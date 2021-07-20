Зайнутдинов: «В ЦСКА много нерусских. Акинфеев всех нас таджиками называет»

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов во время прямого эфира на официальной странице клуба в сети «Вконтакте» ответил на вопрос о своей адаптации в команде.
Я уже адаптировался, все ребята меня тепло приняли. Нас, нерусских, в команде много. Дядя Игорь [Акинфеев] называет всех нас таджиками, нерусскими.
«Ну вот что ты наговариваешь?! Я тебя вообще сегодня впервые вижу», - ответил в шутку капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.
Вчера стало известно о том, что в тренерский штаб ЦСКА может войти экс-нападающий армейцев.
УЕФА срочно откроет дело по расизму )
УЕФА срочно откроет дело по расизму )
Про легенду 43 в последнее время только плохое слышно, долго скрывался под личиной хорошего человека.
Не удивлюсь если Игорь ЛГБТ движение поддерживает и выйдет скоро с радужной повязкой.
Про легенду 43 в последнее время только плохое слышно, долго скрывался под личиной хорошего человека.
Не удивлюсь если Игорь ЛГБТ движение поддерживает и выйдет скоро с радужной повязкой.