Пономарёв: «Продление контракта с Дзагоевым — большое событие для ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал новость о том, что московский клуб продлил контракт с полузащитником .

Я очень доволен. Это большое событие. Дзагоев, по игровым меркам, всё-таки уже в возрасте: ему 31 год. Это, конечно, большой авторитет для ЦСКА , можно сказать, сегодня это флаг ЦСКА . Конечно, это всё передаётся молодёжи: они будут смотреть на его игру. И каждый, глядя на Дзагоева, будет думать, что, если он будет показывать классную игру, годы спустя его тоже будут держать в команде. Даже как ветерана, даже для этой цели. В общем, думаю, это очень грамотное решение клуба.

Дзагоев поможет коллективу. Обязательно. Конечно, не на всю игру его можно запускать. Потому что у него были травмы задней поверхности бедра. Это очень серьёзно. Конечно, мышцы в этом возрасте у спортсменов уже не такие эластичные, как это было раньше. Это всё естественно. Но то, что он имеет колоссальный опыт, прекрасно читает игру и может выдать идеальный пас партнёру, это большое качество для футболиста. Надо обязательно таких игроков держать в команде.