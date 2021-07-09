Промес присоединился к «Спартаку»

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09 июля 2021, 17:23

Форвард вернулся в расположение «Спартака» после выступления за сборную Нидерландов на Евро-2020.

На турнире «оранжевые» дошли до 1/8 финала, где уступили чехам (0:2).

Ранее Андрей Ещенко забил гол необычным ударом на тренировке «Спартака».