Зайнутдинов: «В ЦСКА много нерусских. Акинфеев всех нас таджиками называет»

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сегодня, 01:29

Полузащитник ЦСКА во время прямого эфира на официальной странице клуба в сети «Вконтакте» ответил на вопрос о своей адаптации в команде.

Я уже адаптировался, все ребята меня тепло приняли. Нас, нерусских, в команде много. Дядя Игорь [Акинфеев] называет всех нас таджиками, нерусскими.

«Ну вот что ты наговариваешь?! Я тебя вообще сегодня впервые вижу», - ответил в шутку капитан ЦСКА .