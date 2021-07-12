Мэр Лондона: «Нужно наказать тех, кто оскорбляет Рэшфорда, Сака и Санчо»

Мэр Лондона Садик Хан отреагировала на расистские оскорбления игроков сборной Англии в соцсетях после поражения от Италии.

Рэшфорд, Сака и Санчо. Три льва.

Расизму абсолютно нет места ни в футболе, ни где-либо еще. Нужно вычислить и наказать тех, кто оскорбляет наших игроков.

Владельцы социальных сетей должны немедленно действовать, чтобы устранить и предотвратить эту ненависть