Ковтун: «Шансы „Спартака“ и „Бенфики“ равны»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал результат жеребьёвки квалификации Лиги чемпионов, где «красно-белые» сыграют против «Бенфики».

Интересный соперник «Спартаку» достался, очень серьезный. И для главного тренера «красно-белых» португальца Руя Витории, наверное, противостояние будет интересно и в плане соперничества с командой, которую он знает. Сейчас закачивается предсезонная подготовка и начинается чемпионат. Но, думаю, сложно на данный момент что-то сказать о «Спартаке», опираясь только на недавние предсезонные матчи.

Но результат в тех играх они показали хороший, а как будет дальше, наверное, предстоящие матчи и покажут. Шансы «Спартака» и «Бенфики», думаю, равны. Сложно в этой паре выделить фаворита. Как мне кажется, нет у соперников явного превосходства друг перед другом.