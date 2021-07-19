Чорлука покинул тренерский штаб «Локомотива»

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что Ведран Чорлука покинул тренерский штаб.
Экс-капитан московского клуба ушел из «Локо» по семейным обстоятельствам. Чорлука пробыл на должности в тренерском штабе менее двух недель.
К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив» Москва. Хочу ещё раз поблагодарить всех за всё, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем.
Ведран Чорлука принял решение покинуть тренерский штаб ФК «Локомотив» по семейным обстоятельствам. Об этом сегодня многолетний капитан нашей команды сообщил руководству клуба.— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 19, 2021
➡️ Обращение Чарли на официальном сайте: https://t.co/G6jAXKYgL4 pic.twitter.com/Z2wPIpQOTe
Напомним, недавно в Италии главный тренер продержался на своем посту только 23 дня.
Олич был главным тренером, а Чарли просто входил в тренерский штаб и далеко не в первых рядах.
Конечно твои выводы исходят из того, что они хорваты, но третий упомянутый кстати серб (Николич) и вряд ли Чарли именно за него держится.
Да под причиной "семейное обстоятельство" у нас уже привыкли читать нечто иное, ну как к примеру с историей Тедеско, но пока ещё ничего не ясно и выводы делать рано.
Олич был главным тренером, а Чарли просто входил в тренерский штаб и далеко не в первых рядах.
Конечно твои выводы исходят из того, что они хорваты, но третий упомянутый кстати серб (Николич) и вряд ли Чарли именно за него держится.
Да под причиной "семейное обстоятельство" у нас уже привыкли читать нечто иное, ну как к примеру с историей Тедеско, но пока ещё ничего не ясно и выводы делать рано.
Похоже, понял, что дни Николича в Локо сочтены.
Похоже, понял, что дни Николича в Локо сочтены.
Удачи тебе Ведран !!!
Удачи тебе Ведран !!!