«Милан» готов рассмотреть аренду Влашича с опцией обязательного выкупа

«Милан» продолжает работу над трансфером полузащитника ЦСКА Николы Влашича.
MilanNews.it со ссылкой на Sky Sports Italia сообщает, что «россонери» рассчитывают арендовать хорватского хавбека с правом выкупа. Однако также в клубе готовы рассмотреть вариант с обязательным выкупом по окончании срока аренды.
Ранее появлялась информация, что «Милан» не устроила запрашиваемая за трансфер Влашича сумма.
Другое дело, если он уже ничего не решает в клубе. Тогда Орешкин пойдёт на аренду или скидку при продаже. Его задача вернуть побыстрее долг гинера по строительству стадиона.
Запасаемся поп-корном, будет весело...
Другое дело, если он уже ничего не решает в клубе. Тогда Орешкин пойдёт на аренду или скидку при продаже. Его задача вернуть побыстрее долг гинера по строительству стадиона.
Запасаемся поп-корном, будет весело...