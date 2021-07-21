Глушенков должен стать футболистом «Крыльев Советов» в ближайшие дни

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может в ближайшие дни пополнить состав самарского клуба.
Надеюсь, что в ближайшие дни сможем объявить об этом на официальном сайте.
Ранее стало известно, кто является инициатором ухода Глушенкова из «Спартака».
А Крылья молодцы, и лидера смогли удержать, и усиливаются к началу сезона.
Думаю, за место в восьмёрке поборются. А если Сергееву попрёт как в ФНЛ, то и на еврокубки замахнутся смогут...
А Крылья молодцы, и лидера смогли удержать, и усиливаются к началу сезона.
Думаю, за место в восьмёрке поборются. А если Сергееву попрёт как в ФНЛ, то и на еврокубки замахнутся смогут...