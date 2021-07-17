«Краснодар» согласовал трансфер форварда «Герты»

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17 июля 2021, 11:16

Нападающий «Герты» близок к тому, чтобы перейти в Российскую Премьер-Лигу.

Как сообщается, «Краснодар» согласовал условия трансфера колумбийца. Стороны близки к подписанию контракта.

В прошлом сезоне Кордоба провёл 21 матч в Бундеслиге, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами.

Ранее сообщалось об интересе «Краснодара» к футболисту «Специи».