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«Рубин» выпустил музыкальный клип, на котором Слуцкий читает рэп

вчера, 17:50

«Рубин» на клубном YouTube-канале опубликовал новый видеоклип. В музыкальном видео с названием «Рубин СуперГуд» главный тренер команды Леонид Слуцкий читает рэп.

«Казань – топ! Лучший город! Идеальное место на планете!» (с) Леонид Слуцкий. Трудно выразить словами нашу любовь к Казани, Татарстану и «Рубину», поэтому мы решили … выпустить новую песню и снять клип. Рәхим итегез!» — говорится в описании видео.

Также недавно Слуцкий подтвердил, что «Рубин» покинет один из ведущих игроков.

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Все комментарии
Smoke Buddah
Smoke Buddah
сегодня в 13:38, ред.
Ну "На ротан татарстан" это я понял, а вот почему Рахим стал Итегезом, если он был Стерлингом не совсем понятно)
karnager
karnager
сегодня в 07:40
Лёня хорош во всем, кроме тренерства!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 22:13
Повезло конечно Рубину с тренером, так потихоньку потихоньку, на трибуны начнут люди ходить, а то бри автобусе Бердыева, даже в чемпионские годы, пустые трибуны были...
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:09
я считаю так, хоть какой-то талант отечественный специалист иметь же должен!))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:08
Отличный клип, посмотрел с удовольствием!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:06
Леонид Викторович жжет, красавец!
Cat01
Cat01
вчера в 19:04
Музыка хорошо но футбол лучше!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:58
Красавчик Лёня. Респект и Уважение такому тренеру !!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:46
Леня на все руки от скуки!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:29
Интересно, как запоёт артист, если Рубин 79***я в квалификации? Может хватит уже?
Соперники в РПЛ изучили игру команду, возможности лидеров атаки. Не факт, что Рубин продолжит удивлять оппонентов и болел, а гастроли артиста припомнят при первом провале.
beefs
beefs
вчера в 18:16
Слуцкий подрабатывает на попсе...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 18:12
Только портреты там так себе, Шаймиев и Минниханов это те, кто все имущество республики в компанию "Таиф", оформленную на своих детей, переписали. Непонятно, почему Хаматова и Сайдашев рядом с двумя ворами упоминаются.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:55
DJ Слуц зажигает
протон1
протон1
вчера в 17:55, ред.
это он умеет) карася тоже можно подключить. бас - гитарист
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