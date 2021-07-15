Имя нового тренера сборной России объявят до старта РПЛ

Президент РФС Александр Дюков заявил, что у сборной России уже скоро появится новый тренер.
Мы планируем завершить поиски тренера, провести переговоры и подписать контракт до начала чемпионата России. Мы не исходим из того, какой у человека паспорт — у нас цель подписать контракт с тренером исходя из целей и задач.
1-й тур РПЛ стартует 23 июля. Ранее слухи связывали с национальной командой титулованного российского специалиста.
Тренеришка не??
Тренеришка не??
Не знающий поражений....
Не знающий пропущенных голов....
Не знающий выигрышей с разницей меньше 4-х мячей....
Руй Карлосович Витория....
Не знающий поражений....
Не знающий пропущенных голов....
Не знающий выигрышей с разницей меньше 4-х мячей....
Руй Карлосович Витория....