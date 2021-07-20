«Реал» нанял нового тренера по физподготовке после 50 травм за сезон

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20 июля 2021, 11:58

Сообщается, что тренерский штаб «Реала» под управлением пополнил новый тренер по физической подготовке.

Им стал Антонио Пинтус, который ранее работал в «Ювентусе» и «Интере».

За минувший сезон у «Реала» было выявлено более 50 травм среди игроков первой команды.

В данный момент в «Реале» травмирован игрок, за которого мадридцы заплатили 100 млн евро.