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Точилин: «„Сочи“ отлично дебютировал в еврокубках»

вчера, 02:56
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 0Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)КешляМатч завершен

Экс-наставник «Сочи» Александр Точилин прокомментировал домашнюю победу бывшего клуба над «Кешлей» (3:0) в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций.

Дебют в еврокубках можно оценить как отличный — была уверенная игра, «Сочи» по всем статьям превзошёл соперника. Было бы идеально, если бы команда максимально реализовывала моменты, но соперник всячески затруднял, вратарь сыграл достаточно неплохо. Если бы не он, счёт мог бы быть более крупным. Будем надеяться, что команда оставила забитые мячи на второй матч.

Есть ли сомнения в выходе «Сочи» в следующий раунд? В футболе всё возможно, но, если оценивать по сегодняшней игре, никаких проблем возникнуть не должно, потому что играли два разных по уровню соперника.

Понятно, что потеря Юсупова существенна, но, как показала эта игра, у «Сочи» на этой позиции есть глубина состава. На качестве сегодняшней игры травма [Юсупова] не сказалась, что будет дальше, посмотрим. В первую очередь я бы выделил командную игру, но, как всегда, на своём уровне сыграл Нобоа — вёл игру и забил гол. Очень уверенно сыграл защитник Родригао, но вообще нужно выделять всю команду, потому что результат был достигнут за счёт командных взаимодействий.

О характере травмы полузащитника «Сочи» Артура Юсупова рассказал главный тренер российской команды Владимир Федотов.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:06
Лига Конференций большой турнир...однако....
Там участвуют...кроме Сочи...
Тоттенхэм... Рома... Андерлехт....Фейеноорд...Базель...Ренн...ПАОК...
Еще придут 10 команд, проигравших в раунде плей-офф Лиги Европы 2021/22
И 8 третьих команд группового этапа Лиги Европы 2021/22...

Удачи Сочи !!
...и Рубину...конечно...
Valeron112
Valeron112
вчера в 07:29
На самом деле думаю что южане красавцы))) показали Туле и Динамо см🙋⚽
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 06:34
Сочи с Победой!
ОПС
ОПС
вчера в 05:36
И это очень хорошо.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 04:55
Ну уж какую то Кешлю надо проходить без проблем.
mihaluch
mihaluch
вчера в 03:22
Сочи был на голову сильнее.
протон1
протон1
вчера в 03:04
Динамо учись ,как играть против команд из подвала рейтинга УЕФА !!!
форма сочи забавная. что то я уже видел
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