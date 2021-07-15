Имя нового тренера сборной России объявят до старта РПЛ

Президент РФС Александр Дюков заявил, что у сборной России уже скоро появится новый тренер.

Мы планируем завершить поиски тренера, провести переговоры и подписать контракт до начала чемпионата России. Мы не исходим из того, какой у человека паспорт — у нас цель подписать контракт с тренером исходя из целей и задач.