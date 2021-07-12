Мэр Лондона: «Нужно наказать тех, кто оскорбляет Рэшфорда, Сака и Санчо»

Мэр Лондона Садик Хан отреагировала на расистские оскорбления игроков сборной Англии в соцсетях после поражения от Италии.
Рэшфорд, Сака и Санчо. Три льва.
Расизму абсолютно нет места ни в футболе, ни где-либо еще. Нужно вычислить и наказать тех, кто оскорбляет наших игроков.
Владельцы социальных сетей должны немедленно действовать, чтобы устранить и предотвратить эту ненависть
Недавно легендарный футболист АПЛ решил удалиться из социальных сетей из-за расизма.
Поставить бить пятым 19 летнего пацана-что у Гарета в башке то было
Это на 99 % пораженье тренера !
Поставить бить пятым 19 летнего пацана-что у Гарета в башке то было
Это на 99 % пораженье тренера !
Дальше негритята сами сообразят, чё делать. РасизЪм должен быть наказан...
Дальше негритята сами сообразят, чё делать. РасизЪм должен быть наказан...