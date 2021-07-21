Карпин — РФС: «Выдвигал ли я хоть одно условие?»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал новость о том, что он готов возглавить сборную России при определенном условии.
Я готов возглавить сборную только на условиях совмещения? Разговор не об этом. Прочитал о том, что выдвинул условие – и эта формулировка важнее сути.
Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС и дал ответ на вопрос: «Выдвигал ли Карпин хоть одно условие, да или нет?» Если это не сложно, конечно.
Ранее стали известны имена ещё двух главных претендентов на должность тренера сборной России.
И последнее, интересно будет узнать, соизволят ли чиновники из РФС ответить на вопрос Карпина? Просто очень интересно, каков будет ответ и будет ли он вообще?!
Всем Добра !!!
И последнее, интересно будет узнать, соизволят ли чиновники из РФС ответить на вопрос Карпина? Просто очень интересно, каков будет ответ и будет ли он вообще?!
Всем Добра !!!