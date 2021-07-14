ЦСКА не будет отдавать Влашича в аренду «Милану»

ЦСКА не устраивает предложение «Милана» по полузащитнику Николе Влашичу.
Как сообщается, «россонери» хотят арендовать хорвата с правом выкупа, однако московский клуб готов рассмотреть только вариант с полноценным трансфером. Если «Милан» не согласится на условия ЦСКА, Влашич не уйдёт из клуба. «Армейцы» сообщили это условие и представителям полузащитника, чтобы избежать какого-либо давления.
Ранее стало известно, какую сумму ЦСКА хочет выручить с продажи Влашича.
Надо менять схему игры без Влашича на 4-3-3
Чем Березуцкий сейчас на сборах и занимается
Надо менять схему игры без Влашича на 4-3-3
Чем Березуцкий сейчас на сборах и занимается
https://youtu.be/IMHPU6_GwnA