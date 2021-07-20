«Реал» нанял нового тренера по физподготовке после 50 травм за сезон

Сообщается, что тренерский штаб «Реала» под управлением Карло Анчелотти пополнил новый тренер по физической подготовке.
Им стал Антонио Пинтус, который ранее работал в «Ювентусе» и «Интере».
За минувший сезон у «Реала» было выявлено более 50 травм среди игроков первой команды.
В данный момент в «Реале» травмирован игрок, за которого мадридцы заплатили 100 млн евро.
К примеру, тот же Азар, который играл за "Челси", был лучшим игроком "Челси", и не играет за "Реал", ( с июня -2019 года) постоянно травмирован... А ведь ему то, всего - ничего, 30 лет!
По всей вероятности, что К.Анчелотти, главный тренер "Реала" с июня 2021 года, был инициатором этого решения, тренер опытный, который сразу же увидел "слабое звено", сделал на этом акцент, и было принято правильное решение, которое надо было принять ещё до прихода К.Анчелотти..
К примеру, тот же Азар, который играл за "Челси", был лучшим игроком "Челси", и не играет за "Реал", ( с июня -2019 года) постоянно травмирован... А ведь ему то, всего - ничего, 30 лет!
По всей вероятности, что К.Анчелотти, главный тренер "Реала" с июня 2021 года, был инициатором этого решения, тренер опытный, который сразу же увидел "слабое звено", сделал на этом акцент, и было принято правильное решение, которое надо было принять ещё до прихода К.Анчелотти..