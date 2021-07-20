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Зайнутдинов: «В ЦСКА много нерусских. Акинфеев всех нас таджиками называет»

сегодня, 01:29

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов во время прямого эфира на официальной странице клуба в сети «Вконтакте» ответил на вопрос о своей адаптации в команде.

Я уже адаптировался, все ребята меня тепло приняли. Нас, нерусских, в команде много. Дядя Игорь [Акинфеев] называет всех нас таджиками, нерусскими.

«Ну вот что ты наговариваешь?! Я тебя вообще сегодня впервые вижу», - ответил в шутку капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

Вчера стало известно о том, что в тренерский штаб ЦСКА может войти экс-нападающий армейцев.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:17
ну вот, пропало дело
УЕФА срочно откроет дело по расизму )
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:31
А это чтобы не путаться, подвел нерусских под общий знаменатель.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:19
Чудак этот Бактиёр, в натуре таджик.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 05:14
Акинфеев недавно плохо выразился об инвалидах с завода, а теперь он ещё и расист оказывается.
Про легенду 43 в последнее время только плохое слышно, долго скрывался под личиной хорошего человека.
Не удивлюсь если Игорь ЛГБТ движение поддерживает и выйдет скоро с радужной повязкой.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:46
А в Европе за расизм Игоря уже давно порвали бы.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:44
Дядя Игорь жжёт.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:35
"Дикая дивизия", с командиром евреем, дядя Игорем?).
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