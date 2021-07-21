Черчесов автоматически вышел из техкома РФС после увольнения из сборной

Бывший главный тренер сборной России автоматически покинул состав технического комитета РФС после ухода из национальной команды. Об этом сообщил член комитета Михаил Гершкович:

В комитете обязательно должен находиться главный тренер сборной, кто им является, тот и становится членом технического комитета. Поскольку Станислав Саламович покинул пост главного тренера сборной России, он автоматически покинул технический комитет.

На следующем заседании, когда будет новый тренер, он займет место Станислава Саламовича.