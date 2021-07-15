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Соболев сымитировал травму и с другими игроками разыграл врача «Спартака»

15 июля 2021, 01:32

Футболисты «Спартака» разыграли главного врача клуба Глеба Чернова перед матчем Кубка Париматч Премьер с «Рубином».

Форвард «красно-белых» Александр Соболев сымитировал получение травмы, после чего его окружили одноклубники и стали звать Чернова. Стремительная реакция врача рассмешила футболистов «Спартака».

Матч завершился разгромной победой «Спартака» (4:0), а Соболев вышел на замену в начале второго тайма и отметился забитым мячом. Главный тренер москвичей Руй Витория подчеркнул, что пока у его команды получается не всё.

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Все комментарии
antant1
antant1
15 июля в 14:42
Атмосфера хорошая в команде, это радует
cska1948
cska1948
15 июля в 11:16
Это нам выдают как розыгрыш. А на самом деле это отработка элемента под названием "правдивая симуляция", что в исполнении Соболева мы наблюдаем в каждом матче.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 июля в 10:56, ред.
Чтобы сымитировать травму ему видимо даже не пришлось особо напрягаться - этот навык уже отработан на поле до автоматизма
Беренгар
Беренгар
15 июля в 10:56
Вот что такое спартаковское воспитание, Дзюба-2 готов
Николай2007
Николай2007
15 июля в 10:22
Соболев сымитировал игру в футбол и вместе с другими игроками спартака разыграл болельщиков
Mekail
Mekail
15 июля в 09:19
Идиотская шутка
BBK33
BBK33
15 июля в 09:13
Когда-нибудь случится реальная травма, а Глеб не поверит и не выбежит на поле))
sihafazatron
sihafazatron
15 июля в 08:12
глупый поступок неумного человека
ЮЗИК
ЮЗИК
15 июля в 06:37
Какие идиотские шутки
YVG
YVG
15 июля в 06:23, ред.
Соболев превратил себя в шута, только подлого.
stanichnik
stanichnik
15 июля в 05:22
Врач поверил, с таким же успехом и судьи могут повестись во время матча, клоун и симулянт. (((
25процентный клоун
25процентный клоун
15 июля в 03:47
Плохие шутки, с этим не шутят, перед сезоном
Байкал-38.
Байкал-38.
15 июля в 03:20
Соболев реально превращается в отвратительную тварь. Скоро его свои же болелы 58ить будут.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 июля в 03:15
Ну и накера, это? Соболь? Спартак? Вам мало "дельфина"? У болел создаётся устойчивое мнение, как и у судей.. Помню был давным-давно фильмус, где один герой типа "тонул". Когда действительно попал в сеть и тонул, никто не поверил.
Идиотство.
протон1
протон1
15 июля в 02:18
если случиться травма в реале. думаю врач не поверит уже. и не подойдет.
mihaluch
mihaluch
15 июля в 01:54
Тренировка удалась врач поверил.
Ironigor
Ironigor
15 июля в 01:34, ред.
Дельфин 🐬 и судей мастер разыгрывать !!!)
Он и на Чемпионате Европы это доказал, что даже VAR поверел !!!) Это вам не хухры - мухры !!!) The Best !!!
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