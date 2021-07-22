Тренер «Сочи» Федотов: «Отмечу вратаря „Кешли“, он творил чудеса»

Главный тренер «Сочи» поделился мыслями после победы в матче с «Кешлей» (3:0) в первой встрече 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Начало было очень боевое с двух сторон, соперник не хотел уступать. Как обычно бывает, первые десять минут немного приносили сумбур, но потом мы начали прибирать инициативу и забили, искали шансы. В некоторых моментах нужно было сыграть чуть хладнокровнее, и игра сложилась бы легче. Отметим вратаря соперника, он был сегодня великолепен.

Суетились в завершающей стадии, не хватило спокойствия. Но отметим, опять же, вратаря соперника. Он творил чудеса и проявлял футбольный героизм. Нашей команде есть над чем работать, голы нам нужны и мы на старте сезона.

Всегда хочется большего и лучшего. Всегда выходишь играть до разницы в три мяча. У нас скоро РПЛ , 26 числа мы вступаем в него. Восстановимся, залижем раны и будем двигаться дальше. Юсупов подвернул голеностоп, поле было немного сырое, и грунт не держал. Приземлился неудачно. Степень повреждения узнаем после обследования. Хотелось, чтобы всё было минимально. Артур важен для нас.

Нет такого варианта, что Адамов будет отдан в аренду, у нас тяжёлый график. Никого мы не будем никуда отдавать. В такой ситуации, у нас те вратари, которые нужны. Пример, Сослана нет, у нас два вратаря и есть вопросы. Вратарей мы трогать не будем.