Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за защитника «Байера» Едвая

Журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале рассказал о подробностях перехода защитника «Байера» в «Локомотив».

Хорватского защитника не так давно предлагали в «Спартак», но «красно-белым» он не подошёл. До этого «Аугсбург» не стал выкупать Тина за 2 млн. А вот «Локо» заплатит за игрока порядка 5-6 млн евро.

Едвай парень универсальный. Может сыграть практически на каждой позиции в обороне. Кстати, эти деньги можно было потратить на продление Ведрана Чорлуки, что было бы куда более логичным шагом и деньги бы ещё остались.