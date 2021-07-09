Промес присоединился к «Спартаку»

Форвард Квинси Промес вернулся в расположение «Спартака» после выступления за сборную Нидерландов на Евро-2020.
На турнире «оранжевые» дошли до 1/8 финала, где уступили чехам (0:2).
Welcome back, @QPromes 😍 pic.twitter.com/HmBf5RS0NS— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 9, 2021
Ранее Андрей Ещенко забил гол необычным ударом на тренировке «Спартака».
Хавбека подозревают в нападении на своего двоюродного брата с причинением серьезных телесных повреждений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, футболист ударил родственника ножом. В результате этого инцидента пострадавший получил травму колена. Сам игрок отрицает все обвинения.
По информации издания ... прокуратура Амстердама хочет привлечь игрока к ответственности. Полиция завершила расследование в мае и направила дело в прокуратуру Амстердама. После этого было принято предварительное решение о возбуждении уголовного дела. Окончательное решение может быть принято после того, как адвокат футболиста представит свои аргументы и пожелания.
Хавбека подозревают в нападении на своего двоюродного брата с причинением серьезных телесных повреждений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, футболист ударил родственника ножом. В результате этого инцидента пострадавший получил травму колена. Сам игрок отрицает все обвинения.
По информации издания ... прокуратура Амстердама хочет привлечь игрока к ответственности. Полиция завершила расследование в мае и направила дело в прокуратуру Амстердама. После этого было принято предварительное решение о возбуждении уголовного дела. Окончательное решение может быть принято после того, как адвокат футболиста представит свои аргументы и пожелания.
Самое главное ты наконец то признал Соболева дельфином, а иначе зачем бы ты писал:
"К чему ты пишешь очевидности?"
Уже прогресс, я рад за тебя искренне.
Самое главное ты наконец то признал Соболева дельфином, а иначе зачем бы ты писал:
"К чему ты пишешь очевидности?"
Уже прогресс, я рад за тебя искренне.
Понсе скорее всего тоже не устанет и присоединится свеженьким.
Понсе скорее всего тоже не устанет и присоединится свеженьким.
Ждём Ларссона и Крала через пару дней. Понсе, похоже, надолго на олимпийских играх застрял в сборной Аргентины. Но и его ждём в августе.
Ждём Ларссона и Крала через пару дней. Понсе, похоже, надолго на олимпийских играх застрял в сборной Аргентины. Но и его ждём в августе.