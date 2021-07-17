«Краснодар» согласовал трансфер форварда «Герты»

Нападающий «Герты» Джон Кордоба близок к тому, чтобы перейти в Российскую Премьер-Лигу.
Как сообщается, «Краснодар» согласовал условия трансфера колумбийца. Стороны близки к подписанию контракта.
В прошлом сезоне Кордоба провёл 21 матч в Бундеслиге, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами.
Ранее сообщалось об интересе «Краснодара» к футболисту «Специи».
За Кордобой в последние годы ни один серьёзный клуб не наблюдал. Есть куча примеров нападающих которые играют в топ 5 чемпионатах, переходят в условный чемпионат Сербии и ничего там не показывают. Кордоба не относится к топ игрокам, обычный средний нападающий, ненужный серьёзным клубам. Его удел в топ 5 чемпионатах игра за аутсайдеров, которые борются за выживание.
За Кордобой в последние годы ни один серьёзный клуб не наблюдал. Есть куча примеров нападающих которые играют в топ 5 чемпионатах, переходят в условный чемпионат Сербии и ничего там не показывают. Кордоба не относится к топ игрокам, обычный средний нападающий, ненужный серьёзным клубам. Его удел в топ 5 чемпионатах игра за аутсайдеров, которые борются за выживание.
Я изначально не верил в трансфер Садика в РПЛ, если это только не Зенит. И мне было смешно, когда тут появилась новость, что типа Краснодар договорился . Как-то всё равно кого подпишут быки, но вот трансфер Кордобы как раз реальнее.
Я изначально не верил в трансфер Садика в РПЛ, если это только не Зенит. И мне было смешно, когда тут появилась новость, что типа Краснодар договорился . Как-то всё равно кого подпишут быки, но вот трансфер Кордобы как раз реальнее.