ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Англия. Премьер-Лига 2021/2022

Лондонский «Арсенал» предложили переименовать в ФК «Африка»

20 июля 2021, 12:54

Бывший игрок нигерийского клуба «Саншайн Старс» Деле Олорундаре оригинально прокомментировал переход в «Арсенал» бельгийского полузащитника с африканскими корнями Альбера-Мбойо Локонги.

Приятно видеть, что «канониры» улучшают свою команду за счет большого количества африканских игроков. Я считаю, что «Арсенал» надо переименовать в ФК «Африка».

Переход Локонги – свидетельство того, что клуб доверяет африканцам.

В составе команды выступают также Томас Партей (Гана), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), Николя Пепе (Кот-д’Ивуар) и целый ряд игроков, у которых есть африканские корни.

Недавно в РПЛ предложили ввести квоту на чернокожих футболистов.

Все новости
«Рубин» выпустил музыкальный клип, на котором Слуцкий читает рэп
Вчера, 17:50 ВидеоКомментарии14
Зайнутдинов: «В ЦСКА много нерусских. Акинфеев всех нас таджиками называет»
20 июля Комментарии25
Соболев сымитировал травму и с другими игроками разыграл врача «Спартака»
15 июля ВидеоКомментарии17
130 тысяч человек просят переиграть финал Евро. Всё из-за великого эпизода с Кьеллини и Сака
14 июляВадим Багров в блоге Мемемешные историиКомментарии20
Пике — Касильясу: «„Идиот“? Это то, как Перес назвал тебя в аудиозаписи?»
14 июля Комментарии9
«Спартак» — «Зениту»: «Аккаунтов в твиттере у вас больше, чем трофеев»
12 июля Комментарии46
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Triem
Triem
20 июля в 23:04
Сборную Франции пожалуй тоже можно переименовать в сборную африки.
aNOOBis
aNOOBis
20 июля в 19:35, ред.
“Hello Africa? Tell me how you doing”
Nazi
Nazi
20 июля в 16:58
ФК ДНО имени кронке :)
vdyd5ny95ch6
vdyd5ny95ch6
20 июля в 14:50, ред.
Новый гимн Арсенала
Q-J-G
Q-J-G ответ sihafazatron (раскрыть)
20 июля в 13:53
Когда-то, и по поводу стать на колено, склонив голову, сказали бы, что глупости, сейчас это для многих обычное явление, многие в этом участвуют... И лишь единицы, демонстративно - против, (к примеру, С.Карасёв) всего лишь единицы...!!! Все остальные участвуют в этой глупости и уверены, что это благое дело...
Так что, ФК "Африка" , который Англия, Лондон, вполне реально... Если учесть, сколько глупостей мы видим ежедневно, и для многих эти глупости-закономерно...
протон1
протон1
20 июля в 13:38
ФК Африка это сборная Франции.
Байкал-38.
Байкал-38.
20 июля в 13:21
В каждой шутки есть только доля шутки. С перебарщиванием с акцией Black Lives Matter, англичане вполне серьёзно могут пойти на такой шаг.
sihafazatron
sihafazatron
20 июля в 13:21
глупости сказал какие-то
ЮЗИК
ЮЗИК
20 июля в 13:13
Это кто-то прикалывается
Ironigor
Ironigor
20 июля в 13:12
РЕАЛИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ !!! ЗАПАДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ДЕЙСТВИИ !!! ГОРЯЧИЕ АФРИКАНСКИЕ ПАРНИ РЕШИЛИ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ "АРСЕНАЛ " В ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "АФРИКА" !!!)))
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
20 июля в 13:11
Ваканда форевор 🤣
ДСА
ДСА
20 июля в 12:55
Пора вводить квоту на количество темнокожих в европейских командах.
beefs
beefs
20 июля в 12:55
а это не будет расизмом...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100