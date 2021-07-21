Глушенков должен стать футболистом «Крыльев Советов» в ближайшие дни

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вчера, 10:51

Спортивный директор «Крыльев Советов» заявил, что полузащитник «Спартака» может в ближайшие дни пополнить состав самарского клуба.

Надеюсь, что в ближайшие дни сможем объявить об этом на официальном сайте.

Ранее стало известно, кто является инициатором ухода Глушенкова из «Спартака».