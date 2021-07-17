ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Краснодар» согласовал трансфер форварда «Герты»

17 июля 2021, 11:16

Нападающий «Герты» Джон Кордоба близок к тому, чтобы перейти в Российскую Премьер-Лигу.

Как сообщается, «Краснодар» согласовал условия трансфера колумбийца. Стороны близки к подписанию контракта.

В прошлом сезоне Кордоба провёл 21 матч в Бундеслиге, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами.

Ранее сообщалось об интересе «Краснодара» к футболисту «Специи».

Все новости
Слухи«Зенит» интересуется полузащитником «Эвертона»
Вчера, 23:16 Комментарии15
СлухиБывший полузащитник «Рубина» может перейти в тульский «Арсенал»
Вчера, 22:04 Комментарии4
А. Березуцкий: «ЦСКА готов к уходу Влашича. Но за трансфер нужно заплатить»
Вчера, 20:18 Комментарии24
Влашич опроверг слухи о переходе в «Милан»
Вчера, 19:24 Комментарии31
СлухиЦСКА сохранит Набабкина в команде
Вчера, 12:25 Комментарии8
СлухиМаммана может перейти в клуб РПЛ
18 июля Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
17 июля в 21:57
Вроде не плохая покупка, главное картошкой на завтрак его не кормить
андрей индия
андрей индия ответ 88_DEIVID (раскрыть)
17 июля в 17:34
По последним Вашим перечислениям … полностью согласен … все именно так …
88_DEIVID
88_DEIVID ответ андрей индия (раскрыть)
17 июля в 17:10
Так не определяется. Малкома за 40 взяли, так у него и на трансфермаркт 30 млн. цена была. А разве он играет хотя бы на теже 30 млн. в нашем чемпионате? Соболев за копейки куплен, но сколько пользы он принёс Спартаку. А сколько Ларссон. Не факт, что этот Кордоба, что то покажет даже в РПЛ. Ловрена за 12 млн. из АПЛ взяли. Из крутейшей лиги. А что он такого показывает? Неуклюжий, косячный защитник.
David Young
David Young
17 июля в 17:08
Я думаю что это очень даже хороший вариант для Краснодара.
андрей индия
андрей индия ответ 88_DEIVID (раскрыть)
17 июля в 17:03
В нашем чемпионате , из легионеров особо выделить можно только Азмуна , Влашича и ещё кого ? Нашего Вандерсона ? Но он хрустальный , очень часто ломающийся , кого ещё подскажите ? У кого ещё ценник к 15 ? Супермарио из ЦСКА , но он не нападающий , а защитник , никто ещё стоящий под 15 ? У Спартака все копеечные форварды , за которых переплатили в 10 раз и они этого не стоют , крарацхелия - раздутый мыльный пузырь , единоличник , тянущий одеяло на себя , пустышка … так вот о чем это я , о том что Кардоба на фоне наших деревьев будет Топ форвардом , ну нет в нашем чемпионате по настоящему стоящих игроков , Кабелла , Вильена , но они не нападающие … так вот на фоне отсутствия как таковых по настоящему классных и дорогих иностранных форвардов , стоящих хотя бы 15 мультов , будет он у нас в чемпионате Топом , настоящим , хочется в это верить …
88_DEIVID
88_DEIVID ответ андрей индия (раскрыть)
17 июля в 15:39, ред.
В БЛ Вегхорста к топ форвардам не причисляют, а он 3 сезона не менее 15 голов забивает.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ андрей индия (раскрыть)
17 июля в 15:33
Трансфермаркт совсем не мерило, никогда он не был каталогом цен игроков. Поэтому миллионы примеров есть когда игроков покупали и в 2, и в 3 раза дешевле чем на этом сайте.

За Кордобой в последние годы ни один серьёзный клуб не наблюдал. Есть куча примеров нападающих которые играют в топ 5 чемпионатах, переходят в условный чемпионат Сербии и ничего там не показывают. Кордоба не относится к топ игрокам, обычный средний нападающий, ненужный серьёзным клубам. Его удел в топ 5 чемпионатах игра за аутсайдеров, которые борются за выживание.
андрей индия
андрей индия ответ 88_DEIVID (раскрыть)
17 июля в 15:26
Раз играешь в Командах 5 - уже Топ … Германии , Италии , Испании , Франции , Англии …По ликвидным игрокам , которые на плаву и забавные , всегда очередь и интерес есть всегда и отовсюду , тем более стоящих на трансмаркете 15 мультов … И за садиком и за Краснодарским приобретением всегда все следили и всегда они были на карандаше у множества команд … Другое дело как Краснодару удалось его уговорить перейти к нам , в наше болото ? Непонятно … Видно было очень непросто … ведь с Садиком тоже договорились … Он был согласен , а Альмерии он так же нужен как и всем , тогда двойная цена и забирайте … А за двойную цену можно купить двух Садиков … И ещё , Галицкий никогда не привык переплачивать … Мерило всему и Голова - трансмаркетет , написано в нем 15 мультов , он всегда отдаст столько или около этого плюс агентские … Это не Спартак с Федуном , который все доят и разводят , когда игроков , стоящих 2-5 на ттрансмаркете , покупают за 15-20 Чистейший Лохотрон … Галицкий в такое не играет Априори … И когда Альмерия за Садика попросила две трансмаркетовских цены , я сразу понял , что в Краснодаре его не будет , хоть и договорились по личному контракту … потому что … ну Вы уже поняли почему …
88_DEIVID
88_DEIVID ответ андрей индия (раскрыть)
17 июля в 13:38
Какого ещё топа? Что же его серьезные клубы не хотят? А вот за Садиком присматривают хорошие клубы из топ чемпионатов. БЛ конечно уровень, но могу пример Филипа и Карлоса Эдуардо привезти.
Я изначально не верил в трансфер Садика в РПЛ, если это только не Зенит. И мне было смешно, когда тут появилась новость, что типа Краснодар договорился . Как-то всё равно кого подпишут быки, но вот трансфер Кордобы как раз реальнее.
андрей индия
андрей индия ответ 88_DEIVID (раскрыть)
17 июля в 13:32
За два сезона наколотить больше 20 мячей в Бундеслиге , это я Вам скажу показатель и уровень Топ нападающего Топ 5 … А цепляться плюс минус один гол или одна передача туда сюда , это мелочные цеплялки придералки - Главное свой уровень Топа он держит и подтверждает …
андрей индия
андрей индия ответ андрей индия (раскрыть)
17 июля в 13:27
Я тоже очень сильно переживал и хотел Омара Садика ( так как ему 24 года , так сказать на вырост ) , но все кто следит за его выступлениями , пишут , что всего его голы какие то кривенькие и не суразные , но я опять таки за него , а насчёт скорости и техничности Кордоба по сравнению с Омаром Сидиком , тут бы я с Вами поспорил , считаю их примерно одинаковыми , оба взрывные и таранного типа , короче оба друг друга стоят , но так как за Сидика Альмерия запросила 30 мультов ( двойная переплата ) за Сегунду 2 испанскую Лигу , то тогда уж конечно предпочтительнее Кордоба , хотя я просто не представляю , чем его могли заманить и что наобещать , тем более он там на хорошем счету в Бундеслиге , чтобы из Топ 5 перейти в наше днищенское болото … До сих пор удивляюсь …
88_DEIVID
88_DEIVID ответ андрей индия (раскрыть)
17 июля в 12:46
И кстати статистика неправильная. 2 сезона в БЛ это 47 матчей. Да не все в основе, но тем не менее. И забил он 13 мячей + 4 ГП. А за Герту в чемпионате у него 1 ассист, а не 2.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ андрей индия (раскрыть)
17 июля в 12:38
А ещё ему 28 лет. Забыл упомянуть. Садик, несмотря на свой рост быстрее и техничнее.
андрей индия
андрей индия ответ 88_DEIVID (раскрыть)
17 июля в 12:12
Так трансфер Кордоба покручебудет трансфера Омара Садика , два сезона в немецкой бундеслиге где Кордоба забил 15 мячей +4 передачи за Кёльн в З1 игре и 7 мячей +2 передачи за 21 игру в Герте , покруче будет второй испанской лиги Сегунды за которую играет Омар Сидик в Альмерии … Разве можно сравнивать Бундеслигу и вторую испанскую Лигу Сегунду ? Вы бы ещё ФНЛ вспомнили … А по трансмаркету они оба 15 мультов стоят и примерно одинакового таранного типа оба …Но Стата Бундеслиги намного круче любой Сегунды и ФНЛ …
88_DEIVID
88_DEIVID
17 июля в 11:36
Вот она реальность. Говорили про Садика, а на деле Кордоба.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 11:19
Это сильный Трансфер...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100