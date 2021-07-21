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Ерохин: «Надеюсь, „Зенит“ с лучшей стороны покажет себя и в Лиге чемпионов»

вчера, 02:49

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о подготовке команды к новому сезону.

Мы стараемся в любых обстоятельствах качественно готовиться к сезону, особенно когда изменить ситуацию не можем — ведь прошлогоднее межсезонье с отсутствием времени на подготовку было необычным из-за пандемии. Да, всегда хочется иметь возможность как следует потренироваться перед сезоном, заложить фундамент. Особенно, когда предстоят сложные матчи и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. Но, с другой стороны, участвовать в официальных играх интереснее, чем тренироваться.

Судя по всему, нам пока удаётся при разных обстоятельствах делать своё дело, раз мы выиграли три чемпионата подряд. Хотя в первый раз многие ребята, включая меня, проходили предсезонку после чемпионата мира, где было отдано много сил и эмоций. Во второй раз были полноценные сборы, а в третий из-за пандемии почти сразу начали сезон, едва успев закончить предыдущий. Надеюсь, сейчас мы сработали ещё лучше и помимо стремления к победе в чемпионате с лучшей стороны покажем себя и в Лиге чемпионов.

Недавно Ерохин ответил на вопрос о том, будет ли он искать новый клуб, если не станет чаще попадать в основу «Зенита».

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 07:01
Если только Брага и Ференцварош в одной группе не окажутся.
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 06:57
А кто сомневается ? Вы "показывали себя" при квалификации из первой корзины, а уж из третьей....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:42
У нас каждый год такие надежды.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 05:30
Да ладно, опять облажаются
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 05:04
Одно и тоже!
Уже показал два года подряд - Последние.
Ни че не изменится.
1bear
1bear
вчера в 03:54
опять оптимизма "полные штаны"...
буду "болеть"за Зенит и все российские клубы в еврокубках,но веры нет....
ОПС
ОПС
вчера в 03:30
Надеяться, конечно можно, но...
Ironigor
Ironigor
вчера в 03:19, ред.
Вам кроме костюма ДЗЮБПУЛА и хоум видео владения его виртуозных рук и показывать нечего !!!)))
Картина 🖼 Репина , - "Дзюба в Европе " !!!)
зигзаг
зигзаг
вчера в 03:07
началось очередное бла бла...про проходную группу ))))
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