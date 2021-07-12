ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Милан» готов рассмотреть аренду Влашича с опцией обязательного выкупа

12 июля 2021, 15:08

«Милан» продолжает работу над трансфером полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

MilanNews.it со ссылкой на Sky Sports Italia сообщает, что «россонери» рассчитывают арендовать хорватского хавбека с правом выкупа. Однако также в клубе готовы рассмотреть вариант с обязательным выкупом по окончании срока аренды.

Ранее появлялась информация, что «Милан» не устроила запрашиваемая за трансфер Влашича сумма.

Все новости
Слухи«Зенит» отдаст нападающего Шамкина в аренду «Балтике»
Вчера, 21:53 Комментарии3
Слухи«Спартак» не будет продавать Рассказова
Вчера, 15:12 Комментарии9
Осинькин — о Ломаеве в «Спартаке»: «Сейчас для него это не главное»
Вчера, 11:31 Комментарии4
СлухиГордюшенко пополнил ряды «Томи»
Вчера, 11:30 Комментарии4
Н'Жи: «Интерес ко мне проявляли „Спартак“ и ЦСКА»
Вчера, 10:19 Комментарии12
В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Ломаеву
Вчера, 03:27 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
12 июля в 21:30
По ощущениям Никола "устал" от РПЛ и непоняток с физруками в клубе
STVA 1
STVA 1
12 июля в 18:58
В аренду наверное не отдадут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 18:32
С гинером тяжело вести торг. Хоть за покупку, хоть за продажу. Этот человек упрётся и стоит на своём до последнего.
Другое дело, если он уже ничего не решает в клубе. Тогда Орешкин пойдёт на аренду или скидку при продаже. Его задача вернуть побыстрее долг гинера по строительству стадиона.
Запасаемся поп-корном, будет весело...
112910415
112910415
12 июля в 17:49
деньги давайте, арендаторы !
pomor45
pomor45 ответ 1-я конная (раскрыть)
12 июля в 16:07
Они, судя по сценарию, помнят.
Ислам0926
Ислам0926
12 июля в 16:04
10 млн аренда и 25 выкуп обязательный пускай забирают
VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 16:04
эти жмоты лучше пенсионеров купят))
berda2003
berda2003
12 июля в 15:51
а влашич, чё хочет? а папа определился?
ermak6848
ermak6848
12 июля в 15:48
Время покажет - как и что
1-я конная
1-я конная ответ Serg_Diamond (раскрыть)
12 июля в 15:39
Вспомни как они Хонду хотели купить )))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
12 июля в 15:21
Что такое аренда с обязательным выкупом? Это же по сути рассрочка. Неужели там такие нищеброды, что не могут заплатить всю сумму сразу?
oFANATo
oFANATo
12 июля в 15:16, ред.
Они хотят арендовать с обязательным правом выкупа за 25 млн.евро......а ведь раньше им говорили в контракте прописано у Влашича 35 млн.евро.
oFANATo
oFANATo
12 июля в 15:12
Готовы они рассмотреть....А готов ли ЦСКА такое рассмотреть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100