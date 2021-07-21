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«Болонья» продолжает следить за Дивеевым

вчера, 10:20

По данным источника, «Болонья» продолжает следить за защитником ЦСКА Игорем Дивеевым.

21-летний российский футболист входит в шорт-лист итальянского клуба. В ближайшее время спортивный директор «Болоньи» оценит возможность подписания россиянина.

Итальянцы готовы предложить за Игоря 5 млн евро. Действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до 2024 года.

Ранее была информация, что на защитника претендует еще один итальянский клуб.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 17:38
Пока у нас лимит в стране то ЦЗ да ещё и русским паспортом на вес золота.ЦСКА не отдаст его сто процентов
dok66
dok66
вчера в 15:01
Дурацкий заголовок . Следит за тренировками ? , или как он спит ? Удачи Игорю в итальянском Чемпионате !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:47
В тени большого коридора,
через замочну скважину
следит в сортире за Дивеем
заносчивая вражина.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
вчера в 13:56
За пять отдать что-б потом пять раз по пять выложить пытаясь найти такого же , сомнительная перспектива. Дивеев- это новый Игнашевич, господа, без преувеличений. Если ЦСКА при новом руководстве попытается Зениту уподобиться то будет мариновать Игоря до пенсии, но если нет и итальянцы предложат 10, я думаю мешать не станут парню в развитии карьеры.
89mr3s4fquhn
89mr3s4fquhn
вчера в 13:46
Убрать лимит надо. При таком положении пусть лучше играют в клубах италии и с низов зашлуживают повышения, чем тупо полировать лавку.
sv_1969
sv_1969 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 13:45
Согласен с Вами!Но Миранчук думаю хотел играть. но не сростается!
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 13:17
    Евгений Сербин
    Евгений Сербин ответ nikoladolgov (раскрыть)
    вчера в 13:05
    игрок сборной России.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 11:39, ред.
    Проблема в лимите. Из-за лимита российские футболисты, играющие в РПЛ, стоят дороже своей реальной стоимости и клубы не хотят их отпускать в Европу за адекватную стоимость. А Дивееву нужно уезжать только туда, где он будет играть, а то будет как Миранчук лавку полировать и карьера закончится по сути не начавшись
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 11:14
    Пока не протухнет в РПЛ .
    112910415
    112910415
    вчера в 11:13
    к чему эта слежка, договариваться надо !
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:10
    С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА !!!)))
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    вчера в 10:41
    Бежать надо если зовут
    Брулин
    Брулин
    вчера в 10:36
    Ясно, Дивеев ещё как минимум год проведёт в загнивающей РПЛ.
    cska1948
    cska1948 ответ nikoladolgov (раскрыть)
    вчера в 10:29
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 10:26
      А это кто ?
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