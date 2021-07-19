Березуцкий лишился приставки «и.о.» Теперь он главный тренер ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что Алексей Березуцкий лишился приставки «исполняющий обязанности» главного тренера команды.
С сегодняшнего дня наставник стал полноценным главным тренером московского клуба.
⚡ Алексей Березуцкий на сегодняшнюю игру впервые выведет команду без приставки «исполняющий обязанности». Алексей Владимирович утвержден главным тренером #ЦСКА 🔴🔵https://t.co/zmBXO2X2FT pic.twitter.com/2xyzOomM9N— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 19, 2021
Недавно президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, рассматривал ли он другие кандидатуры на пост главного тренера команды.