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Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за защитника «Байера» Едвая

17 июля 2021, 12:24

Журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале рассказал о подробностях перехода защитника «Байера» Тина Едвая в «Локомотив».

Хорватского защитника не так давно предлагали в «Спартак», но «красно-белым» он не подошёл. До этого «Аугсбург» не стал выкупать Тина за 2 млн. А вот «Локо» заплатит за игрока порядка 5-6 млн евро.

Едвай парень универсальный. Может сыграть практически на каждой позиции в обороне. Кстати, эти деньги можно было потратить на продление Ведрана Чорлуки, что было бы куда более логичным шагом и деньги бы ещё остались.

Ранее стало известно, за сколько «Байер» был готов продать Едвая «Спартаку».

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протон1
протон1
17 июля в 21:53
Сперва 3 млн, теперь 5-6
1bear
1bear
17 июля в 18:15
"попилили"на славу,по-русски...
...и им -"пильщикам"глубоко "фиолетово",заиграет Едвай или нет...
dok66
dok66
17 июля в 17:21
Задачка для ЕГЭ : стоимость - 3 евро , предлагали - за 2 , купили за - 6 . Вопрос : где остальные 4 евро ? Бьюсь об заклад - никто не решит
valt134
valt134
17 июля в 15:25
Это не Локомотив заплатит, а мы с вами из наших карманов. Поэтому им разницы нет, 2 ляма или шесть.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
17 июля в 14:59
наверно заплатили 2 ляма, а раздюрбанили 3))) это Россия детка))
Hypnoz
Hypnoz
17 июля в 14:59
Как обычно, если в Рфпл, то в два, три раза дороже !
Ironigor
Ironigor
17 июля в 13:21
Деньги 💰 💰 не проблема для РЖД , лишь бы футболист хороший попался !!! ВПЕРЁД К ПОБЕДАМ !!!
НАШ ПАРОВОЗ ВПЕРЁД ЛЕТИТ В КОММУНЕ ОСТАНОВКА !!!)
Ironigor
Ironigor ответ Брулин (раскрыть)
17 июля в 13:12, ред.
Деньги 💰 некуда больше деть , у Локо есть видать.
Cat01
Cat01
17 июля в 13:00
Значит придётся увеличить стоимость проезда....
Брулин
Брулин
17 июля в 12:59
То есть Аугсбург мог его купить за 2 млн и продать за 5-6 и отказаться ?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ sihafazatron (раскрыть)
17 июля в 12:47, ред.
Потому, что за меньшее к нам ни кого не отпустят и ни кто не пойдет в нашу РПЛ. В футболе мы как бы Китай только бабла меньше.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
17 июля в 12:43
Бабла много у железнодорожников , что им....
Василий 50
Василий 50
17 июля в 12:31
Это что, развод?
stanichnik
stanichnik
17 июля в 12:31
Чорлука уже пенсионер, а Едвай, как и Ведран может отыграть за Локо те же девять сезонов.
makkie
makkie
17 июля в 12:30
Нормальная цена, с учётом того, что в Локо могут реанимировать карьеру Едвая.
sihafazatron
sihafazatron
17 июля в 12:28
для аугсбурга 2 ляма, для локо 5-6
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 июля в 12:28
Довольно странный трансфер
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 12:27
Посмотрим на этого универсала.
beefs
beefs
17 июля в 12:27
переплачивать в два раза это по-нашему...
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