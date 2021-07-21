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Червиченко: «С такой игрой „Спартак“ вполне может побороться за золото РПЛ»

вчера, 03:40

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы московского клуба на чемпионство в новом сезоне.

Если «Спартак» сохранит тот кураж и уровень игры, что показал в последних контрольных играх, то команда вполне может побороться с «Зенитом» за чемпионство. Другое дело, что предсезонные матчи — это одно, а официальные игры — другое. Понятно, что и новый главный тренер команды не будет сидеть на месте и сделает всё, чтобы «Спартак» ещё прибавил. Но и соперники точно станут оказывать совершенно другой уровень сопротивления. Пока на перспективы «красно-белых» смотрю с оптимизмом, но всегда надо держать в голове непредсказуемость всего нашего футбола и «Спартака» в особенности.

Владелец «Спартака» Леонид Федун недавно рассказал о бюджете «красно-белых» на сезон-2021/22.

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Все комментарии
batog
batog
вчера в 10:27
Толстый, сглазишь!
Супервайзер
Супервайзер ответ makkie (раскрыть)
вчера в 10:24
Я тоже так же подумал о высказывании Червя.
makkie
makkie
вчера в 10:11
Снова обострение у Червиченко?
Хотя, скорее решил сглазить Спартак в своём стиле...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 09:00
сезон еще не начался ,а все уже кудахчут,время покажет
Prichal
Prichal
вчера в 08:27
    mat73
    mat73
    вчера в 07:28
    Накаркай еще .ля!
    ДСА
    ДСА
    вчера в 06:43
    Три игры - уже показатель!
    YVG
    YVG
    вчера в 06:08
    Как всегда, лукавит.
    ABir
    ABir
    вчера в 06:05
    Странно такое от Червиченко слышать, если это не шутка конечно
    112910415
    112910415
    вчера в 06:05
    не будем торопиться
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 05:23
    Почему бы и нет
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 05:17
    Оказывается червь не только гадости может говорить про спартак.
    протон1
    протон1
    вчера в 04:55
    Вот и новый цикл начался)
    swed27
    swed27
    вчера в 04:22
    Все может быть
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 03:56
    Отличные результаты на предсезонка часто являются сигналом будущего осеннего спада.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 03:56
    Спартак вроде прибавил.
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