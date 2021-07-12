Сборная Италии прилетела в Рим с кубком Евро-2020

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12 июля 2021, 10:04

Сборная Италии приземлилась в Риме после победы на Евро-2020.

В международном аэропорту Фьюмичино команду встретили около 200 болельщиков. Первыми из самолета вышли главный тренер сборной Италии Роберто Манчини и капитан Джорджо Кьеллини, которые держали в руках кубок.

Италия выиграла Евро лишь во второй раз. При этом добыть победу в финале итальянцы смогли благодаря нетривиальному достижению.