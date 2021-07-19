Чорлука покинул тренерский штаб «Локомотива»

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вчера, 16:03

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что покинул тренерский штаб.

Экс-капитан московского клуба ушел из «Локо» по семейным обстоятельствам. Чорлука пробыл на должности в тренерском штабе менее двух недель.

К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив» Москва. Хочу ещё раз поблагодарить всех за всё, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем.

Ведран Чорлука принял решение покинуть тренерский штаб ФК «Локомотив» по семейным обстоятельствам. Об этом сегодня многолетний капитан нашей команды сообщил руководству клуба.



➡️ Обращение Чарли на официальном сайте: https://t.co/G6jAXKYgL4 pic.twitter.com/Z2wPIpQOTe — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 19, 2021

Напомним, недавно в Италии главный тренер продержался на своем посту только 23 дня.