Соболев сымитировал травму и с другими игроками разыграл врача «Спартака»

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15 июля 2021, 01:32

Футболисты «Спартака» разыграли главного врача клуба Глеба Чернова перед матчем Кубка Париматч Премьер с «Рубином».

Форвард «красно-белых» сымитировал получение травмы, после чего его окружили одноклубники и стали звать Чернова. Стремительная реакция врача рассмешила футболистов «Спартака».

Перед #СпартакРубин парни гениально разыграли главного врача команды Глеба Чернова 😂



Экстренно вызвали его с другого конца поля из-за «травмы» Саши Соболева. Что было дальше – просто великолепно 🔥 pic.twitter.com/mPaZv057hw — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 14, 2021

Матч завершился разгромной победой «Спартака» (4:0), а Соболев вышел на замену в начале второго тайма и отметился забитым мячом. Главный тренер москвичей Руй Витория подчеркнул, что пока у его команды получается не всё.