ЦСКА не будет отдавать Влашича в аренду «Милану»

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14 июля 2021, 00:19

ЦСКА не устраивает предложение «Милана» по полузащитнику .

Как сообщается, «россонери» хотят арендовать хорвата с правом выкупа, однако московский клуб готов рассмотреть только вариант с полноценным трансфером. Если «Милан» не согласится на условия ЦСКА , Влашич не уйдёт из клуба. «Армейцы» сообщили это условие и представителям полузащитника, чтобы избежать какого-либо давления.