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Гендиректор «Сочи»: «Должны были побеждать „Кешлю“ с большим счётом»

вчера, 01:37
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 0Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)КешляМатч завершен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал домашнюю победу над «Кешлей» (3:0) в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций.

Должны были побеждать с большим счётом, должен был быть более уверенный результат. Однако голкипер «Кешли» очень хорошо сыграл, порядка семи сейвов он совершил. Понятно, что результатом довольны, но расслабляться нельзя. Мы понимаем уровень команды, кто бы что ни говорил, но каждый приезжает побеждать и доказывать.

Лига конференций — международный турнир, поэтому любая ошибка дорого стоит. Нужно поблагодарить ребят, что сыграли хорошо, это первая официальная и достаточно серьёзная игра перед началом Премьер-Лиги. Хорошо, что выиграли, забили три мяча, задел есть. Готовимся к следующему матчу.

Главный тренер «Кешли» Санан Гурбанов после матча назвал «Сочи» очень серьёзной командой.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 11:58
При всём уважении, "Кешля" предстала командой уровня ФК Туапсе. В следующем раунде явно тяжелей будет
112910415
112910415
вчера в 06:12
Кешля не пройдёт !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:08
И так наверное неплохо получилось.
swed27
swed27
вчера в 03:42
Сочинцы обязаны пройти дальше
ОПС
ОПС
вчера в 03:33
И так хорошо.
mihaluch
mihaluch
вчера в 03:20
Для Кешли Сочи очень серьёзный соперник.
1bear
1bear
вчера в 02:16
Сочи - молодцы,и есть ещё ответная игра - можно наверстать...
протон1
протон1
вчера в 01:56
3-0 тоже не плохо. а голкиперу уважение. видать до конца боролся он
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