Сборная Италии приземлилась в Риме после победы на Евро-2020.
В международном аэропорту Фьюмичино команду встретили около 200 болельщиков. Первыми из самолета вышли главный тренер сборной Италии Роберто Манчини и капитан Джорджо Кьеллини, которые держали в руках кубок.
𝐀𝐙𝐙𝐔𝐑𝐑𝐈 💙 (𝐞 𝐂𝐎𝐏𝐏𝐀 🏆🤩) 𝐚 𝐂𝐀𝐒𝐀 🇮🇹🏡!— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021
#ItsComingRome ➡️ #ItCameRome 🌞#RinascimentoAzzurro #Nazionale #Azzurri #Italia pic.twitter.com/SKJwPwoyY3
Италия выиграла Евро лишь во второй раз. При этом добыть победу в финале итальянцы смогли благодаря нетривиальному достижению.
Обгаженный зюбой "тренеришка" Эмери выиграл ЛЕ я уже со счета сбился сколько! И вот также нещадно обгаженный Манчини , больше того, мне известно, что в приватных разговорах бомбардир вообще не выбирает выражений. выигрывает ЧЕ!
Есть примета что если на тебя нагадит птица то это к счастью! Этакий баклан счастья!
Всем Добра!
Обгаженный зюбой "тренеришка" Эмери выиграл ЛЕ я уже со счета сбился сколько! И вот также нещадно обгаженный Манчини , больше того, мне известно, что в приватных разговорах бомбардир вообще не выбирает выражений. выигрывает ЧЕ!
Есть примета что если на тебя нагадит птица то это к счастью! Этакий баклан счастья!
Всем Добра!