Осинькин: «Мы все хотим, чтобы Пиняев остался в „Крыльях Советов“»

Главный тренер «Крыльев Советов» ответил на вопрос о ситуации с потенциальным новичком самарского клуба и оценил игру 16-летнего россиянина.

Пиняев тренируется с нами, действительно хорошо себя показывает. Мы все хотели бы, чтобы он остался в команде и с нами сделал первые шаги в футболе. Надеюсь, этого хочет и он сам. Но говорить о деталях возможного перехода до подписания контракта будет неправильно. Мы каждый день думаем: вот должно что-то решиться, но всё время дело затягивается. Так что мы просто тренируемся.

Готов ли он к РПЛ ? Вначале, конечно, будут отрезки по 15 минут. Что будет дальше – будет зависеть от этих отрезков. Если что-то не получится, постараемся сделать так, чтобы получилось через матч или два. Нужно терпение в таких ситуациях. У нас есть опыт, который мы можем передать таким футболистам. Любому тренеру хотелось бы поработать с такими неординарными игроками.

Таких, как Пиняев, десяток не может быть. Я бы не хотел говорить о «крутости», сравнивать его с кем-то. У него есть все предпосылки, чтобы стать хорошим футболистом. Он нестандартен, очень быстро думает и принимает решения. Умеет «подлезть» под игрока, на скорости очень легко и быстро выходит на удар, бьёт с двух ног. Но не хочу, чтобы его захваливали, чтобы вокруг него был большой ажиотаж. Сергей — умный парень, правильно понимает свою ситуацию. Ему сейчас надо сконцентрироваться только на футболе.