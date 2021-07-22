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Тренер «Сочи» Федотов: «Отмечу вратаря „Кешли“, он творил чудеса»

22 июля 2021, 21:55
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 0Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)КешляМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями после победы в матче с «Кешлей» (3:0) в первой встрече 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Начало было очень боевое с двух сторон, соперник не хотел уступать. Как обычно бывает, первые десять минут немного приносили сумбур, но потом мы начали прибирать инициативу и забили, искали шансы. В некоторых моментах нужно было сыграть чуть хладнокровнее, и игра сложилась бы легче. Отметим вратаря соперника, он был сегодня великолепен.

Суетились в завершающей стадии, не хватило спокойствия. Но отметим, опять же, вратаря соперника. Он творил чудеса и проявлял футбольный героизм. Нашей команде есть над чем работать, голы нам нужны и мы на старте сезона.

Всегда хочется большего и лучшего. Всегда выходишь играть до разницы в три мяча. У нас скоро РПЛ, 26 числа мы вступаем в него. Восстановимся, залижем раны и будем двигаться дальше. Юсупов подвернул голеностоп, поле было немного сырое, и грунт не держал. Приземлился неудачно. Степень повреждения узнаем после обследования. Хотелось, чтобы всё было минимально. Артур важен для нас.

Нет такого варианта, что Адамов будет отдан в аренду, у нас тяжёлый график. Никого мы не будем никуда отдавать. В такой ситуации, у нас те вратари, которые нужны. Пример, Сослана нет, у нас два вратаря и есть вопросы. Вратарей мы трогать не будем.

Ранее о причинах поражения в матче с «Сочи» порассуждал наставник «Кешли».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
22 июля в 22:15
Из десяти ударов в створ сумел парировать семь, в ответной встрече в ряд ли хозяева позволят столько раз пробить по их воротам.
1bear
1bear
22 июля в 22:04
поздравляю Сочи с уверенной победой !
Q-J-G
Q-J-G
22 июля в 21:58
Да, могло быть и больше, если бы не кипер "Кешли"...
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