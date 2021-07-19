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Березуцкий лишился приставки «и.о.» Теперь он главный тренер ЦСКА

вчера, 12:10

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что Алексей Березуцкий лишился приставки «исполняющий обязанности» главного тренера команды.

С сегодняшнего дня наставник стал полноценным главным тренером московского клуба.

Недавно президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, рассматривал ли он другие кандидатуры на пост главного тренера команды.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 01:05
Золотое поколение?))
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:55
Наши поздравления, Алексей!
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 19:20
Постепенно золотое поколение российского футбола начинает переходить в тренера. Удачи Березуцкому. У молодых новые мысли. Но думаю надо было подниматься из низких лиг, набирая опыта и укрепляя знаний.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:11
Ох, не видать коням ни ЛЧ, ни ЛЕ ...
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:34
Будут играть от защиты
dok66
dok66
вчера в 16:55
И это хорошо ! Свободы и драйва будет больше . А там и опыта наберется
Слайш
Слайш
вчера в 16:41
У Олича не было опыта - зря назначали, выгнали, некрасиво.. А у Берёзы наверное дофига тренерского опыта? Мне не нравится, что руководство ЦСКА начинает напоминать руководство спама, принимая идиотские решения, которые вообще не поддаются логике..

Березуцкий и как защитник был посредственный, но в роли тренера.. Это похоже на критинизм..
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:29
Березуцкий -тренер? Ну-ну!
7pv3b92h6xt5
7pv3b92h6xt5
вчера в 16:21
а что-то меняется
Absinthe5
Absinthe5
вчера в 16:19
Ура)
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:05
Удачи А.Березуцкому на посту главного тренера ПФК ЦСКА!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:04, ред.
По мне так это вообще не обдуманый поступок или поступок от какой-то странной безысходности. Скорее всего это решение идёт из-за внутренней не здоровой ситуации внутри руководства клуба. Эта череда необьяснимых действий со стороны руководства клуба тянется с увольнением Ганчаренко, которая должна была ещё раньше его уволить, но почему-то этого не сделала . И в тоже время не дала ему доработать совсем не много до конца сезона. Тут же был приглашён на место главного тренера, бывший игрок ЦСКА, а на тот момент который успешно работал помощником главного тренера сборной Хорватии. Но вдруг опять что-то не понятное произошло внутри клуба, что решили уволить и Олича , который уже собирался уехать с командой на первый свой сбор . Опять неопределённость, на пост и.о главного тренера ставят Алексея Березуцкого. Видно что внутри руководства клуба опять какая-то неопределённость, проходит время, команда приезжает со сборов и приставку и.о убирают . Скорее всего пока команда находилась на сборах , в руководстве шли свои междуусобицы и поиск нового тренера. Но в итоги произошло то, что произошло. А. Березуцкий стал главным тренером ЦСКА. Хорошо это или плохо мы увидим я думаю уже очень скоро. Это назначение тоже не последняя серия. Скажу своё мнение по этому поводу, назначение на пост главного тренера ЦСКА Березуцкого, - ошибочно. Это моё сугубо субъективное мнение и спорить по этому поводу не собираюсь. Спасибо всем за понимание. Всем Добра , а ЦСКА конечно только Удачи и скорейшего выхода из создавшейся ситуации !!!
pomor45
pomor45
вчера в 14:59, ред.
Нагрянул Саламыч и отобрал у Лёши приставку и.о., но Лёша не в обиде и требовать возмещения морального ущерба не станет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:45
Не лучшие времена....
Всё отнимают....
Влашича...
Приставку "и.о."
memphis
memphis
вчера в 14:41
Лишился приставки PlayStation5 ради ЦСКА
альсато
альсато ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 14:36
)))из ОТЕЧЕСТВЕННЫХ-нормальных НЕМА!)))))...или заняты!....Мы пойдем СВОИМ путем!)))))
Брулин
Брулин
вчера в 14:27
Чем Березуцкий лучше Олича? Ничем. У Олича хотябы был опыт в сборной....Раз решили легенд ставить в главные, то зачем убрали Олича???? Убрали Олича, зачем тогда Березуцкий???не пойму...Нужен тогда нормальный тренер.
П.Пар
П.Пар
вчера в 14:25
Не могу понять, ЦСКА хочет провалить и этот сезон? Не мог себе нормального тренера найти? Из Березы тренер, как из 77 пуля
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:17, ред.
Удачи конечно А.Березуцкому, но на мой сугубо субъективный взгляд, руководство "ЦСКА" кидается условно из огня да в полымя. Хотя им безусловно виднее.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:13
Пока Черчес не появился)))
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 14:12
вху, а то всякие инсайды по поводу Стасика не только мне не давали покоя ))
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 14:04, ред.
ио на Иа
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:59
по мне игнашевич был бы лучше на этом посту)))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 13:48
Интересно было бы узнать поконкретней по контракту Лёши, на какой срок, какие условия...
альсато
альсато
вчера в 13:45
решение (на мой взгляд) правильное!...Пора своих подтягивать!...А гастарбайтерами , пущай Спартак занимается-путь в никуда)))))
ОПС
ОПС
вчера в 13:40
Ну, что ж посмотрим.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:35
Пусть теперь проявляет свой тренерский талант.
makkie
makkie ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:32
Не спорю, но при живом Игнашевиче пару ему составлял именно Василий. Я вообще удивлён, что братья тренировать пошли. Совсем не похожи на дядек в пиджаках на пресс-конференциях)

Ну посмотрим, к чему приведет эксперимент в цска.
Константин Белых
Константин Белых ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:24
Вратарь может и неплохой был. Но тренер из него как из шоколадной пасты пуля. и плевать что он Спартака воспитанник. Титова ему никогда не простят.
David Young
David Young ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:19
Алексей Березуцкий лишь время от времени был запасным игроком московского ЦСКА, в целом же он, как и его брат, играли очень много, и приносили много пользы клубу. Сходная ситуация была и в сборной России. Не всегда всё хорошо удавалось, однако в целом как в своём клубе так и в сборной России братья Березуцкие, а также Сергей Игнашевич, достойно играли в защите, довольно часто бывало что и отлично играли.
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