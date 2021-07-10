Ларссон вернулся в расположение «Спартака» после Евро-2020

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10 июля 2021, 19:18

Нападающий «Спартака» вернулся в расположение команды после участия в Евро-2020 со сборной Швеции, которая дошла до 1/8 финала турнира, уступив сборной Украины (1:2 ДВ). Ларссон на поле ни разу не вышел.

«А вот и Джордан Ларссон присоединился к команде после Евро-2020», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых в твиттере.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может не включить Остона Урунова в заявку на сезон.