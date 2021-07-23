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Пономарёв: «Продление контракта с Дзагоевым — большое событие для ЦСКА»

вчера, 01:20

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал новость о том, что московский клуб продлил контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым.

Я очень доволен. Это большое событие. Дзагоев, по игровым меркам, всё-таки уже в возрасте: ему 31 год. Это, конечно, большой авторитет для ЦСКА, можно сказать, сегодня это флаг ЦСКА. Конечно, это всё передаётся молодёжи: они будут смотреть на его игру. И каждый, глядя на Дзагоева, будет думать, что, если он будет показывать классную игру, годы спустя его тоже будут держать в команде. Даже как ветерана, даже для этой цели. В общем, думаю, это очень грамотное решение клуба.

Дзагоев поможет коллективу. Обязательно. Конечно, не на всю игру его можно запускать. Потому что у него были травмы задней поверхности бедра. Это очень серьёзно. Конечно, мышцы в этом возрасте у спортсменов уже не такие эластичные, как это было раньше. Это всё естественно. Но то, что он имеет колоссальный опыт, прекрасно читает игру и может выдать идеальный пас партнёру, это большое качество для футболиста. Надо обязательно таких игроков держать в команде.

Ранее стало известно, что всю зарплату по новому соглашению с ЦСКА Дзагоев получит только при одном условии.

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Рязань 062
Рязань 062 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 12:55
точно, было такое. это или наши доблестные журналисты лепят горбатого, хоть как то хотят вылезти, либо пономарев что то не то несет постоянно
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 10:00
Недавно прочитал интервью Пономарева,что он говорит "Пошел на четыре стороны этот Дзагоев,больше травмируется, чем играет,нет от него толка,руководству клуба ненадо его подписывать", а здесь он хвалит что его полписали,что он поможет команде,странно
альсато
альсато
вчера в 09:16
"держать в команде")))).....в футболе, как в лесу...выживает-сильнейший!)))....в любом случаи...не ищи команду в себе. а себя в команде!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:07
возможно и так но думаю трав меньше не будет-возраст))))))
SHMEL
SHMEL
вчера в 07:52
Как по мне, так с Аланом заключили очень грамотный и выгодный контракт, устраивающий обе стороны.
YVG
YVG
вчера в 05:28
Заболотный, Дзагоев и Чалов наведут шороху в чемпионате.
Ironigor
Ironigor
вчера в 01:44
Я целиком и полностью согласен с мнением ветерана ЦСКА Понаморёвым. Все слова его насчёт Алана прямо в точку. Алан тот человек который имеет авторитет в команде наряду с Акинфеевым которые сыграли и до сих пор играют в ЦСКА. На поле и раздевалке они не просто старшие ,но и без которых невозможно что либо решать. Авторитетное мнение этих игроков помогает молодому поколению делать правильные и полезные действия на поле , тем самым повышая своё мастерство и понимание игры в той или иной ситуации. И как правило они и являются капитанами команды ЦСКА. На них лижит большая ответственность за ход игры , они своими действиями и подсказками заставляют молодёжь идти вперёд и добиваться максимального результата и самоотдачи . Без них как заметил Понаморёв игра ЦСКА была бы совсем другой. И Дзагоев является в команде связующим игроком между защитой и нападением . Он может решить одним своим действием ,филигранным пасом вывести один на один игрока нападения к воротам соперника, может и сам решать исход момента который сам и создал . Алан очень грамотный игрок, он читает игру и сам создаёт острые моменты у ворот соперника . И такие игроки всегда очень нужны в любом клубе. Он все равно остаётся полезен для команды даже сидя на лавке . Он может завести игроков и с бровки. И то что руководство ЦСКА пошло на этот шаг, что продлили контракт с Аланом это совершенно правильное решение. Пожелаем ему Удачи и самое главное чтобы без травм !!! Всем Добра !!!
протон1
протон1
вчера в 01:32
главное что бы без травм было
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 01:31
Здоровья Алану.
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