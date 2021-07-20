МЮ предложил 30 млн евро за Кулибали

«Манчестер Юнайтед» попытался подписать защитника «Наполи» Калиду Кулибали, пишет La Gazzetta dello Sport.
Англичане предложили за игрока 30 млн евро, но получили отказ.
Накануне неаполитанцы назвали цену на Кулибали.
«Манчестер Юнайтед» попытался подписать защитника «Наполи» Калиду Кулибали, пишет La Gazzetta dello Sport.
Англичане предложили за игрока 30 млн евро, но получили отказ.
Накануне неаполитанцы назвали цену на Кулибали.
Скорее в Эвертоне окажется или Реале,чем в МЮ.
Скорее в Эвертоне окажется или Реале,чем в МЮ.