Лондонский «Арсенал» предложили переименовать в ФК «Африка»

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20 июля 2021, 12:54

Бывший игрок нигерийского клуба «Саншайн Старс» Деле Олорундаре оригинально прокомментировал переход в «Арсенал» бельгийского полузащитника с африканскими корнями .

Приятно видеть, что «канониры» улучшают свою команду за счет большого количества африканских игроков. Я считаю, что «Арсенал» надо переименовать в ФК «Африка». Переход Локонги – свидетельство того, что клуб доверяет африканцам.

В составе команды выступают также Томас Партей (Гана), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), Николя Пепе (Кот-д’Ивуар) и целый ряд игроков, у которых есть африканские корни.