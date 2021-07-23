Точилин: «„Сочи“ отлично дебютировал в еврокубках»

Экс-наставник «Сочи» прокомментировал домашнюю победу бывшего клуба над «Кешлей» (3:0) в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций.

Дебют в еврокубках можно оценить как отличный — была уверенная игра, «Сочи» по всем статьям превзошёл соперника. Было бы идеально, если бы команда максимально реализовывала моменты, но соперник всячески затруднял, вратарь сыграл достаточно неплохо. Если бы не он, счёт мог бы быть более крупным. Будем надеяться, что команда оставила забитые мячи на второй матч.

Есть ли сомнения в выходе «Сочи» в следующий раунд? В футболе всё возможно, но, если оценивать по сегодняшней игре, никаких проблем возникнуть не должно, потому что играли два разных по уровню соперника.

Понятно, что потеря Юсупова существенна, но, как показала эта игра, у «Сочи» на этой позиции есть глубина состава. На качестве сегодняшней игры травма [Юсупова] не сказалась, что будет дальше, посмотрим. В первую очередь я бы выделил командную игру, но, как всегда, на своём уровне сыграл Нобоа — вёл игру и забил гол. Очень уверенно сыграл защитник Родригао, но вообще нужно выделять всю команду, потому что результат был достигнут за счёт командных взаимодействий.