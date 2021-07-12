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Сборная Италии прилетела в Рим с кубком Евро-2020

12 июля 2021, 10:04

Сборная Италии приземлилась в Риме после победы на Евро-2020.

В международном аэропорту Фьюмичино команду встретили около 200 болельщиков. Первыми из самолета вышли главный тренер сборной Италии Роберто Манчини и капитан Джорджо Кьеллини, которые держали в руках кубок.

Италия выиграла Евро лишь во второй раз. При этом добыть победу в финале итальянцы смогли благодаря нетривиальному достижению.

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Все комментарии
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта ответ Остапчук 67 (раскрыть)
12 июля в 14:06
Там живут этим спортом. Пока там не побываешь это трудно понять.
idres
idres
12 июля в 11:12
Италия красавцы!!!
sir_Alex
sir_Alex
12 июля в 11:11
Итальянцы умеют праздновать 😀😊😉
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Futurista (раскрыть)
12 июля в 11:02
Ещё не вечер!)
STVA 1
STVA 1
12 июля в 10:54
Вот заметил !Кого наш рукоблуд обгадит , то те обязательно становятся победителями!
Обгаженный зюбой "тренеришка" Эмери выиграл ЛЕ я уже со счета сбился сколько! И вот также нещадно обгаженный Манчини , больше того, мне известно, что в приватных разговорах бомбардир вообще не выбирает выражений. выигрывает ЧЕ!
Есть примета что если на тебя нагадит птица то это к счастью! Этакий баклан счастья!
Всем Добра!
Futurista
Futurista
12 июля в 10:18, ред.
Всего то 200 чел....помню был в аэропорту Рима в августе 2007 когда встечали Рому с суперкубком Италии...около тысячи точно бегали в футболках с надписью Тотти)...вот корона как меняет мир...
Остапчук 67
Остапчук 67
12 июля в 10:16
Сколько радости в Италии.
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