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Чорлука покинул тренерский штаб «Локомотива»

вчера, 16:03

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что Ведран Чорлука покинул тренерский штаб.

Экс-капитан московского клуба ушел из «Локо» по семейным обстоятельствам. Чорлука пробыл на должности в тренерском штабе менее двух недель.

К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив» Москва. Хочу ещё раз поблагодарить всех за всё, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем.

Напомним, недавно в Италии главный тренер продержался на своем посту только 23 дня.

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амурец
амурец
сегодня в 02:30
жаль
протон1
протон1
вчера в 19:24
не думаю что стас идёт. но все же спасибо за футбол который показывал чорлука добротный футбол...
112910415
112910415
вчера в 19:03
нехорошо это, странновато
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:53, ред.
Сравнивать Олича с Чарли не совсем корректно, то есть совсем не корректно.
Олич был главным тренером, а Чарли просто входил в тренерский штаб и далеко не в первых рядах.
Конечно твои выводы исходят из того, что они хорваты, но третий упомянутый кстати серб (Николич) и вряд ли Чарли именно за него держится.
Да под причиной "семейное обстоятельство" у нас уже привыкли читать нечто иное, ну как к примеру с историей Тедеско, но пока ещё ничего не ясно и выводы делать рано.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:28
Жаль, что он ушёл
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:40
главное уйти в своё время)))) молодец))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:36
Насовснм ушел или где?
makkie
makkie
вчера в 16:28, ред.
Ну и скорострелы эти хорваты. Что Олич, что Чорлука ))
Похоже, понял, что дни Николича в Локо сочтены.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:25
Настоящий боец на поле и Настоящий капитан !!!
Удачи тебе Ведран !!!
Mekail
Mekail
вчера в 16:14
Пусть все получится у него
Cat01
Cat01
вчера в 16:09
На старте начало чемпионата а он.....
drug01
drug01
вчера в 16:08
То прибыл то ушёл
tzk5hn57b3q6
tzk5hn57b3q6
вчера в 16:06
Понятно. Желаю разрешение всех обстоятельств.
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