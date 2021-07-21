Ерохин: «Надеюсь, „Зенит“ с лучшей стороны покажет себя и в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Зенита» высказался о подготовке команды к новому сезону.

Мы стараемся в любых обстоятельствах качественно готовиться к сезону, особенно когда изменить ситуацию не можем — ведь прошлогоднее межсезонье с отсутствием времени на подготовку было необычным из-за пандемии. Да, всегда хочется иметь возможность как следует потренироваться перед сезоном, заложить фундамент. Особенно, когда предстоят сложные матчи и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. Но, с другой стороны, участвовать в официальных играх интереснее, чем тренироваться.

Судя по всему, нам пока удаётся при разных обстоятельствах делать своё дело, раз мы выиграли три чемпионата подряд. Хотя в первый раз многие ребята, включая меня, проходили предсезонку после чемпионата мира, где было отдано много сил и эмоций. Во второй раз были полноценные сборы, а в третий из-за пандемии почти сразу начали сезон, едва успев закончить предыдущий. Надеюсь, сейчас мы сработали ещё лучше и помимо стремления к победе в чемпионате с лучшей стороны покажем себя и в Лиге чемпионов.