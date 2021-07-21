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Глушенков должен стать футболистом «Крыльев Советов» в ближайшие дни

вчера, 10:51

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может в ближайшие дни пополнить состав самарского клуба.

Надеюсь, что в ближайшие дни сможем объявить об этом на официальном сайте.

Ранее стало известно, кто является инициатором ухода Глушенкова из «Спартака».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 16:31
Абсолютно правильный выбор - в Крыльях будет стабильно играть, перспективный игрок.
ЧиП
ЧиП
вчера в 13:20
Жаль😔, верил в него. Хотя кто его знает, земля круглая может свидимся. Удачи👏
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:08
Игрок считает себя отличным футболистом.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 11:51
Самара после ЧМ преобразилась- красивая набережная, есть хорошие отели, рестораны и т.д.
В городе как и везде, много болельщиков Спартака, где к ним на местном стадионе демонстрируется уважение.
Максим вполне может усилить игру крылышек, а там посмотрим. Не самое плохое для него место.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:20
Не пошло у него в Спартаке.
112910415
112910415
вчера в 11:19
усиление для Крылышек !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:19
Удачи в новом клубе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:18
Хотелось бы пожелать Глушенкову поскорее определиться с клубом, желательно на постоянной основе. Эти скитания по арендам не добавляют уверенности в своих силах.
А Крылья молодцы, и лидера смогли удержать, и усиливаются к началу сезона.
Думаю, за место в восьмёрке поборются. А если Сергееву попрёт как в ФНЛ, то и на еврокубки замахнутся смогут...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:11
Ну и ладненько ! Переживаний никаких ! Вот бы Маслова куда бы пристроить с Рошей и Уруновым .
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:06
Нормальные люди покидают Спартак.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:55
Все к этому и шло.
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