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Карпин — РФС: «Выдвигал ли я хоть одно условие?»

вчера, 15:18

Наставник «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал новость о том, что он готов возглавить сборную России при определенном условии.

Я готов возглавить сборную только на условиях совмещения? Разговор не об этом. Прочитал о том, что выдвинул условие – и эта формулировка важнее сути.

Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС и дал ответ на вопрос: «Выдвигал ли Карпин хоть одно условие, да или нет?» Если это не сложно, конечно.

Ранее стали известны имена ещё двух главных претендентов на должность тренера сборной России.

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112910415
сегодня в 08:22
то есть ни до чего конкретного дело не доходило
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 21:15
Сейчас разговаривал с человеком который в курсе всей этой мути .КОРОЧЕ ГОВОРЯ РФС ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С РАНЬЕРИ
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 21:08
и эта формулировка важнее сути
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1269543/karpin-valeriy-rostov
С какой такой радости, Валерон? Формулировка может быть разной, а от сути ты уклонился.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:02
Дилетанты РФС снова облопошились.
mars6791
mars6791
вчера в 20:48
Тем временем Кайрат (где Бердыев гл.консультант) побеждает Цервену Звезду 2:1.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 20:37
Ищут нового Черчесова чтоб побольше отката дал ,опа и сейчас назначат например Грозного и скажут иностранец и зарплата всего 2.400 меньше чем у Черчесова,РФС о чем думает может еще без тренера поиграют хуже не будет
Ironigor
Ironigor ответ Ларс (раскрыть)
вчера в 20:25
В том то и дело. Спортсмены в думе, а чиновники с баблом в спорте . Всё через шоколадку .
mars6791
mars6791
вчера в 20:04
Это уже не серьезно. 21 июля уже, во всех других сборных , где были отставки определились , а здесь плутают в 3 тренерах, и втихаря ищут ещё и 4-го, карманного их устраивающего.
Ларс
Ларс ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:14
увы, в РФ спортсмены нынче в думе сидят, им не до спорта...
trimetil
trimetil ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:00
РФС рассматривает кандидатуру Карпина, Слуцкого, Бердыева. Слуцкий отказался от должности гланого тренера сборной. Карпин выдвинул требования...
Ты пишешь, что это истории придуманные в головах руководства РФС. С чего ты это взял? В РФС об этом не заявляли. Это слухи придуманы журналистами. Карпин как раз и намекает, говоря, что пусть кто-то из руководства РФС об этом заявит официально.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:00
Думаю, Кунца можно тоже отбросить из кандидатов в ГТ сборной. Как можно его назначить в ближайшие 2-3 дня, когда человек готовит сборную Германии к Олимпиаде в Токио? А если немцы на ОИ покажут отличный футбол и результат (победа или выход в финал) и продержатся там, как минимум, ещё 2 недели? И после этого, наверняка, у Кунца появятся интересные предложения возглавить какой-нибудь хороший клуб в топ чемпионате. Будет фантастикой, если он выберет дремучую и непонятную сборную России. Так что за эти 2-3 дня Кунца, в принципе, не могут назначить. Остаётся Бердыев, но с ним тоже вообще никто не связывался из РФС. Темнят в РФС и, видимо, ведут переговоры с совершенно другим кандидатом на 99% с иностранцем. Ну, например, с Клинсманном. А все Кунцы, Бердыевы и Карпины были выброшены в информационное пространство только для отвода глаз.
Ironigor
Ironigor ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 17:53
Ну тогда по твоим словам он Карпин сейчас врёт на всю страну и ещё при этом хочет услышать ответ от РФС ???????? )))
альсато
альсато
вчера в 17:45
Лучше бы Валерию, вообще помолчать! и дождаться смены руководства в РФС!
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:45
Я всё правильно понял. Это ты не в теме
Я разговаривал с человеком который лично общался с Карпиным. Валерий Георгиевич ему сам сказал что в беседе с представителем РФС сказал что не хочет покидать Ростов и что рассмотрит работу в сборной только при совмещении, хотя бы до конца года
При этом Карпин в этой же беседе сказал что уверен в том что из за совмещения его кандидатуру не будут рассматривать
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:07
Да уж, после коммента Валеры, вопросов только ещё больше стало!
Ironigor
Ironigor ответ trimetil (раскрыть)
вчера в 17:00
О каких слухах идёт речь, непойму.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:53
Резкий парень....по-хорошему борзоватый и всегда высказывающий свою точку зрения...

В переводе с карпинского на русский...
"Я не отказывался и не соглашался.Но то что типы в РФС говорят про мои условия - ложь. И со лжецами я работать не собираюсь"
karnager
karnager ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:48
Да это очевидно же, чтобы показать, что работа в кабтнетах идёт и выбирают из разных вариантов, есть демократия, предложения, хотя как обычно и бывает, все уже порешали и остановились на одном угодном системе (=государству) тренеришке
trimetil
trimetil ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:44
Читаешь слухи, которые придумывают журналисты и думаешь, что это говорит кто-то из РФС? Ну-ну...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:37
Клоунада. Цирк, Шапито. До того привыкли передвигать фишки, фигуры, играя в подковерные игры, что уже не стесняясь говорят за других людей, выдавая свои мысли за их..
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 16:32
Бердыев в Кайрате !!!
Ironigor
Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 16:31
Вот неуправляемость и есть то НО , которое не устраивает не только в Бердыеве но и в Карпине.
А Кунц - немец !!!!! С ним такое точно не прокатит и как сам тренер сборной, он все эти нюансы будет записывать в контракте , все мелочи !!! Одним словом Немец . Из-за этого и длится вся эта история с назначением, что немогут найти 8 . Таких уж нет, а те долече !!! Как-то так, я думаю.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:29
Не трогать Валеру
Ironigor
Ironigor ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 16:25
Да это было всегда, но сейчас это уже переходит все адекватные границы.
drug01
drug01
вчера в 16:21
Влт что значит наша свобода слова пиши что хочешь
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:18
Как бы ничего хорошего от совмещения нет. Чем занимается "Ростов" в последнее время - растит и готовит молодых футболистов и их продает. То есть автоматически за что ругали Черчесова - проталкивание игроков, которых ведет его друг - футбольный агент Агузаров в сборную скорее всего будет происходить и в этом случае. Провалиться ли Карпин в сборной - мне кажется да, хотя очень хочется услышать ответы на вопросы типа "Почему сборная проиграла - потому что забила меньше мячей, чем соперник". Так что на месте растущего как тренер Валеры лучше бы остаться в "Ростове", как и Слуцкому в "Рубине". Бердыев все равно никого не тренирует, так что пусть будет Кунц или Бердыев.
Q-J-G
Q-J-G ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:16, ред.
Складывается впечатление, что у каждого из чиновников РФС свой кандидат, причём кандидатуры меняются, а противоречие между чиновниками остаются, это как в басне:
"Лебедь, щука и рак"
Единственное, что их объединяет, это то, что все они понимают, что лучшая кандидатура возглавить сборную России - Курбан Бердыев, но, понимая это, они все дружно этого не хотят...
И главная причина этого единогласия в том, что Курбан Бердыев неуправляем, он будет делать то и так, как он считает правильным, в том числе и работать будет только с теми, с кем он посчитает нужным, а не по указаниям, рекомендациям и т.д...
Gelious
Gelious ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:15
Согласен. Что-то свое мутят чиновники. Предположу, что хотят тренера "своего", чтоб вызывал нужных агентам людей, поднимая цену игроков. За процентик, разумеется.
Ironigor
Ironigor ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 15:59
Привет. Ты видимо сам не правильно понял. Он наоборот спрашивает у чиновников от РФС, где они вообще слышали что он якобы ответил им , что примет сборную только при условии что будет совмещать эти две должности. Он этого не говорил и не выдвигал таких условий. Это ему самому интересно, кто это придумал ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:54, ред.
Видимо РФС сами сливают Карпина, придумывая разные причины от которых явно отказывается сам Карпин. Для чего тогда вообще говорить о том, что РФС рассматривает кандидатуру Карпина, если сами себе противоречат. Удивительные и непонятные вообще происходят движения в руководстве РФС. Ничего конкретного в их действиях вообще не происходит, просто много разговоров и шума о реформировании самой футбольной системы, которую им придставила швейцарская фирма. Назначение нового главного тренера для сборной где рассматриваются несколько кандидатов. То Слуцкий, который якобы сам отказался от назначения, хотя с ним никто и не контактировал из представителей РФС, то Бердыев с которым тоже никто из РФС даже не встречался как пишут в СМИ. Теперь эта непонятная история с Карпиным. Но ещё и один из иностранных тренеров Кунц, с которым вообще кто-нибудь интересно знать разговаривал? Или это всё какие-то истории придуманные в головах руководства РФС? Вот что значит когда у руля Минспорта и РФС стоят люди далёкие от самого спорта. Надо сначало реформировать эти две структуры и гнать далеко от спорта таких чиновников и поставить на их должности настоящих профессионалов, заслуженных спортсменов, которые прошли сами прошли тот путь от детских школ до чемпионства и знают что где и как надо менять и внести корректировки с самого низа т.е с детского спортивного воспитания. А если этого не произойдёт, то и мечтать о каких-то победах будет просто безнадёжной тратой. Авось здесь уже не поможет.
И последнее, интересно будет узнать, соизволят ли чиновники из РФС ответить на вопрос Карпина? Просто очень интересно, каков будет ответ и будет ли он вообще?!
Всем Добра !!!
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