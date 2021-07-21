Карпин — РФС: «Выдвигал ли я хоть одно условие?»

Наставник «Ростова» прокомментировал новость о том, что он готов возглавить сборную России при определенном условии.

Я готов возглавить сборную только на условиях совмещения? Разговор не об этом. Прочитал о том, что выдвинул условие – и эта формулировка важнее сути.