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Осинькин: «Мы все хотим, чтобы Пиняев остался в „Крыльях Советов“»

вчера, 07:40

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинкин ответил на вопрос о ситуации с потенциальным новичком самарского клуба Сергеем Пиняевым и оценил игру 16-летнего россиянина.

Пиняев тренируется с нами, действительно хорошо себя показывает. Мы все хотели бы, чтобы он остался в команде и с нами сделал первые шаги в футболе. Надеюсь, этого хочет и он сам. Но говорить о деталях возможного перехода до подписания контракта будет неправильно. Мы каждый день думаем: вот должно что-то решиться, но всё время дело затягивается. Так что мы просто тренируемся.

Готов ли он к РПЛ? Вначале, конечно, будут отрезки по 15 минут. Что будет дальше – будет зависеть от этих отрезков. Если что-то не получится, постараемся сделать так, чтобы получилось через матч или два. Нужно терпение в таких ситуациях. У нас есть опыт, который мы можем передать таким футболистам. Любому тренеру хотелось бы поработать с такими неординарными игроками.

Таких, как Пиняев, десяток не может быть. Я бы не хотел говорить о «крутости», сравнивать его с кем-то. У него есть все предпосылки, чтобы стать хорошим футболистом. Он нестандартен, очень быстро думает и принимает решения. Умеет «подлезть» под игрока, на скорости очень легко и быстро выходит на удар, бьёт с двух ног. Но не хочу, чтобы его захваливали, чтобы вокруг него был большой ажиотаж. Сергей — умный парень, правильно понимает свою ситуацию. Ему сейчас надо сконцентрироваться только на футболе.

Ранее стало известно о том, что «Крылья Советов» могут усилиться игроком «Спартака».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 22:00
Агенты мутят пытаются выциганить себе выгоду, а на парня им плевать
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:15
Удачи парнишке, может и вырастет у нас новая звезда...а может и не вырастет.
Gahi
Gahi
вчера в 09:36, ред.
Сразу видно насколько тренер команды Крылья Советов Игорь Осинькин подбирает правильные слова, чтобы не ранить психологию 16-летнего мальчишки и даже не сравнивает его со знаменитыми футболистами, говорит о его одаренности и умении уже в этом возрасти принимать правильное решение на поле. С таким подходом которым хочет использовать Осинькин молодого Пиняева не форсировать а постепенно и дозировано вводить во взрослый футбол, то можно многого добиться от игрока. Главное сам Сергей не слушал посторонних которые ради выгоды пойдут на всё чтобы выгодно продать и при этом обещать золотые горы. И будет очень жаль если его карьера пойдёт по такому сценарию, тогда придётся Пиняеву пенять на самого себя, что не хватило мудрости чтобы трезво оценить ситуацию вокруг себя и принять правильное решение. Но всё-таки будем надеяться, что Сергей Пиняев останется в команде Крылья Советов и будет пинать мяч так, что будут дрожать все голкиперы. Удачи
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:01
Только чтобы Спартак не захватил. Испортят.
memphis
memphis
вчера в 08:33
Лучше к нам, чем в Зенит за пол Сутормина
beefs
beefs
вчера в 07:48
только бы не испортили...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 07:46, ред.
Пусть остается. Осинкин точно ему игровое время предоставит.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:45
Зенит уже деньги готовит.
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