Лондонский «Арсенал» предложили переименовать в ФК «Африка»

Бывший игрок нигерийского клуба «Саншайн Старс» Деле Олорундаре оригинально прокомментировал переход в «Арсенал» бельгийского полузащитника с африканскими корнями Альбера-Мбойо Локонги.
Приятно видеть, что «канониры» улучшают свою команду за счет большого количества африканских игроков. Я считаю, что «Арсенал» надо переименовать в ФК «Африка».
Переход Локонги – свидетельство того, что клуб доверяет африканцам.
В составе команды выступают также Томас Партей (Гана), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), Николя Пепе (Кот-д’Ивуар) и целый ряд игроков, у которых есть африканские корни.
Недавно в РПЛ предложили ввести квоту на чернокожих футболистов.
Так что, ФК "Африка" , который Англия, Лондон, вполне реально... Если учесть, сколько глупостей мы видим ежедневно, и для многих эти глупости-закономерно...
Так что, ФК "Африка" , который Англия, Лондон, вполне реально... Если учесть, сколько глупостей мы видим ежедневно, и для многих эти глупости-закономерно...