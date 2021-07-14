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ЦСКА не будет отдавать Влашича в аренду «Милану»

14 июля 2021, 00:19

ЦСКА не устраивает предложение «Милана» по полузащитнику Николе Влашичу.

Как сообщается, «россонери» хотят арендовать хорвата с правом выкупа, однако московский клуб готов рассмотреть только вариант с полноценным трансфером. Если «Милан» не согласится на условия ЦСКА, Влашич не уйдёт из клуба. «Армейцы» сообщили это условие и представителям полузащитника, чтобы избежать какого-либо давления.

Ранее стало известно, какую сумму ЦСКА хочет выручить с продажи Влашича.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ Comentarios (раскрыть)
14 июля в 12:21
А Влашичу замену и не надо искать
Надо менять схему игры без Влашича на 4-3-3
Чем Березуцкий сейчас на сборах и занимается
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ 112910415 (раскрыть)
14 июля в 07:55
ЦСКА в своем праве. Им не принципиально важно избавиться от Влашича. Он им самим нужен. Хотите Влашича - платите деньги. ЦСКА - не благотворительная организация!
112910415
112910415
14 июля в 06:31
тут можно и в тупик угодить
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июля в 05:14
В сложившейся ситуации да и отношения Влашича к игре в последнее время лучше его продать ни о какой аренде речи быть не может.
Comentarios
Comentarios ответ oFANATo (раскрыть)
14 июля в 03:35
Влашичу замены то нет .. ну кто
oFANATo
oFANATo
14 июля в 01:33
В этой ситуации ЦСКА будет диктовать свои условия, у Влашича контракт до 2024 года. И никакое давление со стороны представителей Влашича не поможет.
oFANATo
oFANATo
14 июля в 01:27, ред.
армейцы рассматривают только вариант продажи Влашича
Ironigor
Ironigor
14 июля в 01:26
Этой истории ещё не конец .
VAN ARM
VAN ARM
14 июля в 01:21
в этом и сомнений не было))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 01:02
Начинается эпопея Влашич и Милан!!!
drug01
drug01
14 июля в 00:43
Для ЦСКА он уже исчерпал себя
Cat01
Cat01
14 июля в 00:42
Надо добавить денег
протон1
протон1
14 июля в 00:27
добьют как хонду?
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
14 июля в 00:19
Это правильное решение клуба лучше продать
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