Гендиректор «Сочи»: «Должны были побеждать „Кешлю“ с большим счётом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал домашнюю победу над «Кешлей» (3:0) в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций.

Должны были побеждать с большим счётом, должен был быть более уверенный результат. Однако голкипер «Кешли» очень хорошо сыграл, порядка семи сейвов он совершил. Понятно, что результатом довольны, но расслабляться нельзя. Мы понимаем уровень команды, кто бы что ни говорил, но каждый приезжает побеждать и доказывать.

Лига конференций — международный турнир, поэтому любая ошибка дорого стоит. Нужно поблагодарить ребят, что сыграли хорошо, это первая официальная и достаточно серьёзная игра перед началом Премьер-Лиги. Хорошо, что выиграли, забили три мяча, задел есть. Готовимся к следующему матчу.