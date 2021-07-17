Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за защитника «Байера» Едвая

Журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале рассказал о подробностях перехода защитника «Байера» Тина Едвая в «Локомотив».
Хорватского защитника не так давно предлагали в «Спартак», но «красно-белым» он не подошёл. До этого «Аугсбург» не стал выкупать Тина за 2 млн. А вот «Локо» заплатит за игрока порядка 5-6 млн евро.
Едвай парень универсальный. Может сыграть практически на каждой позиции в обороне. Кстати, эти деньги можно было потратить на продление Ведрана Чорлуки, что было бы куда более логичным шагом и деньги бы ещё остались.
Ранее стало известно, за сколько «Байер» был готов продать Едвая «Спартаку».
...и им -"пильщикам"глубоко "фиолетово",заиграет Едвай или нет...
...и им -"пильщикам"глубоко "фиолетово",заиграет Едвай или нет...
НАШ ПАРОВОЗ ВПЕРЁД ЛЕТИТ В КОММУНЕ ОСТАНОВКА !!!)
НАШ ПАРОВОЗ ВПЕРЁД ЛЕТИТ В КОММУНЕ ОСТАНОВКА !!!)