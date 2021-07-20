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«Реал» нанял нового тренера по физподготовке после 50 травм за сезон

20 июля 2021, 11:58

Сообщается, что тренерский штаб «Реала» под управлением Карло Анчелотти пополнил новый тренер по физической подготовке.

Им стал Антонио Пинтус, который ранее работал в «Ювентусе» и «Интере».

За минувший сезон у «Реала» было выявлено более 50 травм среди игроков первой команды.

В данный момент в «Реале» травмирован игрок, за которого мадридцы заплатили 100 млн евро.

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Все комментарии
Леха Малышев
Леха Малышев ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
20 июля в 15:21
Это продолжалось не один год
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 июля в 14:03
Нужно уметь вовремя понять что надо остановиться!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
20 июля в 14:02
Ага 3 год подряд не везёт с травмами ?
протон1
протон1
20 июля в 13:42
Судя по Азару, при Дюпоне физподготовка просто ниже Пинтуса. Сборной россии тоже необходим физподготовщик что бы бегали ..
ДАША Д
ДАША Д
20 июля в 12:58
Давно пора было поменять тренера по физподготовке.
Q-J-G
Q-J-G
20 июля в 12:37
То, что у "Реала" проблема с главным тренером по физподготовке, было очевидно, но только не для руководства "Реала", не для бывших главных тренеров "Реала"...
К примеру, тот же Азар, который играл за "Челси", был лучшим игроком "Челси", и не играет за "Реал", ( с июня -2019 года) постоянно травмирован... А ведь ему то, всего - ничего, 30 лет!

По всей вероятности, что К.Анчелотти, главный тренер "Реала" с июня 2021 года, был инициатором этого решения, тренер опытный, который сразу же увидел "слабое звено", сделал на этом акцент, и было принято правильное решение, которое надо было принять ещё до прихода К.Анчелотти..
msa79
msa79
20 июля в 12:31
В условиях современного футбола, важны любые мелочи, а тренеры по физо и командные доктора тем более играют одну из важных ролей в победах и поражения команды в долгосрочной перспективе.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
20 июля в 12:22
Просто не повезло Реалу в прошлом сезоне, как и Ливерпулю одни травмы так бывает, тренер по физподготовке тут не причём.
marut
marut
20 июля в 12:02
не только травмы от тренера зависят
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 11:58
Вот тут и попрёт...
Cat01
Cat01
20 июля в 11:58
Это очень важно
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