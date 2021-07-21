Червиченко: «С такой игрой „Спартак“ вполне может побороться за золото РПЛ»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы московского клуба на чемпионство в новом сезоне.

Если «Спартак» сохранит тот кураж и уровень игры, что показал в последних контрольных играх, то команда вполне может побороться с «Зенитом» за чемпионство. Другое дело, что предсезонные матчи — это одно, а официальные игры — другое. Понятно, что и новый главный тренер команды не будет сидеть на месте и сделает всё, чтобы «Спартак» ещё прибавил. Но и соперники точно станут оказывать совершенно другой уровень сопротивления. Пока на перспективы «красно-белых» смотрю с оптимизмом, но всегда надо держать в голове непредсказуемость всего нашего футбола и «Спартака» в особенности.