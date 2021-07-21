От Эриксена до Кирикеша. Как сложилась судьба тех, кого «Тоттенхэм» купил вместо Бэйла

1626897367

вчера, 22:56

Эриксен, Паулиньо, Сольдадо, Ламела. Их объединяет то, что приобретены они были за деньги, вырученные за продажу Бэйла.

Часто можно слышать мнение о том, что иногда лучше продать за очень дорого какую-то суперзвезду и купить сразу нескольких хороших футболистов, чем пытаться цепляться за единственного яркого лидера. Рано или поздно клубы вынуждены так поступать. Так было в 2013 году с «Тоттенхэмом», который за 85 миллионов фунтов стерлингов продал Гарета Бэйла в «Реал».

Боссы «шпор» тогда решили вложить все деньги в равномерное качественное усиление состава, даже сверху докинули, доведя сумму сделок до 109 миллионов фунтов. Так получилась «великолепная семерка», которую подобным образом и представили. Семеро новичков, приобретенных за вырученные с продажи невероятного Бэйла деньги.

Почему вдруг сейчас об этом решили вспомнить? Да просто последний из этой семерки – Эрик Ламела – близок к уходу из «Тоттенхэма» в «Севилью», чем завершит своеобразную эпоху. И давайте проверим, правы ли те, кто считает, что можно с продажи одного лидера закупить несколько звезд и разом повысить качество игры команды. Была ли эта «великолепная семерка» полезна «Тоттенхэму»?

Роберто Сольдадо (нападающий, 26 млн фунтов, из «Валенсии», 76 матчей и 16 голов в «Тоттенхэме»)

Сольдадо должен был восполнить утраченную с уходом Бэйла результативность, пусть они и играют на разных позициях. Все же Бэйл был уникальным человеком-оркестром, которого нужно заменять группой игроков. Сольдадо пришел в «шпоры» на подъеме: за предыдущую пару сезонов он в Испании уступал по результативности лишь Месси, Роналду и Фалькао. И каким был старт в «Тоттенхэме»!

Он забил четыре мяча в первых трех матчах – показалось, что «шпоры» нашли звезду. Но сейчас имя Сольдадо скорее вызовет содрогание у фанатов «Тоттенхэма». Уверенность испанца быстро иссякла, временами он выглядел растерянно, не успевал за «физикой» и скоростью АПЛ . В том сезоне он забил всего шесть мячей, и нельзя было связывать его низкую результативность с личностью Виллаша-Боаша в роли главного тренера – потому что пришел Почеттино, а эффективность Роберто оставалась все той же.

В следующем сезоне Сольдадо провел лишь пять игр из сорока, а появление Кейна поставило крест на перспективах Роберто. Он был продан «Вильярреалу» за 10 миллионов фунтов, поиграл в «Фенербахче», в «Гранаде», а теперь вот перешел в «Леванте».

Паулиньо (полузащитник, 17 миллионов фунтов, из «Коринтианса», 67 матчей и 10 голов за «Тоттенхэм»)

Его называли бразильским Фрэнком Лэмпардом, что сразу почти гарантировало разочарование – соответствовать такому статусу было бы очень тяжело. Паулиньо перешел в хорошее время – перед этим он помог Бразилии выиграть Кубок Конфедераций 2013 года. От него многого ожидали в «Тоттенхэме». Виллаш-Боаш называл его универсалом, нацеленным на гол. И в первых восьми матчах хавбек забил три мяча. Но затем форма пошла на спад, а пришедший из «Саутгемптона» Почеттино не очень-то оценил талант Паулиньо.

Во втором сезоне хавбек играл очень мало. «Шпоры» немного отбили затраты, продав его за 9,9 миллиона фунтов в китайский «Гуанчжоу Эвергранд». Любопытно, что затем Паулиньо вернулся в Европу, причем сразу в «Барселону» и за 34 миллиона фунтов. Помог каталонцам оформить дубль в Испании, забил девять мячей в 40 матчах, а потом стремительно вернулся в Китай, который теперь снова покидает.

Влад Кирикеш (защитник, 8,5 миллиона фунтов, из «Стяуа», 41 матч и два гола в составе «Тоттенхэма»)

Румынского защитника фанаты «шпор» запомнят по двум причинам. Первая – это заявление его агента, который сказал, что если Кирикеш проведет успешно один или два сезона, то «Челси» заплатит за него крупную сумму. Второе – его выходки у ночного клуба в Бухаресте за несколько дней до разгромного поражения от «Манчестер Сити». В 2015 году Кирикеш был продан в «Наполи» за 4,5 миллиона фунтов, но и там почти не играл. Так что румына отдали «Сассуоло».

Насер Шадли (вингер, 7 миллионов фунтов, из «Твенте», 119 матчей и 25 голов за «Тоттенхэм»)

Тут уже сложно говорить об однозначном провале, как это было в случае с предыдущими персонажами. Все-таки Шадли достался «шпорам» всего за семь миллионов фунтов и задержался в клубе относительно надолго, исполняя в конструкции игры важную роль. Кампания-2014/15 стала особенно удачной – в ней бельгиец забил 13 мячей, а клуб участвовал в чемпионской гонке, пусть и финишировал третьим.

Шадли провел в «шпорах» три сезона и перешел в «Вест Бромвич» за сумму в два раза большую, чем заплатил «Тоттенхэм». Но травмы помешали ему толком раскрыться. Потом был «Монако», где он сыграл 16 матчей, а затем «Андерлехт» и «Истанбул Башакшехир».

Этьенн Капу (полузащитник, 9,3 миллиона фунтов, из «Тулузы», 36 матчей и два гола за «Тоттенхэм»)

Увидев прогресс, которого достиг Капу в «Уотфорде», когда ушел из «шпор», некоторые фанаты «Тоттенхэма», наверное, посчитали, что клуб рано отпустил хавбека. Мощный опорник страдал от травм в «Тоттенхэме» и не приглянулся ни Шервуду, ни Почеттино. Он перешел в «Уотфорд» за 6,3 миллиона фунтов, там провел шесть лет, а в январе этого года перебрался в «Вильярреал».

Кристиан Эриксен (полузащитник, 11 миллионов фунтов, из «Аякса», 305 матчей и 69 голов за «Тоттенхэм»)

Самый главный успех проекта «великолепная семерка». Ради этого удачного приобретения многие были бы готовы терпеть некоторые предыдущие промахи. Эриксен в «Тоттенхэме» зарекомендовал себя как один из лучших атакующих полузащитников в Европе. Он провел более 300 матчей, забил 69 голов, сделал 89 голевых передач – и все за 11 миллионов фунтов.

Роль Эриксена в недавней истории «Тоттенхэма» с выходом в финал Лиги чемпионов тяжело переоценить. Когда «шпоры» при Почеттино были на пике, Эриксен вел их игру. Датчанин ушел в «Интер» за 16,9 миллиона фунтов и там оказался в немилости у Антонио Конте. Но к концу прошлого сезона все же добился места под солнцем и помог миланцам выиграть титул.

Эрик Ламела (нападающий, 30 миллионов фунтов, из «Ромы», 206 матчей и 33 гола за «Тоттенхэм»)