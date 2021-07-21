«Болонья» продолжает следить за Дивеевым

По данным источника, «Болонья» продолжает следить за защитником ЦСКА Игорем Дивеевым.
21-летний российский футболист входит в шорт-лист итальянского клуба. В ближайшее время спортивный директор «Болоньи» оценит возможность подписания россиянина.
Итальянцы готовы предложить за Игоря 5 млн евро. Действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до 2024 года.
Ранее была информация, что на защитника претендует еще один итальянский клуб.
через замочну скважину
следит в сортире за Дивеем
заносчивая вражина.
через замочну скважину
следит в сортире за Дивеем
заносчивая вражина.