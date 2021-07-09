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Промес присоединился к «Спартаку»

09 июля 2021, 17:23

Форвард Квинси Промес вернулся в расположение «Спартака» после выступления за сборную Нидерландов на Евро-2020.

На турнире «оранжевые» дошли до 1/8 финала, где уступили чехам (0:2).

Ранее Андрей Ещенко забил гол необычным ударом на тренировке «Спартака».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
09 июля в 19:53
Что то не заметил Промеса на Евро...скамейку полировал...
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
09 июля в 19:51
Полузащитник спартака Квинси Промес может быть привлечен к ответственности за нападение с ножом.
Хавбека подозревают в нападении на своего двоюродного брата с причинением серьезных телесных повреждений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, футболист ударил родственника ножом. В результате этого инцидента пострадавший получил травму колена. Сам игрок отрицает все обвинения.
По информации издания ... прокуратура Амстердама хочет привлечь игрока к ответственности. Полиция завершила расследование в мае и направила дело в прокуратуру Амстердама. После этого было принято предварительное решение о возбуждении уголовного дела. Окончательное решение может быть принято после того, как адвокат футболиста представит свои аргументы и пожелания.
YVG
YVG
09 июля в 19:34
Опять юбилейное чемпионстово хочет откатать.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
09 июля в 19:34
Да не бери всё близко к сердцу!
Самое главное ты наконец то признал Соболева дельфином, а иначе зачем бы ты писал:
"К чему ты пишешь очевидности?"
Уже прогресс, я рад за тебя искренне.
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
09 июля в 19:27
И что дальше? К чему ты пишешь очевидности?
КЭТиК
КЭТиК
09 июля в 19:20
В сборной не получилось, пусть в клубе старается.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
09 июля в 19:14
Промес с Кралом как и русский дельфин Соболев не очень то и устали на Евро.
Понсе скорее всего тоже не устанет и присоединится свеженьким.
Байкал-38
Байкал-38
09 июля в 19:09
Глубокий запас Евро подтягивается.
makkie
makkie
09 июля в 18:30
Отлично!

Ждём Ларссона и Крала через пару дней. Понсе, похоже, надолго на олимпийских играх застрял в сборной Аргентины. Но и его ждём в августе.
ДСА
ДСА
09 июля в 18:09
Пусть теперь за клуб старается.
mihaluch
mihaluch
09 июля в 17:50
Промес начнёт готовится к новому сезону.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
09 июля в 17:34
Давай Антошка заряжайся сам и всю команду на сезон. Удачи всем и без травм.
нечитайло
нечитайло
09 июля в 17:31
Пора тренироваться, скоро начало
shlomo
shlomo
09 июля в 17:27
Ну давай Квинси наигрывай игру Спартаковскую...
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