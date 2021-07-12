«Милан» готов рассмотреть аренду Влашича с опцией обязательного выкупа

1626091713

12 июля 2021, 15:08

«Милан» продолжает работу над трансфером полузащитника ЦСКА .

MilanNews.it со ссылкой на Sky Sports Italia сообщает, что «россонери» рассчитывают арендовать хорватского хавбека с правом выкупа. Однако также в клубе готовы рассмотреть вариант с обязательным выкупом по окончании срока аренды.

Ранее появлялась информация, что «Милан» не устроила запрашиваемая за трансфер Влашича сумма.