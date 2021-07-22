Защитник «Крыльев»: «Мы на голову сильнее „Нижнего Новгорода“»

Защитник «Крыльев Советов» поделился мыслями об игре самарской команды в последних сезонах.

Конечно, после того сезона, когда мы вылетели, результаты были не очень хорошими. Болельщики были не очень довольны нашей игрой. Лучшую игру мы показывали, когда пришел Андрей Талалаев, он пришел на 5-6 матчей, ребята поверили, он нас замотивировал, нащупали свою игру. Потом очень обидно вылетели. Не хотел бы говорить, что это из-за каких-то ошибок. Все были поникшими.

Но перед этим сезоном, когда в ФНЛ вылетели, сразу настраивались между ребятами, кто остался, что мы обязательно выйдем с первого места, не собираемся там оставаться. Потому что хочется играть с лучшими командами, а наш уровень – на голову выше остальных претендентов, того же «Нижнего Новгорода», не хотел бы никого обидеть.

Сейчас все изменилось. Ребята поверили в то, что мы можем выигрывать каждую игру. Хотелось бы с этим ощущением выходить – что мы можем обыгрывать любую команду при должном настрое. Я думаю, что у нас все получится.