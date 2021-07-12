Холанд — об оскорблениях Санчо, Рэшфорда и Сака: «У меня нет слов»

Форвард дортмундской «Боруссии» поддержал , и , которых начали массово оскорблять после финала Евро-2020.

Не понимаю, почему для расизма и дискриминации все еще есть место.

Они должны были получить комплименты за смелость, которая нужна для пробития пенальти, но эти трое молодых парней подверглись расистским оскорблениям.

У меня нет слов.