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МЮ предложил 30 млн евро за Кулибали

20 июля 2021, 14:03

«Манчестер Юнайтед» попытался подписать защитника «Наполи» Калиду Кулибали, пишет La Gazzetta dello Sport.

Англичане предложили за игрока 30 млн евро, но получили отказ.

Накануне неаполитанцы назвали цену на Кулибали.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:43, ред.
Много что то решили заплатить,для АПЛ он не особо, был бы настолько крут,его бы Им или Челси давно купили.
Скорее в Эвертоне окажется или Реале,чем в МЮ.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
20 июля в 18:41
Своё время не продали за 80 теперь придется за 30 отдать
msa79
msa79
20 июля в 17:24
Приближается критический возраст, если и продавать, то это нужно было делать когда за него 90 предлагали, а такие времена были. Сейчас продав его за 30, никого другого лучше не найти. Проще его у себя до конца карьеры оставить.
mihaluch
mihaluch
20 июля в 14:11
Начинается время торговли.
протон1
протон1
20 июля в 14:08
Думаю лучше за Варана биться чем за него
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 июля в 14:04
Он стоит больше!
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