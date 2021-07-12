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«Зенит» интересуется 31-летним хавбеком сборной Перу Йотуном

12 июля 2021, 16:34

Полузащитник «Крус Асуля» и сборной Перу Йосимар Йотун заинтересовал «Зенит».

Líbero со ссылкой на ESPN Peru сообщает, что помимо интереса со стороны «Зенита», 31-летний футболист попал на радары клубов из Ла Лиги и Бразилии.

Йотун провел 7 матчей на Кубке Америки, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Также ранее сообщалось, что «Зенит» может заплатить 20 млн евро за центрального защитника «Байера».

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
12 июля в 22:50
Ну-ну-ну, мужики... Поумерьте свой пыл! Что ж вы так сразу-то накинулись на парня?

- Ему всего 31 год, а вы его уже в пенсионеры записали... Ну куда это годится? Посмотрите на возраст игроков в ваших любимых клубах... Ну что, большая разница?

- Вот вы пришли устраиваться на работу (например, разносчиком пиццы, газет, да в принципе-то и не важно...), а вам говорят: - ДА ВЫ СОВСЕМ НЮХ ПОТЕРЯЛИ, ЧТО ЛИ? В 30 лет ходить по улицам и доставлять товар? Да вам давно пора уже на диване лежать перед ТВ, греть пузо, и писать вот такие комменты!

- Ну как, задело?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 июля в 20:08
Зенит скоро станет клубом пристарелых.
particular
particular
12 июля в 19:51
Похоже Зенит ищет не кого купить, а кому заплатить...
makkie
makkie ответ 1-я конная (раскрыть)
12 июля в 19:37
Дзагоев тоже карманный бильярд освоил в последние годы.
1-я конная
1-я конная ответ makkie (раскрыть)
12 июля в 18:21
Ещенко играет? Если только у себя в кармане рукой )))
112910415
112910415
12 июля в 18:17
надо брать ... он ещё прогрессировать будет !
sv_1969
sv_1969 ответ ДСА (раскрыть)
12 июля в 18:16
Молод слишком))
ДСА
ДСА
12 июля в 17:36
Слишком стар для Зенита.
makkie
makkie ответ 1-я конная (раскрыть)
12 июля в 17:27
Ещенко и тот играет больше Дзагоева - легенды и надежды цска)
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ 1-я конная (раскрыть)
12 июля в 17:04
Ещенко в Спартаке единственный игрок кому за 30 (в ЦСКА кстати таких 7 человек!), при чем он в глубоком запасе и выходит только на замены в отличии от Акинфеева, Васина, Щенникова и.т.д.!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 17:03
Что же так на старичков тянет, помоложе нужно искать...
1-я конная
1-я конная
12 июля в 16:57
Было бы конечно забавно видеть Йотуна в Йотунхейме, но что-то мне подсказывает, что это утка ))
1-я конная
1-я конная ответ makkie (раскрыть)
12 июля в 16:56, ред.
Ещенко вот прямо стоя аплодирует
makkie
makkie
12 июля в 16:55
31 год - самое то по возрасту для Зенита.
Взять еще двоих Жирковых и можно заявляться в чемпионат Пенсионного Фонда)
Ironigor
Ironigor
12 июля в 16:49
Ну всё правильно. Газпром по акции выдаёт пенсионные книжки и выплачивает льготы !!!
Газпром - мечты иностранцев сбываются только в России !!!)))
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