Это "везение с попаданием англичан в финал" вы игнорируете, также как "везение сыграть 7 из 8 матчей дома" ?? =)
"Если бы не регламент турнира, должна была быть ничья." - если бы не регламент турнира, ни один бы турнир не мог состояться =) Регламент знали оба участника. Победитель определён, в равных, для обеих команд, стартовых условиях. А что одни пенальти пробивают лучше вторых - так вторых это не оправдывает =))
Рaтмир
Рaтмир
12 июля в 11:22
Кто то должен был проиграть
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ shlifen (раскрыть)
12 июля в 11:12
Ну, а итальянцы, победившие, типа играли лучше? Сколько ударов в створ у них в 1 тайме? 0! Если быть объективным, играли 2 равные команды, стоящие друг друга. Одной из них повезло больше и ничего более. Если бы не регламент турнира, должна была быть ничья.
shlifen
shlifen
12 июля в 11:04
Капец,
Имея сумасшедший подбор игроков в атаке и центре: Рэшфорд, Грилиш, Санчо, Кейн, Стерлинг, Фоден, Калверт-Льюин, Маунт, Сака, Белингхэм - играть так беззубо?? Забив гол на 2-й минуте, играя на Уэмбли защищать счёт?? Нанести за весь матч 2 (!!!) удара в створ?? Да когда же они успели "отдать всех себя без остатка"??
И главное - ведь все эти игроки умеют играть совсем в другой футбол, нежели "Сталинград 90 минут". Да тренер у англичан никакой, но ведь футболисты то, должны иметь хоть каплю уважения к себе?? По сути, играли даже не Английский Евро (для сборной Англии), а даже Лондонский (из всех матчей, только на матч с Украиной - смотались в Рим) - показывали УНЫЛЕЙШИЙ футбол (символично что лучшую игру показали как раз на выезде - в Риме), прошли благодаря откровенно липовому пенальти Данию (и сам "нырок" Стерлинга, и 2 мяча прямо в моменте с атакой), и даже в финале - так и не показали достойной игры. А ведь состав у команды такой - что грех жаловаться. Удивительная ситуация. Если судить сугубо по результату - Саутгейта можно награждать почётным орденом и давать новый контракт. А если судить по игре и впечатлениям (с учётом ресурсов) - то гнать нужно "взашей"... Судя по всему, в Англии решили награждать... =)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
12 июля в 10:52, ред.
Шанс!
Он не получка не аванс,
Он выпадает только раз,
Фортуна в дверь стучит, а Вас
Дома нет!

Шанс!
Его так просто упустить,
Но легче локоть укусить,
Чем новый шанс заполучить,

Шанс!
И вот, когда вы в двух шагах,
От груды сказочных богатств,
Он говорит вам: "Хе-хе-хе-хе, Бог подаст",-
Хитрый шанс.

(из мультфильма "Остров сокровищ",
сл. Н.Олева, А.Балагина )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 10:04
Если это максимум - то не стоит расстраиваться...
С таким "максимумом" четвертьфинал - край...
YAMAYKA
YAMAYKA
12 июля в 10:01
Не заслужила Англия сейчас победы на Евро. Сушить игру со второй минуты, как бы серьёзно ??
112910415
112910415
12 июля в 10:00
это жизнь, так бывает ..
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
12 июля в 09:32
Вот ты и побывал в шкуре болельщиков Дании, только тебя, в отличие от них обыграли честно, а вот датчанам в двойне обидно
Cat01
Cat01
12 июля в 09:29
Все решил случай
drug01
drug01
12 июля в 09:28
Как я его понимаю....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 июля в 09:28
Конечно, трофей был совсем рядом.
sir_Alex
sir_Alex
12 июля в 09:27
Харю можно понять, ведь следующего выхода в финал ЧМ/ЧЕ придётся ждать ещё 55 лет 😉
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