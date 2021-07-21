«Рубин» выпустил музыкальный клип, на котором Слуцкий читает рэп

«Рубин» на клубном YouTube-канале опубликовал новый видеоклип. В музыкальном видео с названием «Рубин СуперГуд» главный тренер команды Леонид Слуцкий читает рэп.
«Казань – топ! Лучший город! Идеальное место на планете!» (с) Леонид Слуцкий. Трудно выразить словами нашу любовь к Казани, Татарстану и «Рубину», поэтому мы решили … выпустить новую песню и снять клип. Рәхим итегез!» — говорится в описании видео.
Также недавно Слуцкий подтвердил, что «Рубин» покинет один из ведущих игроков.
Соперники в РПЛ изучили игру команду, возможности лидеров атаки. Не факт, что Рубин продолжит удивлять оппонентов и болел, а гастроли артиста припомнят при первом провале.
Соперники в РПЛ изучили игру команду, возможности лидеров атаки. Не факт, что Рубин продолжит удивлять оппонентов и болел, а гастроли артиста припомнят при первом провале.