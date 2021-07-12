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Мэр Лондона: «Нужно наказать тех, кто оскорбляет Рэшфорда, Сака и Санчо»

12 июля 2021, 18:06
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Мэр Лондона Садик Хан отреагировала на расистские оскорбления игроков сборной Англии в соцсетях после поражения от Италии.

Рэшфорд, Сака и Санчо. Три льва.

Расизму абсолютно нет места ни в футболе, ни где-либо еще. Нужно вычислить и наказать тех, кто оскорбляет наших игроков.

Владельцы социальных сетей должны немедленно действовать, чтобы устранить и предотвратить эту ненависть

Недавно легендарный футболист АПЛ решил удалиться из социальных сетей из-за расизма.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 10:40
Видите,что важнее заниматься своей страной! В России неполиткорректно назовут негром и дадут приют,накормят и уложат спать.Только от рюмки водки не отказывайся-это оскорбление!
bashnat013
bashnat013
13 июля в 08:40
Нужно дать им по две негритянкн
Parma1972
Parma1972
13 июля в 06:38
Рэшфорд, Сака и Санчо. Три гребанных пантеры!
eleven LC
eleven LC
13 июля в 02:49
Пенальтистов выбирал тренер и в поражении виновен Соутгейт
Поставить бить пятым 19 летнего пацана-что у Гарета в башке то было
Это на 99 % пораженье тренера !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
12 июля в 23:14
Пол Англии не пересажаешь ! ))))))))))
Kostya P.
Kostya P.
12 июля в 22:02
Если оскорбляют именно по рассовой принадлежности , то наказать действительно нужно , а если оскорбляют , как не забивших пенальти , то такое бывает с игроками разного цвета кожи и не нужно нагнетать и прилетать сюда рассизм.
aventure61
aventure61
12 июля в 21:47
вчера был в зоопарке-видел там погба и мбаппе.хоть и не люблю их,но банан подогнал, сказали скоро у пары появится маленький стерлинг-предложил назвать его евронырок.
протон1
протон1
12 июля в 21:43
решили проблему коленями? увы. это волна нарастит мощь . теперь что отменят колени? толку ноль. хотя нет разницы кто бил хоть белый бы обструкция
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
12 июля в 21:31
Всё относительно. Пусть в Италию перебираются, там будут хвалить, как национальных героев. Ахаха
УЕСКА
УЕСКА
12 июля в 21:19
Морату после незабитого пенальти испанцы оскорбляли, угрожали его семье и детям и ничего. Всем пофиг. А как черных фанаты оскорбили так сразу раздули скандал на весь мир. Как они уже достали с этим расизмом! Лицемеры.
Знатог
Знатог ответ ДАША Д (раскрыть)
12 июля в 21:13
Это были английские негры!
ДАША Д
ДАША Д
12 июля в 20:23
Сначала накажите того, кто лазерной указкой в глаза светит.
Знатог
Знатог
12 июля в 20:19
Но какие-то немножко ущербные львы.
Анд-м
Анд-м
12 июля в 20:10
Опять одни популисткие речи
sir_Alex
sir_Alex
12 июля в 19:58
Три чёрных льва.
За адекватность
За адекватность
12 июля в 19:46
"Нужно вычислить и наказать тех, кто оскорбляет наших игроков."
Futurista
Futurista ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
12 июля в 19:36
В этой стране еще белая королева и белый блондинистый премьер министр...это верх расизма)...
pele1981
pele1981 ответ Баобаб (раскрыть)
12 июля в 19:20
Он стопроцентный сакс)))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
12 июля в 19:18
В BLM уже отреагировали: "Когда ты выигрываешь - ты англичанин. Когда проигрываешь - ты черный".
ЮЗИК
ЮЗИК
12 июля в 19:14
Лучше бы тренера своего гнобили,который поставил пацанов бить пенальти
311
311
12 июля в 19:09
Давай-ка назад в свой Пакистан и там устанавливай этические нормы!)
Баобаб
Баобаб
12 июля в 19:00
Садик Хан) Натуральный англичанин)
Futurista
Futurista
12 июля в 18:53, ред.
Скоро мэр Лондона попросит писать доносы на этих людей)...всех вычислить и расстрелять...чего не сделаешь ради толерантности и демократии...
Ozabot
Ozabot
12 июля в 18:52
Вины этой троицы нет. Вина на тренере. Выпустил сопляков в самый нервный момент. На танки надо не детей кидать, а опытных ветеранов, пусть даже не напов по характеру.
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
12 июля в 18:33
а сколько игроков ливирпуля в основе сборной Англии?
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 18:31
Пусть встают на два колена.
112910415
112910415
12 июля в 18:25
ещё интереснее вычислить тех, кто их хвалит ...
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
12 июля в 18:17
Три негритенка подвели сборную
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 18:16
Поймать, поставить на колени. И локти. С прогибом в спине.
Дальше негритята сами сообразят, чё делать. РасизЪм должен быть наказан...
Трезвый повар
Трезвый повар
12 июля в 18:14
Мэр Лондона: "Нужно встать на колени перед Рэшфордом, Саки и Санчо"
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