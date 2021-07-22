ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Защитник «Крыльев»: «Мы на голову сильнее „Нижнего Новгорода“»

22 июля 2021, 20:08

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов поделился мыслями об игре самарской команды в последних сезонах.

Конечно, после того сезона, когда мы вылетели, результаты были не очень хорошими. Болельщики были не очень довольны нашей игрой. Лучшую игру мы показывали, когда пришел Андрей Талалаев, он пришел на 5-6 матчей, ребята поверили, он нас замотивировал, нащупали свою игру. Потом очень обидно вылетели. Не хотел бы говорить, что это из-за каких-то ошибок. Все были поникшими.

Но перед этим сезоном, когда в ФНЛ вылетели, сразу настраивались между ребятами, кто остался, что мы обязательно выйдем с первого места, не собираемся там оставаться. Потому что хочется играть с лучшими командами, а наш уровень – на голову выше остальных претендентов, того же «Нижнего Новгорода», не хотел бы никого обидеть.

Сейчас все изменилось. Ребята поверили в то, что мы можем выигрывать каждую игру. Хотелось бы с этим ощущением выходить – что мы можем обыгрывать любую команду при должном настрое. Я думаю, что у нас все получится.

В ближайшее время состав «Крыльев» должен пополнить футболист московского «Спартака».

Все новости
Сутормин — о пенальти: «Не очень понятно, почему защитники спорили»
Сегодня, 22:44 Комментарии2
Семак: «Заслуженно победили в очень сложном матче»
Сегодня, 22:08 Комментарии8
Ерохин: «Начало сезона не совсем простое»
Сегодня, 21:19 Комментарии3
Глушаков — о возвращении в сборную: «Не всегда всё от меня зависит»
Сегодня, 21:03 Комментарии14
Семак — о сборной: «Предложений не было. Карпину – удачи»
Сегодня, 20:10 Комментарии17
Радимов — о лимите: «Если ты умеешь играть в футбол, то будешь востребован»
Сегодня, 17:20 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Gahi
Gahi
22 июля в 21:26
С таким настроением как у защитника Крылья Советов Никиты Чернова начинать чемпионат очень хорошо, когда чувствуешь что ты сильней своего соперника. Думаю что для таких заявлений в отношений команд РПЛ у Игоря как защитника есть сильные аргументы которых мы ещё не знаем. Даже тренер команды Крылья Советов Игорь Осинькин в своих интервью старается быть сдержанным в своих оценках в отношении будущих соперников в Премьер Лиги. Так что первая игра с командой Андрея Талалаева Ахмат который так хорошо знает команду и игроков из Самары, покажет насколько команда Крылья Советов готова бороться с любым соперником в РПЛ чтобы добиться достойного результата. Удачи
Ironigor
Ironigor
22 июля в 21:18
Бесспорно !!! Спасибо сказать РФС за попадание НН в РПЛ не по спортивному принципу.
stanichnik
stanichnik
22 июля в 21:11
Участие Крыльев Советов в финале Кубка РПЛ является подтверждением разницы в классе между самарцами и Нижним Новгородом, но это в недавнем прошлом, как будет в этом году узнаем в ходе проведения чемпионата.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 21:01
Был бы сильным , играл бы в ЦСКА , но не потянул. КС - это хорошая команда , надеюсь , что они закрепятся в РПЛ. Но про уровень будем говорить по окончании сезона.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 июля в 20:17
Собрали хороший состав и нашли правильного тренера, первое место в ФНЛ взяли бескомпромиссно, думается все-таки посильнее "Нижнего", вошедшего в РПЛ из-за недостатков стадиона "Оренбурга".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 июля в 20:10
Скоро увидим кто сильнее
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100