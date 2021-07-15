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Имя нового тренера сборной России объявят до старта РПЛ

15 июля 2021, 15:12

Президент РФС Александр Дюков заявил, что у сборной России уже скоро появится новый тренер.

Мы планируем завершить поиски тренера, провести переговоры и подписать контракт до начала чемпионата России. Мы не исходим из того, какой у человека паспорт — у нас цель подписать контракт с тренером исходя из целей и задач.

1-й тур РПЛ стартует 23 июля. Ранее слухи связывали с национальной командой титулованного российского специалиста.

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Все комментарии
Absinthe3
Absinthe3
вчера в 21:36
Только Бердыев! Остальное провал!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
15 июля в 21:00
Сёмин нужен! В крайнем случае - Бышовец.
Аксинья
Аксинья
15 июля в 19:23
Куда торопиться - можно и до 31 августа выбирать))
112910415
112910415
15 июля в 17:38
есть опытный Черчесов ...
shlomo
shlomo
15 июля в 16:16
Ждать осталось не долго...
particular
particular
15 июля в 16:14
Спешные поиски, быстрые переговоры и условия, оговоренные впопыхах, безусловно, позволят поставить у руля Сборной полубога футбольной мысли...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 16:11
Скорее бы уж...
jobss
jobss ответ протон1 (раскрыть)
15 июля в 15:59
открывается все нормально, ничего не виснет, возможно, действительно дело в интернете
mihaluch
mihaluch
15 июля в 15:53
Сборная не колхоз и тренер не председатель.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ протон1 (раскрыть)
15 июля в 15:49
из тех кого не предложили))
За адекватность
За адекватность
15 июля в 15:48
Ну и ладушки. Осталось узнать...
протон1
протон1
15 июля в 15:46, ред.
сайт у меня долго открывается или что то с инетом не так. вроде инет норм
Стасодзюб
Стасодзюб
15 июля в 15:45
А что Дзюба уже кого то выбрал?
Тренеришка не??
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
15 июля в 15:35
Ваня, как будто ты не знаешь ?!! Конечно ДЗЮБПУЛ - ЕДИНОРУК !!!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 июля в 15:32
Кандидатура очевидна...
Не знающий поражений....
Не знающий пропущенных голов....
Не знающий выигрышей с разницей меньше 4-х мячей....
Руй Карлосович Витория....
stanichnik
stanichnik
15 июля в 15:30
Интересно будет посмотреть, кто из игроков предыдущего созыва сохранит за собой место в составе сборной при новом тренере.
протон1
протон1
15 июля в 15:29
Бердыев самый лучший вариант пока.
протон1
протон1
15 июля в 15:26
вот будет юмор если подпишут черчесова)
beefs
beefs
15 июля в 15:24
Кто бы ни был, ему не позавидуешь...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
15 июля в 15:22
Бердыев будет, инфа 146%
sihafazatron
sihafazatron
15 июля в 15:17
новый тренер: Курбан Богданович Семин!
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