Холанд — об оскорблениях Санчо, Рэшфорда и Сака: «У меня нет слов»

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поддержал Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака, которых начали массово оскорблять после финала Евро-2020.
Не понимаю, почему для расизма и дискриминации все еще есть место.
Они должны были получить комплименты за смелость, которая нужна для пробития пенальти, но эти трое молодых парней подверглись расистским оскорблениям.
У меня нет слов.
Недавно легендарный футболист АПЛ решил удалиться из социальных сетей из-за расизма.
ГАЗПРОМ - МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ !!!)
ГАЗПРОМ - МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ !!!)
И никто бы не обратил внимания , что они белые
И никто бы не обратил внимания , что они белые
Если без шуток...если бы не забил Кейн его в соцсесях гнобили бы не меньше...и расизм здесь не при чем...
Если без шуток...если бы не забил Кейн его в соцсесях гнобили бы не меньше...и расизм здесь не при чем...