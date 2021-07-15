Соболев сымитировал травму и с другими игроками разыграл врача «Спартака»

Футболисты «Спартака» разыграли главного врача клуба Глеба Чернова перед матчем Кубка Париматч Премьер с «Рубином».
Форвард «красно-белых» Александр Соболев сымитировал получение травмы, после чего его окружили одноклубники и стали звать Чернова. Стремительная реакция врача рассмешила футболистов «Спартака».
Перед #СпартакРубин парни гениально разыграли главного врача команды Глеба Чернова 😂— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 14, 2021
Экстренно вызвали его с другого конца поля из-за «травмы» Саши Соболева. Что было дальше – просто великолепно 🔥 pic.twitter.com/mPaZv057hw
Матч завершился разгромной победой «Спартака» (4:0), а Соболев вышел на замену в начале второго тайма и отметился забитым мячом. Главный тренер москвичей Руй Витория подчеркнул, что пока у его команды получается не всё.
Идиотство.
Идиотство.
Он и на Чемпионате Европы это доказал, что даже VAR поверел !!!) Это вам не хухры - мухры !!!) The Best !!!
Он и на Чемпионате Европы это доказал, что даже VAR поверел !!!) Это вам не хухры - мухры !!!) The Best !!!