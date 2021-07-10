Ларссон вернулся в расположение «Спартака» после Евро-2020

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон вернулся в расположение команды после участия в Евро-2020 со сборной Швеции, которая дошла до 1/8 финала турнира, уступив сборной Украины (1:2 ДВ). Ларссон на поле ни разу не вышел.
«А вот и Джордан Ларссон присоединился к команде после Евро-2020», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых в твиттере.
А вот и @JordanLarsson17 присоединился к команде после #Евро2020 🤩#КрасноБелыеСборы 🔴⚪️ pic.twitter.com/GcYm413u7Q— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 10, 2021
Ранее сообщалось, что «Спартак» может не включить Остона Урунова в заявку на сезон.
Осталось дождаться Крала и паззл будет собран. Понсе не считаем, он до августа в расположение олимпийской сборной Аргентины.
Осталось дождаться Крала и паззл будет собран. Понсе не считаем, он до августа в расположение олимпийской сборной Аргентины.