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Холанд — об оскорблениях Санчо, Рэшфорда и Сака: «У меня нет слов»

12 июля 2021, 19:12

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поддержал Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака, которых начали массово оскорблять после финала Евро-2020.

Не понимаю, почему для расизма и дискриминации все еще есть место.

Они должны были получить комплименты за смелость, которая нужна для пробития пенальти, но эти трое молодых парней подверглись расистским оскорблениям.

У меня нет слов.

Недавно легендарный футболист АПЛ решил удалиться из социальных сетей из-за расизма.

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Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 10:40
Это не единственное.что вы не понимаете,но кривляетесь в недоумении.
djo11
djo11
13 июля в 03:52, ред.
ну не знаю) если рэшфорда и санчо я еще вижу как не плохих игроков, то увидев несколько раз сака, я вообще не пойму как можно было эту обезьянку с выпучеными глазами брать в сборную, такое ощущение что он сам был в шоке от того что его на поле выпускали! я увидел на поле испуганную обезьянку, которая носилась по полю как сумашедшая не понимающая куда она попала и что ей делать, я почти не видел от сака каких то вразумительных действий на поле, а увидел тупо бесполезную, хотя и очень усердную беготню по полю!!!! и это игрок сборной англии! парень да тебе в россию ехать надо, тут тебя поймут, у нас почти все так играют
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Gunslinger (раскрыть)
13 июля в 00:09
Трансгендерами или одной большой дружной "шведской" семьёй)
Gunslinger
Gunslinger
12 июля в 23:16
Вот бы они ещё и геями оказались.... ну или там лесбиянками до кучи.... :)))
Ironigor
Ironigor
12 июля в 22:36
В РОССИИ НЕТ РАСИЗМА !!! ВСЕ В ЗЕНИТ !!!!!
ГАЗПРОМ - МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ !!!)
Incredulous
Incredulous
12 июля в 22:19
Удобная позиция - все свои косяки прикрывать расизмом.
протон1
протон1
12 июля в 21:38
некая вина в поражении есть тренера. выпускать пацанов. может там королева попросила не знаю
протон1
протон1
12 июля в 21:36
Они получили не расизм, а обоснованную критику. Не вижу, за что их можно хвалить - они вышли на 5 минут и у них была одна задача. И они обделались
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
12 июля в 21:20
Я понимаю болел сборной Англии нигеры провалили игру
Поц
Поц
12 июля в 20:58
Это Петров и Боширов первые начали оскорблять, ну а остальные подхватили.
aventure61
aventure61
12 июля в 20:57
с удовольствием присоединяюсь к оскорблениям. хотелось бы очень добавить свои слова на счёт блэмщиков и лгбт.но думаю забанят на месяц. желаю всем этим погба-стерлингам почаще слышать то что звучало с трибун от венгерских болел.
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
12 июля в 20:27
Хайли лайкли здесь просматривается когтистая лапа кота Срипалей!
sir_Alex
sir_Alex
12 июля в 20:19
Это российские хакеры, стопудово 😂😂😂
Анд-м
Анд-м
12 июля в 20:13
Вот куда приводят все эти дурацкие акции
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
12 июля в 20:03
Рэпер не может рифмы подобрать)
RamonCSKA
RamonCSKA
12 июля в 19:57
Если бы на их месте были бы Дзюба, Кокорин и Мамаев, их бы заживо сьели
И никто бы не обратил внимания , что они белые
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 19:37
Чёрных обижать нельзя. Они здесь зряплату зарабатывают...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 июля в 19:27
Как раз негры и не забили.
Бен Зопилой
Бен Зопилой
12 июля в 19:26
А если бы Вася не забил пенальти - ругать Васю было бы проявлением васизма! ;)
STVA 1
STVA 1
12 июля в 19:24
Мля задолбали с этими шоколадками! Они публичные люди и должны понимать что от любви до ненависти один шаг! Пока они добирались до финала их боготворили! Стоило обделаться и вот уже их гнобят! А уж BLM это верх маразма! Сейчас белых убивают и грабят по всей Америке и даже в Канаде! Но на это не обращают внимания!
Futurista
Futurista ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
12 июля в 19:22
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
12 июля в 19:20, ред.
Как расизм то сразу скандал, а как огромные зарплаты футболистов не сопоставимые с реальностью так тишина, разве эти космические цифры в контрактах современного футбола не являются оскорблением например целой страны Зимбабве или какого нибудь Чад??? Там ведь тоже темнокожие живут и бюджет этих стран меньше чем зарплата вышеуказанных футболистов - в этом нет расизма?
УЕСКА
УЕСКА
12 июля в 19:19
Фанаты оскорбляют их не из за расизма а потому что из за этой троицы Англия проиграла Евро. Любого на их месте оскорбляли бы и цвет кожи здесь не причем. Месси также оскорбляли после промаха с пенальти в финале против Чили.
Трезвый повар
Трезвый повар
12 июля в 19:19
А если бы пенальти у англичан не забили бы белые и их тоже начали бы оскорблять. Кто-нибудь типа Холанда стал бы говорить что не хорошо ругать белых и что это тоже расизм?
Futurista
Futurista
12 июля в 19:16, ред.
Ради борьбы с расизмом нужно признать незабитые пенальти забитыми...и наказать Доннаруму...как он посмел их брать?)...
Если без шуток...если бы не забил Кейн его в соцсесях гнобили бы не меньше...и расизм здесь не при чем...
Василий 50
Василий 50
12 июля в 19:16
Вот и помолчи
shlomo
shlomo
12 июля в 19:14
Оскорблять это последнее дело... плохо все это
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