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Ковтун: «Шансы „Спартака“ и „Бенфики“ равны»

вчера, 00:38

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал результат жеребьёвки квалификации Лиги чемпионов, где «красно-белые» сыграют против «Бенфики».

Интересный соперник «Спартаку» достался, очень серьезный. И для главного тренера «красно-белых» португальца Руя Витории, наверное, противостояние будет интересно и в плане соперничества с командой, которую он знает. Сейчас закачивается предсезонная подготовка и начинается чемпионат. Но, думаю, сложно на данный момент что-то сказать о «Спартаке», опираясь только на недавние предсезонные матчи.

Но результат в тех играх они показали хороший, а как будет дальше, наверное, предстоящие матчи и покажут. Шансы «Спартака» и «Бенфики», думаю, равны. Сложно в этой паре выделить фаворита. Как мне кажется, нет у соперников явного превосходства друг перед другом.

Ранее стало известно о вражде между главными тренерами «Спартака» и «Бенфики».

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makkie
makkie
вчера в 10:12, ред.
Ветераны Спартака дружно бахнули настойку оптимизма?)
Лично по мне фаворит встречи очевиден - и это не Спартак.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 09:35
эти эксперты уже достали каркать, все увидим 4 августа в москве ну и 10 в лиссабоне кто чего стоит,предсезонка одно ,а официальные это другое
ykcyc77
ykcyc77
вчера в 07:17
Шансы то равны, а вот дальше пройдет Бенфика! У нас всегда всё хорошо, вначале, а потом мы оказываемся в глубокой оппе.
112910415
112910415
вчера в 06:43
да не очень-то равны
1-я конная
1-я конная
вчера в 02:32, ред.
06.12.17, 22:00, Ливерпуль

Ковтун: "Шансы Спартака и Ливерпуля равны"

07.12.17, 01.00, Ливерпуль

Ливерпуль 7:0 Спартак
1bear
1bear
вчера в 02:09, ред.
буду "болеть" за Спартак,хотя не верю...
...какие на фиг "равные шансы" - ещё один мечтатель ))))
протон1
протон1
вчера в 01:37, ред.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 01:37, ред.
    С нами Руи !!! Бенфика будет повержена !!!
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