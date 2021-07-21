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Наумов: «Из-за отсутствия усилений перспективы „Локо“ выглядят тревожными»

вчера, 05:06

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что «железнодорожникам» необходимо усиление состава перед началом нового сезона.

Смущает отсутствие усилений у команды. Об этом уже и Марко Николич открыто говорит. Есть ощутимые потери в защите после ухода Чорлуки и полузащите после ухода Мухина. Да и на других позициях было бы неплохо усилить конкуренцию. Может быть, приобретения ещё будут, но всегда лучше их делать до начала сезона, а не по ходу. В результате, перспективы «Локо» выглядят очень тревожными. Особенно на фоне неудачного матча Суперкубка против «Зенита».

Недавно стало известно, сколько «Локомотив» заплатит «Байеру» за центрального защитника Тина Едвая.

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протон1
протон1
вчера в 16:16
На место Чарли едет Едвай, а Мухин еще не успел стать системаобразующим игроком
YVG
YVG
вчера в 07:21
Ничего там тревожного нет, Локо будет вторым после Зенита.
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 06:55
С Чорлукой все понятно, это реальная потеря. Но Мухин !
112910415
112910415
вчера в 06:45
кого-то ещё купят
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:40
Их удел - борьба за десятку.
swed27
swed27
вчера в 05:49
Посмотрим как Николич будет справляться с кадровыми проблемами
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 05:15
Я думаю, что и в этом составе Локомотив способен бороться за Лигу чемпионов.
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