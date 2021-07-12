«Зенит» интересуется 31-летним хавбеком сборной Перу Йотуном

Полузащитник «Крус Асуля» и сборной Перу Йосимар Йотун заинтересовал «Зенит».
Líbero со ссылкой на ESPN Peru сообщает, что помимо интереса со стороны «Зенита», 31-летний футболист попал на радары клубов из Ла Лиги и Бразилии.
Йотун провел 7 матчей на Кубке Америки, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Также ранее сообщалось, что «Зенит» может заплатить 20 млн евро за центрального защитника «Байера».
- Ему всего 31 год, а вы его уже в пенсионеры записали... Ну куда это годится? Посмотрите на возраст игроков в ваших любимых клубах... Ну что, большая разница?
- Вот вы пришли устраиваться на работу (например, разносчиком пиццы, газет, да в принципе-то и не важно...), а вам говорят: - ДА ВЫ СОВСЕМ НЮХ ПОТЕРЯЛИ, ЧТО ЛИ? В 30 лет ходить по улицам и доставлять товар? Да вам давно пора уже на диване лежать перед ТВ, греть пузо, и писать вот такие комменты!
- Ну как, задело?
- Ему всего 31 год, а вы его уже в пенсионеры записали... Ну куда это годится? Посмотрите на возраст игроков в ваших любимых клубах... Ну что, большая разница?
- Вот вы пришли устраиваться на работу (например, разносчиком пиццы, газет, да в принципе-то и не важно...), а вам говорят: - ДА ВЫ СОВСЕМ НЮХ ПОТЕРЯЛИ, ЧТО ЛИ? В 30 лет ходить по улицам и доставлять товар? Да вам давно пора уже на диване лежать перед ТВ, греть пузо, и писать вот такие комменты!
- Ну как, задело?
Взять еще двоих Жирковых и можно заявляться в чемпионат Пенсионного Фонда)
Взять еще двоих Жирковых и можно заявляться в чемпионат Пенсионного Фонда)
Газпром - мечты иностранцев сбываются только в России !!!)))
Газпром - мечты иностранцев сбываются только в России !!!)))