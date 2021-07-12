«Зенит» интересуется 31-летним хавбеком сборной Перу Йотуном

1626096855

12 июля 2021, 16:34

Полузащитник «Крус Асуля» и сборной Перу заинтересовал «Зенит».

Líbero со ссылкой на ESPN Peru сообщает, что помимо интереса со стороны «Зенита», 31-летний футболист попал на радары клубов из Ла Лиги и Бразилии.

Йотун провел 7 матчей на Кубке Америки, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Также ранее сообщалось, что «Зенит» может заплатить 20 млн евро за центрального защитника «Байера».