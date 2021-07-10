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Ларссон вернулся в расположение «Спартака» после Евро-2020

10 июля 2021, 19:18

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон вернулся в расположение команды после участия в Евро-2020 со сборной Швеции, которая дошла до 1/8 финала турнира, уступив сборной Украины (1:2 ДВ). Ларссон на поле ни разу не вышел.

«А вот и Джордан Ларссон присоединился к команде после Евро-2020», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых в твиттере.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может не включить Остона Урунова в заявку на сезон.

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Все комментарии
112910415
112910415
10 июля в 20:28
Не устал, не травмирован... Порядок!
makkie
makkie
10 июля в 20:25
Прекрасно!

Осталось дождаться Крала и паззл будет собран. Понсе не считаем, он до августа в расположение олимпийской сборной Аргентины.
Alistar10
Alistar10
10 июля в 20:17
Устал наверное на Евро)
beefs
beefs
10 июля в 20:12
Команда собирается, пора уже...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
10 июля в 19:22
Ну наконец-то !
Против ЦСКА
Против ЦСКА
10 июля в 19:19
Вот и хорошо.
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