Наумов: «Из-за отсутствия усилений перспективы „Локо“ выглядят тревожными»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что «железнодорожникам» необходимо усиление состава перед началом нового сезона.

Смущает отсутствие усилений у команды. Об этом уже и Марко Николич открыто говорит. Есть ощутимые потери в защите после ухода Чорлуки и полузащите после ухода Мухина. Да и на других позициях было бы неплохо усилить конкуренцию. Может быть, приобретения ещё будут, но всегда лучше их делать до начала сезона, а не по ходу. В результате, перспективы «Локо» выглядят очень тревожными. Особенно на фоне неудачного матча Суперкубка против «Зенита».