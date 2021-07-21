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Черчесов автоматически вышел из техкома РФС после увольнения из сборной

вчера, 19:13

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов автоматически покинул состав технического комитета РФС после ухода из национальной команды. Об этом сообщил член комитета Михаил Гершкович:

В комитете обязательно должен находиться главный тренер сборной, кто им является, тот и становится членом технического комитета. Поскольку Станислав Саламович покинул пост главного тренера сборной России, он автоматически покинул технический комитет.

На следующем заседании, когда будет новый тренер, он займет место Станислава Саламовича.

Ранее министр спорта РФ сообщил, когда сборная России объявит имя нового тренера.

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Все комментарии
протон1
протон1 ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 01:11
узнаешь меня? я часто ванговал)
протон1
протон1
сегодня в 01:09, ред.
Курбан Курбаныч выжмет максимум из наших пишеходов!Курбан Бекиевич неплохой тренер, и если он уберет из сборной диструктивного дзюбу и остальных лентяев,Бердыев самый лучший вариант для сборной России, а при черчесове игроки были слюнтяями и мягкотелыми как медузы...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:48
Близко его туда не подпускайте
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:56
После игры с Данией Стасик должен был автоматически раствориться на футбольном горизонте страны.
Artemon9
Artemon9
вчера в 21:51
С глаз долой - из сердца вон!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:11
Если бы не автоматически, то оставили бы, пожизненно)
Cat01
Cat01
вчера в 20:05
Все верно по уставу
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:57
Пенсию тоже нужно обнулить.
Gahi
Gahi
вчера в 19:55
Раз по положению нужна ротация так и должно быть. Ну а так, у Станислава Саламовича начались новые времена, которые дадут ему много времени переосмыслить всё то что он успел сделать и то к чему он стремился всё это время. Главное понять что он ещё сможет сделать как тренер, в одной из команд где ему будет доверено возглавить клуб, чтобы реализовать свой жизненный опыт в футболе, который был так богат своими будними. Удачи
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:48
Ну и хорошо
морозз
морозз
вчера в 19:29
У него давно уже забронировано место в торговых рядах одного из Московских рынков, по деньгам даже круче будет!
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:28
Одним вредителем меньше. И вообще этот техком разогнать к чертям. Зачем вообще нужно это сборище уже выживших из ума старпёров?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:26
Совсем бедолага без работы остался...
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:25
Да и дом престарелых тоже пора автоматом на давно заслуженный отдых))
протон1
протон1
вчера в 19:21
надо обустроить его . человек без работы . как бы не спился от горя
beefs
beefs
вчера в 19:18
трудные времена для Саламыча...
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